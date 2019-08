List of 4, 206 pastors, companies, individuals & schools indebted to GCFM to the tune of GHc434 million

The Gold Coast Fund Management (GCFM) has released a list of companies, Individuals and firms indebted to them.

The list of include construction companies, top firms in the various sectors of the economy.

Senior High Schools such as the O’Reilly was also captured in the list with a debt of over GHc3.5 million.

In all, 4, 206 companies, Secondary Schools, individuals, pastors, and other professionals are Indebted to GCFM to the tune of over GHc423 million.

Below is a list of the companies and individuals

Appendix C: Infrastructure Projects Financed by GCFM & Other Placements – Amounts Owed

COMPANY BALANCE (AMOUNT OWED) GHS

A-Zak Co Ltd 1,794,659.97 A.R.A Company Ltd 3,723,127.48 A.S. Bashit Ent. 2,300,794.52 A.S. Pelpuo Ltd 2,514,809.04 Aba-Mole 3,189,413.75 Abass & Abass 1,033,023.31 Abdal Co. Ltd 4,481,725.92 Abdulai Associates Ltd 5,299,838.12 Abraham Turning Point(Presby) 1,647,426.67 Abraham Turning Point(SDA) 1,645,309.15 Abu Hamid Ltd. 2,399,436.62 Adin-Puya Ent(Saboba) 2,610,704.33 Adin-Puya Ent-Ahamadiya 2,211,455.77 Adin-Puya Ent-Tamale 2,717,501.02 Adin-Puya Ent.UDS 1,780,862.17 Adu Anane (2) 138,357.32 Adu Anane (3) 31,097.64 Adu Anane (4) 564.14 Affable 6,487,930.42 Affable Cocoa Rd. Hohoe. 6,073,315.08 African Global Pharma 1,624,848.76 Agu Resources 22,315,057.24 Agyakot (Effiduase) 9,413,512.45 AGYAKOT(Jamasi Apaa Yonso) 15,126,682.02 AGYAKOT(Mosuko-Taifa) 10,560,550.75 AGYAKOT(Pillar 2) 7,379,040.94 AKANSON LTD 2,416,884.66 ALT CONST. Ltd(Asikuma) 2,184,909.56 ALT CONST. Ltd(Brema) 1,134,514.85 ALT CONST. Ltd(new) 804,163.20 ANAFO CONSTRUCTION(T’DI) 105,054.68 Ariyan 3,390,532.08 ASA INITIATIVE(New Account) 7,509,070.05 ASA INITIATIVE(Old Account) 8,447,733.13 ASABEA ENGINEERING (Drabonso) 20,173,282.00 Asabea (Emergency) 10,280,194.91 Asabea (Takoradi) 24,881,939.45 ASABEA ENGINEERING(AFD

Project) 21,913,299.09 ASABEA

ENGINEERING(MAMPONG) 70,460,376.72 Asabea Prestea Bogosu 21,306,116.52 Asirop (New) 1,835,971.20 ASSET MANAGEMENT(GCSL) 1,574,104.25 ASTEE Co Ltd(School of deaf) 2,843,333.77 ASUO ABENA Ltd 3,165,335.15

The following table presents company portfolio amounts of infrastructure projects pre-financed by GCFM. AVO-Crete 811,347.83 AYOUNI Co.Ltd 4,105,427.43 B-MOLIE(ROAD) 15,700,174.08 B-MOLIE(School) 6,975,640.35 B.K.Nsiah 2,496,920.53 B.K.Nsiah (Cocoa Road) 3,918,440.85 Ba-Iseng Ltd. Accra 3,058,399.32 Baccs Enterprise 1,244,221.84 Bacon B 3,497,834.95 Bag-Ways Ltd. Accra 3,239,919.81 Bambert Const. Ltd.(Adjei Kojo) 1,790,037.37 Ben Tota Co. Ltd Accra 2,181,615.40 Benghazy Devt Co. Ltd 2,362,660.39 Beyond Natural- Xipe 2,829,586.09 Beyond Natural-Twifo Praso 3,191,615.96 BLK LTD. 43,079,816.51 Bo-Const. (Assin Building) 787,588.07 Bo-Const. CapeCoast (Sempa Rd.) 431,354.91 Bo-Const.(Assin Adianon) 1,148,464.13 Bo-Const.(new) 1,550,526.46 Boatway (Cocoa) 2,198,737.57 BOF Co. Ltd(Classroom) 1,822,558.48 BOF Co. Ltd(Teacher Quarters) 1,822,558.48 Bojabi Work Ltd 1,523,272.28 Bokan Ltd. 21,964,140.61 Bonaaba Construction 6,030,891.48 Both Side Company Ltd. 3,109,108.40 Bridalu Ltd 4,016,895.28 Britnata 6,461,848.68 Broadreach 395,803.57 Builder’s Consult 1,497,629.67 Bukari Hamidu (26th July) 3,339,819.88 Buwuah Ltd. 2,209,297.97 Canary Contract Works(1st Pr.)1 857,574.17 Canary Contract Works(Aowin) 10,237,548.49 Canary ContractWorks(discount) 311,602.23 Canary

ContractWorks(Pomaakrom) 5,322,207.79 Cheabu Ltd. 3,157,652.46 ChefTech Ltd 1,056,181.73 Core Const. (Consolidated) 171,770,219.33 Cotopaxi 3,423,113.78 CTM Company 2,289,768.33 D A Electrical & Construction 3,177,720.44 D.K Prisam Ltd_Adzentem 3,131,476.81 D.K Prisam Ltd_Otwitire 2,304,796.72 Dalcon Co. Ltd. 1,323,292.54 Damoah Ent Ltd 4,516,813.41 Danbot Ltd 66,972.35 Danbot Ltd(Amanfrom SHS) 2,152,909.39 Danbot O’Rielly SHS 3,590,637.80 Danji Co. Ltd 2,545,412.16 Dbeniako 5,608,032.94 Deltafa Ltd(Acc 2) 1,657,260.96 Deltafa(Bowiri) 2,044,195.03 Deltafa(Nyagbo) 2,276,625.05 Deltrex 6,814,276.10 Denvella Co Ltd 2,511,467.66 Dominion Concept(Tongor) 2,944,478.36 Dominion Concepts(Avatime

SHSS) 4,698,445.18 Dominion Concepts(Sakode STHS) 2,703,669.17 Dominion Concepts(st Francis C) 1,942,237.89 Dongobe Const 1,118,080.31 Dongobe Const_Dambai 1,511,394.48 Duamkpo Ltd 2,601,867.03 E.O Donkor Ventures 567,235.54 EEMC 239,322.79 EFFMAN CO. LTD. 329,673.95 Efua Affeiduwa 236,321.83 EL QUD 396,736.42 Emmahall 23,981,518.62 Equipman 735,444.86 Esth Pee Ventures(Jinijini) 4,922,045.22 EsthPee Ventures(Brekum) 2,872,518.34 EsthPee Ventures(N’EdubiaseSHS 4,981,420.56 Eufran 2,002,944.98 Evan Empire 1,852,340.29 Evensolomon Enthnic Homes 45,462,117.51 Ewudzi Venture (Twifo Praso) 928,879.90 Ewudzi Venture_Tarkwa 979,694.77 F B Telmax 3,084,311.91 F.A Elluem 1,505,521.18 Fair Vision Ventures-Agogo 1,079,148.52 Fair Vision Ventures-Akomadan 1,125,582.77 Faith Mother Care 3,514,964.35 Faruma 552,697.51 Faruma(Presby) 3,506,136.42 Fekams Co. Ltd (2) 14,028,134.21 Florida City 2,857,625.99 Forsmuel Ltd. Wa 1,848,807.06 Frankad Co. Ltd 3,003,551.73 Freedom Builders(Mpraeso) 3,862,607.11 Freedom Fields Co. Ltd 6,770,690.67 Friday Forever(Cashew) 2,368,940.34 Gbagory Ltd 2,634,832.63 GereFosco Ltd 1,351,628.06 Ghana Leasing 1 1,128,230.87 Ghana Leasing 2 642,600.76 Gluck Fides 2,920,689.75 Goruco 3,212,098.12 Goyondodo Co. Ltd. 1,739,774.49 GPRTU.VOLTA 13,795,394.87 Gudmann Inter Ltd. 2,493,521.29 Gutsy Co. Ltd Tafo 3,124,132.32 Gutsy Co. Ltd-Drains 1,054,876.41

Gutsy Co.Ltd 3,028,205.14 Gutsy Co.Ltd Gyenase 3,124,132.32 Hafiscco Ghana Ltd 2,612,166.50 Hamzebel Co. Ltd 3,685,737.21 HolyLand Builders 5,311,099.33 HOSS LTD 23,186.52 I.M Max Ent 1,436,559.45 Icon construction(SupplyBeds) 3,915,510.21 Icons Construction 1,970,686.11 International Est.& Cont. Ltd 2,483,567.85 Ishak Dapila(ATOBEASE) 3,026,804.18 Ishak Dapila(Daboase) 276,073.58 Ishak Dapila(Timu Tizea) 4,162,792.98 Ishak Dapila_Saint Ambrose 4,785,421.46 Issmu Enterprise 7,763,629.21 Jadafco 940,887.19 Jaik Ventures 2,115,823.07 Jephi Ltd 1,842,241.66 Jephi ltd Peki SHS 3,130,846.55 Jeslord 1,745,295.39 Jewuu Const.(Effiduase) 10,353,788.15 Jita Credit Union 281,457.90 Johnnabs Ent.Ltd-New 11,052.72 Jonokie (new) 994,607.95 Juli-Jay 5,148,302.99 Junior Bagaya 1,799,577.46 Juskess(Ajumako RC JSS) 1,686,882.69 Kambol Simms Sch.Project 4,548,639.92 Kambol_Furniture 2,797,483.46 Katoii Co. Ltd. 194,689.09 KENCO 3,200,516.16 Kilu A.A Venture(Kasena nankan) 2,563,535.96 Kindred Ghana 186,140.01 Kings Furniture Works 55,052.70 Kizben 3,902,431.71 Kizo Construction Anyako2 6,162,804.05 Kobigrand Ltd 1,519,882.22 Komalco Ventures 4,092,720.23 Kpodick Ent-Kojonya 1,148,276.75 Kpodick Ent-Nuaso 989,449.78 Kufkat Ent Ltd 584,973.93 Kumsark Estate 13,637,771.32 Kwagyeb 4,323,364.82 Lar-Tan Co Ltd.-Besease 5,856,611.50 Lar-Tan Co Ltd.-Otuam 14,739,177.30 Limerica Gh Ltd 1,986,138.68 Limerica Gh Ltd(Classrooms) 5,681,173.09 Limerica(MOFA) 8,338,219.23 Logistic Support 636,600.42 Lor Construction 4,529,233.40 Lucky Warabeba Ltd 2,290,629.17 Lucky WarabebaLtd(AbekaAsokwa) 2,006,892.95

M. Afful 6,099,665.69 M. Isumail Gh Ltd 2,066,300.72 M. Kwabena Ent (2) 1,659,710.80 Mabperry Co Jasikan 601,706.62 Mabperry Co Ltd-Agotimey 1,507,081.51 Mabperry Co Ltd-Akroso 2,682,646.05 Mabperry Co Ltd-Lolobi 1,336,654.54 Mabperry( Avedome)six unit 168,789.72 Mac-Ismael C 1,251,817.30 Macoby Co. Ltd._Dorm.(Efutu) 11,886,010.94 Madara Ltd. 28,366,567.65 Magsags(KVIP) 562,599.32 Makeen Ent Ltd. 3,133,521.50 Mallam Issa Ishaku &Bro Ltd 5,783,827.88 Maripoma Ent Ltd UNDP Flats 78,680,235.39 Maripoma Ent Ltd-(Redevelop.) 42,566,567.34 Maripoma Ent Ltd-Food &Drugs 704,221.08 Maripoma Ent Ltd-Road 1,658,534.20 Marydon Ltd 2,580,710.35 Marydon Ltd-Drains 846,159.06 Max-Aban (Akwatia) 1,184,835.50 Max-Aban atweapease 1,409,549.10 Max-Aban Ltd Peki Project 6,393,023.71 Max-Aban Road 4,819,856.57 Max-Aban(Mount Mary) 3,585,138.99 Max-aban-Peki Technical 14,692,033.68 Meltiba Ent Ltd 2,444,431.85 Meltiba Ent Ltd-Suyani Prot 198,740.44 Metro EcG Poles 2,036,946.38 Metro Prop Holding(Abijan) 1,417,780.38 Mill Sarfo (Tarkwa) 11,459,744.29 Mill Sarfo Co Ltd(Akontombra) 12,688,234.62 Mill Sarfo Ltd(CEDECOM) 487,020.22 Mill Sarfo(Abura Dunkwa) 8,436,787.69 Mill Sarfo(Prestea) 8,244,771.32 Miracle Plus 2,736,844.29 Modern times Ltd 2,030,006.24 Nanapak (Ledzkuku) 3,125,024.37 Nanapak (Supply 1) 460,875.88 Nanapak Ltd Wasa 2,677,126.75 Natoku Co Ltd 3,000,289.36 Nejams_Building 423,885.47 Nejams_Road 94,899.30 New Age Star 2,011,899.65 New Josam Const Ltd 605,373.15 Ninieda &Ninieda Ltd 858,835.08 Northlane (Drainage) 1,780,723.84 Northlane (Drainage) (2) 512,680.66 Obaakwaa Ent. 325,971.20 ODB Construction 4,233,351.25 Ofive Co Ltd 3,501,160.71 Oku Fall-Furniture 3,382,529.75

Oku Falls (Road) 3,020,228.45 Oku Falls Ent-Kwahu Tafo 6,817,712.72 Osekwap Ltd 576,895.82 Osekwap Ltd(Sceptic) 5,518,848.74 Osfams Ltd 3,092,571.94 Panric Hostel Ltd- Bunk Beds 1,432,253.28 Panric Hostel Ltd- Dual Desk 2,343,134.78 Panric Hostels 7,273,792.12 Panric Hostel_ Akontombra & Aku 6,326,813.87 Papenmoh Ltd 1,054,563.89 Park Side Ltd-Cocoa 3,136,107.98 Parmac Integrated Ltd 1,532,934.65 Patboa(Asuase) 860,753.03 Patboa(Bomaa) 6,232,846.84 Patboa(Sekyedumase) 2,406,686.44 Pere Construction 1,614,200.61 Philipduba (Ebirem) 1,503,005.88 Philipduba Co Ltd (Bunso-Anyin) 2,389,328.91 Pido Transport 2,287,353.91 Pleasures Serv. Ltd. 259,172.89 Possible Agencies-Ashongman 11,588,024.25 Possible Agencies-Ejura 6,707,385.44 Possible Agencies-Roads 261,331.29 Power ( A A BAWA ) 280,683.35 Prince Ibrahim 1,707,875.36 R Citizen & Co 1,980,112.74 Rasaad Co Ltd 718,650.08 Regek Ent Ltd 11,498.28 Reggio 41,197,167.91 Reggio (Emergency Project) 4,663,197.61 Reggio(maintenance) 9,853,987.58 Ricanko 7,243,511.81 Ricanko Co Ltd (Furniture) 2,713,251.58 Ricanko Co Ltd Sefwi wiawso 1,074,741.40 Rochfords Ent. Ltd 2,400,841.42 S Benson Co Ltd 1,436,428.16 S O Adjei 2,341,324.28 Saabeys Ent. (2) 4,304,472.43 Sabailo Ent. 635,448.49 Sabruka (Drains) 200,409.93 Sabruka Ventures( new) 191,589.81 Sabruka Ventures3 173,318.29 Salnama Ltd 1,678,289.02 Sambix Ltd 219,198.75 Sambix Ltd (Furniture) 421,093.33 Samocoz 265,927.42 Samster Ltd. 679,973.78 Sandimax Co Ltd 1,225,885.85 Sandimax-furniture 1,904,721.70 Sapalon 9,366.96 Sarkia Gh. Ltd 1,339,414.75 sefabons ltd_NEW 1,000,054.42

segonant Co Ltd 2,270,416.65 Segonant Co Ltd(Ada) 3,729,331.43 Segonant Co Ltd(Tema) 3,064,704.82 Seidu Mahama Ltd 3,444,583.30 Selsgibarn Labone Domitory 6,717,750.34 Selsgibarns Co Ltd -Krobo 11,425,274.63 Selsgibarns Co Ltd Keta 10,760,884.11 Selsgibarns Co Ltd-Ashiaman 7,024,851.09 Selsgibarns-Labone Classroom 5,104,986.93 SFA (Culvert) 359,634.53 SFA Ltd (Ejura) 11,088,951.83 SFA Ltd(Drains) 737,104.00 Shiraco Inv & Co. Ltd 1,127,990.11 Siita Transcom Ltd 965,469.89 Siita Transcom Ltd(Tongo A&B) 2,432,918.47 Siltek (2) 85,554.84 Simoski Ltd 2,003,303.74 Siyarza Ltd 2,916,305.45 SLID Ind. 981,970.90 Somokwa 2 905,464.09 Sparky Co. Ltd 2,036,793.61 Spring Affair 2,801,944.16 Steka Construction 4,107,370.43 Suguru Naaba 12,688,036.14 Suguru Naaba2 8,840,150.17 T&A Everest 627,254.11 Talkai Adabia Primary 1,841,169.42 Taskyl Ent 3,967,657.60 Tass Kalia -Zimbila Rd 9,747,936.65 Tass Kalia New (Golokwati) 6,317,476.92 Tass Kalia Sch 1,217,153.58 Techno Crete-Adina Project 283,832.67 Techno Crete-KSTS SCI REHAB 1,738,824.89 Techno Crete-KTS Dormitory 2,740,874.00 Tepaman Rural Bank 141,258.98 Teymens Akim 209,770.81 Theo-Thom Ent 406,937.95 Tiboura Taa 3,680,241.23 TLC Ventures 861,245.73 Tomakan Inv 4,348,363.59 Top City 3,206,243.39 Trade Vision (Cocoa Road) 30,639,522.94 Trade Vision (Emergency) 12,796,018.40 Trade Vision Chraa Rd 33,475,925.93 Travel King 1,685,108.34 Trustcot 1,856,952.69 Trustsam 1,264,457.07 Ukiya(Quaye Nungua) 3,706,904.77 Ushaa Ltd 1,732,724.06 Valve Construction 4,986,782.73 Viacah-Drains(Hohoe) 275,937.81 West Constructions 1,948,499.17

West Midlands 6,159,768.93 WestFalia-Afloa Border Project 1,806,741.96 WestFalia-Bungalow 1,869,579.81 WestFalia-Kpelikope 1,824,453.23 WestFalia-St Catherines 4,305,539.13 WestFalia-Wudoaba 1,824,453.23 Westfalia3 Sch 10,728,731.68 Wil-Elik – Klefe 810,459.98 Wil-Elik -Ve 3,783,950.04 Wilmac key Ventures 2,435,840.03 Winibisa Bros 506,073.63 Winnermerf Ghana 672,467.66 Yadasco Ltd New 743,270.24 Yasnus Ventures 1,868,401.67 Yudel 383,449.27 Yunram 3,440,664.26 Yusmann Ventures 1,218,085.22 Zakka Ventures 3,338,737.99 Zunotek EnT 1,243,910.09

TOTAL GHS 2,215,014,757.84

Appendix D: Some GCFM Demand Notices To Defaulters

Organisation Attention Letter Date Date Received Stamp

Auto Parts Limited Mr Mohamad Fadl Akkad March 11, 2019 March 12, 2019 Environ Engineering & Management Consult Mr Dyson Tei Jumpah March 11, 2019 N/A Ghana Cocoa Board Hon. Joseph Boahen Aidoo April 25, 2019 May 02, 2019 Ghana Cocoa Board Hon. Joseph Boahen Aidoo August 10, 2018 N/A Ghana Education Trust Fund Mr Richard Boadu April 25, 2019 May 02, 2019 Healthnet Airport Medical Center Mr Anthony Sowah April 2, 2019 April 3, 2019 Jita Microfinance Limited N/A March 11, 2019 March 12, 2019 Logiciel Ghana Limited N/A March 11, 2019 March 12, 2019 Ministry of Roads and Highways Hon. Amoako Atta April 25, 2019 May 25, 2019 Ministry of Roads and Highways Hon. Amoako Atta August 16, 2018 N/A

GOLD COAST FUND MANAGEMENT PRESS INFO PACK APPENDIX E

Amounts Owed to GCFM: Placements and Commercial Papers

The following document lists all individuals and organisations that owe GCFM a total of GHS

423,635,116.60

No. Name Total Exposure

1 ABAPA GOLDEN LIMITED 19,369,365.91

2 INTELLECT CONSULT & ASSOCIATE LTD 12,908,042.89

3 THYWILLL BUSINESS & INVESTMENT CONSULTANCY 11,114,531.84

4 ONYAMEBA ENTERPRISE 11,093,819.21

5 JOE AZAR COMPANY LIMITED 10,976,550.75

6 ICW COMPANY LTD 10,191,565.96

7 KUMSARK ESTATES LIMITED. 8,102,110.51

8 GPRTU OF TUC,VOLTA REGIONAL SE 6,825,753.44

9 EMMAHALL LIMITED 5,566,341.85

10 GEORGE FEILDS 5,312,813.74

11 JOLITHANKS ENT. LTD 5,299,885.54

12 TENDER CROWN LTD 5,283,603.09

13 DORIJONES ENTERPRISE 5,153,207.71

14 NUELAX PC LIMITED 4,797,555.36

15 PRUDENT EXPORT 4,048,440.81

16 TORNIA BELIEVE ACTION FARMS & TRAD. ENT 3,989,701.62

17 IKE KOOMSON ENTERPRISE 3,825,943.06

18 NINS DEVELOPERS LIMITED 3,786,753.66

19 ABRAHAM TURNING PT ENT 3,755,509.77

20 KENSAL MARKETING LIMITED 3,746,054.73

21 QUALITY MEDICAL CENTRE-BAWKU LTD 3,637,366.82

22 EKPONG COMPANY LIMITED 3,429,135.89

23 KWESSKOFF LTD 3,358,776.52

24 DIVINE WILL FARMS 3,287,402.62

25 ABENAA NYARKO ENTERPRISE 3,282,936.06

26 NAKBAK ENT 3,281,322.38

27 QUANTUM ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED 3,211,763.37

28 A. JUSTICE ENTERPRISE 3,190,809.58

29 TORNIA BELIEVE ACTION FARMS & 3,124,827.27

30 BLOOMY GOLD 2,856,769.05

31 CHARTERED IMPEX LTD 2,840,073.81

32 E.OWUSU TRANSPORT AND CONSTRUC 2,745,883.87

33 F. NUURU ENTERPRISE 2,563,430.69

34 T MADANLA LTD 2,404,092.89

35 SIR- ERNEST FARMS & LOGISTICS 2,297,018.47

36 DAVIES VILLA 2,287,399.21

37 E.OWUSU TRANSPORT AND CONSTRUCTION LTD 2,246,814.80

38 BRIDEM ENTERPRISE 2,193,081.36

39 ADRIAN SOURCES LTD 2,179,224.04

40 ADDAI AGYAPONG 2,071,752.41

41 MEDIMAFO TEASE ENTERPRICE 1,994,887.56

42 ABOVA WATER GHANA LIMITED 1,974,175.72

43 MABLAY& SONS COMPANY 1,969,999.15

44 I.B.MAIGIDA LIMITED 1,885,557.35

45 GPRTU OF TUC,VOLTA REGIONAL SECRETARIAT 1,793,294.47

46 ERNEST PUBLICATIONS 1,744,748.71

47 VOLTA FOREST PRODUCTS LTD 1,731,687.07

48 JIM TOM ENTERPRISE 1,646,375.84

49 MANASSEY VENTURES 1,619,695.25

50 CEDARS REAL ESTATE DEVELOPERS LIMITED 1,619,506.85

51 DAWSON FRANCIS 1,599,499.79

52 BAA-NTIMA GHANA LIMITED 1,592,429.67

53 LADI NYLANDER 1,496,287.86

54 CHECK LULU LIMITED 1,489,657.85

55 DRIVE AND OWN GHANA LTD. 1,446,872.03

56 SAMGLADWIN COMPANY LIMITED 1,442,553.16

57 CHURCH OF CONQUERORS INTERNATIONAL 1,410,323.97

58 YUSSAD LIMITED 1,373,398.99

59 PARK FOODS GHANA LIMITED 1,350,322.25

60 DORISMEN ENT 1,342,662.41

61 PEBSON COMPANY LIMITED 1,307,363.10

62 WILLIAM TUFFOUR 1,299,758.72

63 EMMANUEL GALLO 1,297,034.24

64 RIT-CON ENTERPRISE 1,294,686.64

65 PREGEM GHANA LIMITED 1,289,924.65

66 MOFERG CONST. ENT. LTD 1,257,041.13

67 TRIPPLE CAPITAL A VENTURES 1,240,716.25

68 D AWO BRAGO ENTERPRISE 1,185,578.02

69 AKUOTECH COMPANY LIMITED 1,183,254.64

70 AISIBCO LIMITED 1,124,549.60

71 OBARIMABA ENTERPRISE 1,096,609.12

72 ADELAIDE ADJEI TAWIAH VENTURES 1,092,908.87

73 DE-GEONS INVESTMENT LIMITED 1,074,733.32

74 YOUNG MAN ENTERPRISE 1,055,839.87

75 NO HURRY IN LIFE STORE 1,018,297.50

76 FRIMPONG GEORGE 985,967.39

77 PROVIDENT FARMS AND TRADING ENTERPRISE LTD 977,989.85

78 GETRADE LIMITED 972,032.76

79 OMS STARWOOD COMPANY LTD. 967,751.61

80 JONART HERBAL CENTER 965,298.92

81 KYEI AGYAPONG 961,391.16

82 ARUK ENTERPRISE 954,420.59

83 ERIC ANTWI BOATENG 951,988.49

84 AKUOTECH COMPANY LIMITED AKUOT 942,692.98

85 EMBADERK VENTURES 939,275.07

86 QUICK-BON CONSTRUCTION LIMITED 937,288.98

87 SON OF ABRAHAM ENT 934,319.56

88 AGBO OIL TRADING GHANA LTD 916,395.68

89 SILTEK CONSTUCTION LTD 914,124.85

90 PAINTSIL AND SON’S COMPANY LTD 911,961.98

91 ELO-HIM BAKERY COMPANY LTD 904,101.47

92 ZUMMO GHANA LTD 900,959.16

93 BOATMON”S ENTERPRISE 887,222.86

94 S.M.APPLIANCES CO. LTD 881,150.25

95 EDINA TINA COMPANY LIMITED 868,082.63

96 RIT-PRUMPT CO. LTD. 852,668.05

97 ANDYFOS ENTERPRISE 848,178.28

98 WAKPALY COMPANY LIMITED 845,144.36

99 M.O.B CONSTRUCTION LIMITED 837,465.17

100 MOUSACK FOOD CO LTD 827,133.47

101 GAIKPAH JACOB 812,342.30

102 PLANET TELECOM LTD. 806,072.07

103 KENDIASCO ENTERPRISE 804,253.76

104 OLIVIA NTI-KYEREMEH 793,590.03

105 MARY COBBINA 780,602.88

106 PREMACHE FISHING COM. LTD. 757,505.07

107 JAMIC CONSTRUCTION WORKS LTD 717,670.28

108 AMOS – TOM ENTERPRISE 711,351.83

109 KAPITAL CONST&TRADING CO .LTD 708,182.60

110 ATAA-SIMPSON CONS LTD 705,012.14

111 JAPOF ENTERPRISE 688,326.69

112 EXTRA QUALITY ENTERPRISE 667,611.18

113 GBAGORAY CONSTRUCTION LIMITED 661,396.99

114 C.K POKU COMPANY LIMITED 655,142.49

115 TEAMWORK POWERBOATS LIMITED 654,656.28

116 05 GHANA LTD 653,512.47

117 BOAHENE ERIC 648,887.56

118 ACHEAMPONG RICHARD 646,161.10

119 FRIMPO-TEL SERVICES 643,296.34

120 OPOKU MARK 632,377.37

121 BETHEL KWABENYA PRAYER MIN 627,474.11

122 WIAFE FREDRICK 626,299.90

123 REGGIO COMPANY LIMITED 623,904.86

124 AKMANDA ENTERPRISE 617,094.51

125 FRIMGA TREASURES LIMITED 611,673.52

126 LIMITED ROGERSCO 609,228.82

127 OMASS ENTERPRISE 608,876.63

128 MOHAMMED AWWAL 605,260.35

129 HARRIS – BAFF COMPANY LTD 604,800.48

130 ODO TYRES ENTERPRISE 603,715.84

131 MOHAMMED RAHINATU 601,975.37

132 GANOYEB SERVICE CENTRE LIMITED 599,762.41

133 M D Amin Enterprise 579,525.84

134 COTOPAXI ENTERPRISES LIMITED 575,825.92

135 KWAME ANKRAH 556,945.27

136 SAEED DAATWE VENTURES 556,056.45

137 T 9 VENTURES 551,775.81

138 ENSURO ADASA ENTERPRISE 544,910.86

139 PHILITEX AMP ENTERPRISE 543,727.18

140 PAJEVID COMPANY LIMITED 542,888.06

141 BRINGCOM GHANA LTD 539,627.64

142 RAHINA CAR ACCOUNT 538,251.38

143 T. N. VENTURES 535,239.13

144 NAVEETO LICK ENTEPRISE 528,031.89

145 PLANTERS CAPITAL MICROFINACE LIMITED 516,050.35

146 AMSTEK CONSTRUCTION AND TRADIN 510,010.85

147 BRITE LIFE CLINIC & MATERNITY 507,805.37

148 CHRISTIANDOT VENTURES 503,705.25

149 GOCADO COMPANY LIMITED 499,350.50

150 OSLIM CONST. & TRADING ENT 498,539.31

151 KANKAB TRADING ENTERPRISE 483,240.51

152 STAR PLUS MICROFINANCE LIMITED 478,139.57

153 ZACKNARH COMPANY LIMITED 468,279.58

154 CONSTRUCTION LTD ARTBOAT 466,668.67

155 AG HOLZMANN GLAZING (GH) LIMITED 448,374.33

156 PAUL KLEWIAH 443,150.66

157 RISING SUN SCHOOL 439,872.35

158 FAUSTDANSO ENTERPRICE 439,459.84

159 MICHEAL BENZIECIE 437,449.60

160 Q. KATHIE ENTERPRISE 435,216.19

161 ACMECOM COMMUNICATION CENTRE 431,338.45

162 AKWASI AKUOKO AGYAPONG 425,388.52

163 HAFISSCO GHANA LIMITED 425,253.67

164 DYNAMIC STAR COMPANY LIMITED 418,785.61

165 ST LOUIS TRANSPORT & LOGISTICS 413,567.09

166 KINGS ROYAL REGIMENT COM LTD 412,702.03

167 MFUM AFUA 411,894.58

168 MAXBILLY ENT 410,794.07

169 MERKUSI ENTERPRISE 408,066.92

170 BEN-KORL ENTERPRISE 406,105.99

171 BEN J. MITCHUAL 398,803.71

172 JENNY-JAKES RESTAURANT 397,241.78

173 LEONI COMPANY LIMITED 393,061.29

174 TETTEGAH KOMEVOR 392,784.54

175 PERE CONSTRUCTION LIMITED 392,598.58

176 BIWEEKLY INVESTMENT ENTERPRISE 391,219.99

177 J.Y. UK ENTERPRISE 388,902.36

178 ASUMA MORO 382,933.51

179 SAMUEL MINTAH DARKOH 380,815.34

180 DAN NEW LIFE HEALTH CENTRE 378,765.08

181 AFAK FURN. WORKS 377,660.14

182 YAA OSEI NYARKO 377,197.61

183 NYINAKORAH ENTERPRISE LTD. 371,683.44

184 UNIVERSAL COOP. COMM. CO LTD 370,296.53

185 FLOWING STREAM COMPANY 369,125.88

186 KWAW ETTI PETER 367,093.98

187 K D MASAK ENTERPRISE 366,103.38

188 ZANNTI CONSORTI LTD 363,886.74

189 LITTLE LIGHT ENTERPRISE 361,788.87

190 V-TELECOM 358,683.63

191 P.A.Y BRAIN TRADING ENT 351,457.49

192 AWUAH CHARLES 350,724.94

193 EMMAKUANA ENTERPRISE 347,495.17

194 OPATEC COMPANY LIMITED 345,588.73

195 ALL GREENLAND LTD 338,333.70

196 OPPEY ABBEY JNR 337,228.44

197 OPMANPOK ENTERPRISE 336,930.70

198 YEN PANIN ASA COMPANY LTD 336,452.33

199 AWOWAH EFUA 329,379.77

200 DZADAN CONSTRUCTION WORKS 328,615.57

201 RELIANCE HEALTH CARE LTD 328,443.83

202 ONIPA HIA MMOA MONEY LENDING LTD 323,368.37

203 ABANPA VENTURES 321,913.84

204 P.K.A BONNEY 306,498.47

205 FOTOBI CO-OPERATIVE 305,868.84

206 ISKUS COMPUTERS LIMITED 304,925.28

207 EFFAJOUR PHARMA CO LTD 304,124.10

208 MASTECH SERVICES 303,619.24

209 ADANSI AKYEAH ENT 303,015.17

210 BIWEEKLY INVESTMENT ENTERPRISE 301,862.04

211 YEBOAH KOFI BISMARK 300,540.63

212 ATAABADU COMPANY LTD 299,431.99

213 RAMKAM ENTERPRISE 297,380.72

214 ACCO TRANSPORTATION IMPORT AND EXPORT 294,032.77

215 KINSAM -K LIMITED 288,339.30

216 JONATHAN ABBEY 285,583.23

217 ROYAL BLESSING INVESTMENT LTD 282,391.90

218 ASAREDAS LTD 280,578.91

219 KNAASIA TRADING ENT 278,241.43

220 NANA KWASI KODUA ENT. 277,271.45

221 FORSGAH HEIGHTS HAB 3.19 276,253.82

222 PAUL AIDOO 273,346.99

223 STAR HORSU ENT LTD 271,047.68

224 DEGROUP A.GHANA LIMITED 270,524.73

225 CIRCLE GROUP-MICROFINANCE 270,264.60

226 G-TIDE MARKETING SERV.(ALANN F 269,917.84

227 NYAME BEKYERE BAKERY 268,773.00

228 P BRAINY (KIDS) ACADEMY 263,894.21

229 OFFSHORE ENGINEERING LIMITED 263,580.68

230 IA CORPORATE SUPPORT SERVICES LTD 260,350.41

231 CHARTERED IMPEX LIMITED LOAN 259,999.48

232 AL IDDISAH AND CO LTD (AL-HASS 259,715.99

233 ARHIN COMFORT 259,133.15

234 SAMOSWAG CONSTRUCTION WORKS 255,974.90

235 S KORNYO ENTERPRISE 252,968.01

236 ESHUN WILLIAM 251,923.29

237 DIVINE 2009 PRINTING PRESS & STATIONERY 251,900.79

238 REBECCA ASARE 249,543.62

239 HEG ACCOMMODATION CONSULT 246,092.06

240 FRANK DELA OFFRIDAM 245,982.90

241 G. A YANKEY COMPANY LIMITED 239,799.01

242 MUSTARD SEED SCHOOL COMPLEX 239,667.62

243 SANYON FEMORE M. 238,336.13

244 YOUNG EMELIA ENTERPRISE 237,307.49

245 WINI ENTERPRISE 236,278.20

246 ANIMOVID 235,603.70

247 SAMUEL AIDOO 235,493.07

248 BRITE LIFE CLINIC & MATERNITY HOME 233,972.96

249 SABLAH PAUL 233,731.55

250 HOME TOUCH GUEST HOUSE 233,644.06

251 FRANK BAFFOUR- AWUAH 231,968.12

252 GREAT WALL ROYAL ENTERPRISE 229,439.75

253 EMSCA ENT 228,546.25

254 RICH GYIMAH VENTURES 227,967.25

255 NERJET GHANA 227,776.08

256 RABAM ENGINEERING LIMITED 227,118.85

257 DUROFIX ENTERPRISE 225,472.67

258 MONEYLEX VENTURES 225,113.79

259 SAMMON ENTERPRISE 224,483.59

260 IKEMERCIES CARE VENTURES 224,055.46

261 MOMADESCO ENTERPRISE LIMITED 222,726.78

262 BOAJUSY VENTURES 222,332.45

263 KWESI DAVOH 222,269.25

264 GYAWU MARK 221,734.31

265 KUMIWAA MEM. CONST. COM LTD. 221,298.05

266 ED JEAMS FARMS 220,231.55

267 GOD’S TIME ENTERPRISE 218,058.64

268 THOMAS GYEKYE 217,673.31

269 EMMANUEL SACKEY 217,553.75

270 NAJI SAOUD 215,626.90

271 EVANN EMPIRE LIMITED 213,850.91

272 FRANCIS BOABENG ENTERPRISE 213,675.47

273 JUSTICE BENTUM ENTERPRISE 213,480.41

274 JOHN OTU 211,815.77

275 EABEY OIL LIMITED 211,335.31

276 MEGA LINK STATIONERY & MULTI MEDIA SERVI 210,507.46

277 DONSAH RICHARD NANA 209,207.71

278 AG HOLZMANN GLAZING (GH) LIMIT 208,736.44

279 X MART MKTING LINKS ENT. 206,148.21

280 ONYAME AKWAN COLD STORE 203,264.74

281 ABIOS CONTRUCTION AND ELECTRICALS WORKS 203,233.14

282 SENAUG RENTALS 202,033.30

283 CLEMENT ADJEI & SONS COMPANY LIMITED 201,885.20

284 T. TOMMY CONTRACT WORKS 199,604.80

285 PRUDENTIAL SURVEYING SERVICES 198,818.90

286 G 2 COMPANY LIMITED 197,370.56

287 CHRISTIAN OBU 197,355.16

288 MAGSAGS ENT. LTD. 196,643.26

289 ANACOMA LIMITED 195,908.43

290 Y. YAHAYA ENTERPRISE 195,441.15

291 THOMAS CONTRACT WORKS 195,072.48

292 METROPOLITAN PROPERTY HOLDINGS LTD 194,400.53

293 SEAL-BANTINO COMPANY LTD 193,947.57

294 EMMERC ENTERPRISE 193,372.97

295 THEOPHILUS ODAME 193,087.79

296 GEORGE AIDOO 190,722.52

297 JAMES LARBIE 190,682.54

298 MICHRIS VENTURES 190,227.09

299 MAK CATERING SERVICES LIMITED 189,221.34

300 WILSON- BUABENG ENTERPRISE 189,096.75

301 ENTERPRISE OTABIL TONY B. 188,485.37

302 AKESE WILLIAM KOBINA JOHN 188,115.69

303 VIDA AGYEPOMAA ENTERPRISE 188,079.99

304 PARK-SIDE LIMITED 186,148.82

305 SALUMATS VENTURES 185,857.85

306 MEGA LINK STATIONERY & MULTI 184,191.91

307 BANSAH EMMANUEL KWESI 180,780.94

308 ABENA SERWAA NYARKO ENTERPRISE 180,680.28

309 ROBERT ANNAN 178,314.33

310 S. PEPRAH ENTERPRISE 176,272.78

311 SHAIBU GRUOP MICRO FINANCE 175,848.00

312 STANOF LIMITED STANOF LIMITED 175,782.57

313 SUNRIS (DINKO) LIMITED COMPANY 175,699.25

314 AGGIE SARDINES COMPANY LIMITED 175,459.68

315 SAMAS CONSTRUCTION WORKS LTD 172,181.94

316 AIKJA ENTERPRISE 171,930.66

317 CINDSARAH LIMITED 170,983.11

318 KOBBYS EXCELLENT VENTURES 170,118.29

319 COMFORT ENTSIE 168,460.38

320 NOT MY MIGHT ENTERPRISE 167,082.69

321 EPHIRATES LOGISTICS GHANA LIMI 164,949.76

322 OPHTAY ENTERPRISE 163,177.77

323 NANA AKWASI SEREBOUR ENT 162,681.05

324 VINB ENTERPRISE 160,042.58

325 ENTERPRISE AZUSAN 160,008.36

326 ENTERPRISE P.Y ASONABA 158,780.66

327 MICKAD ENTERPRISE 158,703.57

328 JAMES ADJEI YEBOAH LTD 157,692.53

329 SP CONSTRUCTIONS LTD 157,624.01

330 NUNOO GODFRED NII OKINE 157,052.04

331 GLADYS ADOBEA NYINAKU 157,005.68

332 NANA JOJO SOLOMON 156,855.90

333 J .E.A.AGGREY&SONS LTD 155,622.98

334 REBECCA OFORI 155,291.63

335 JACOB ESSIAW 154,817.62

336 AKOTO AGYEIWAA VENTURES 154,755.61

337 KINGJAME VENTURES JANET .A. ALLOTEY 154,065.81

338 DECCOU CONSOLIDATED(DECCOU) LTD 151,794.83

339 CHARLES AMOAH TRADING ENT 151,741.60

340 FYNNWOOD ENT 151,048.74

341 FRANK BAFFOUR-AWUAH 150,727.61

342 LAWBATS ENTERPRISE 150,112.38

343 KATEWONDERS COMPANY LIMITED 150,047.53

344 DANSECH LIMITED samuel danso 148,806.98

345 JAY-BEKAY ENT(GEORGE N GYEBI) 148,002.88

346 NUMEKEVOR EMMANUEL 146,528.23

347 WOODSTYLE COMPANY LTD 146,239.20

348 HOZAIFEH SIMON FAIZEL 145,772.32

349 HENRY KWESI OPPONG 145,630.84

350 MADIT ENTERPRISE 144,291.22

351 AMPEM PREMPEH NANA KOBI 143,115.86

352 TANJEED ENTERPRISE 142,294.84

353 ROYAL INTERNATIONAL SCHOOL 141,630.41

354 A-ZAKS COMPANY LIMITED 141,605.76

355 BRIDGE MICROFINANCE LIMITED BRIDGE MICROFINANCE L 141,403.14

356 RESAMPON ENTERPRISE 141,297.69

357 JONOKIE LIMITED 140,208.66

358 EBOWJACKVENTURES LIMITED 138,661.42

359 LAVIS CONSTRUCTION AND TRADE E 138,203.75

360 JAK BEE ENTERPRISE 137,811.50

361 NSIAH KWAME 137,329.25

362 EB MIDLAND VENTURES 136,985.34

363 FADECO CONSTRUCTION 135,350.14

364 JOSEPH BOAKYE 135,081.23

365 I. K BOAKYE ENTERPRISE LIMITED 134,672.14

366 ANGEL MAC KAYY ENTERPRISE 134,670.16

367 BLESSING BUSINESS CONTRACT 133,809.77

368 NHYIRA MINERAL WATER ENT. 133,684.28

369 MICHAEL OSEI APPAH 133,659.81

370 BRIDGE MICROFINANCE LIMITED 133,511.57

371 INSTITUTE OF BUSINESS PRACTITIONERS 133,359.91

372 EPHIRATES LOGISTICS GHANA LIMITED 133,238.12

373 BLESSED LAWANDY ENT 133,159.45

374 RICKLAND VENTURES 133,111.80

375 EMIMENS VENTURES 132,729.67

376 PEDASCO ENTERPRISE 132,370.68

377 ERIC JIAGGE 131,101.89

378 PICOSYSTEMS GHANA LIMITED 129,571.99

379 GREENLANDS CONCEPT 128,879.56

380 ADU NAOMI 128,482.57

381 JOHN YAW ASUBONTENG 127,906.28

382 ATSERVE ESTABLISHMENT 126,924.75

383 GILEAD SCHOOL LIMITED 126,891.10

384 GLINT STARS ENTERPRISE 125,501.92

385 BENALMO RESOURCES LIMITED 124,710.27

386 AJOKO ENTERPRISE 124,665.25

387 KOFI OWUSU 124,596.98

388 JAYE’S COMPANY LIMITED 124,437.51

389 EMMANUEL OWUSU FARMS & TRADING ENTERPRISE 124,062.93

390 AB GOLDEN NUGGET COMPANY LTD 123,418.44

391 MOSES ESSEL FRANCIS 122,920.35

392 ICOLE CONSTRUCTION WORKS LIMIT 122,886.31

393 TALENTED WOODWORKS 122,793.31

394 PAUL K. FOSU 122,415.03

395 COBBINA GEORGES 121,802.86

396 FOBIH FRANCIS 121,756.61

397 WALKER ENTERPRISE LIMITED 121,258.85

398 AIDOO EMMA ESI 121,093.95

399 MIDWAY S.P ENTERPRISE 120,920.51

400 NARA BEKYERE AMPA ASSOCIATION 120,827.20

401 OFKWAPS VENTURES 120,168.16

402 PREMIER COMMODITIES 119,206.50

403 EGYAM LETICIA 119,099.22

404 DEVINE PAUL AGAMASU 118,841.39

405 ITS JEHOVAH MOTORS & TRADING 118,403.95

406 SIR- ERNEST FARMS & LOGISTICS LIMITED 118,263.62

407 JABELENA ENTERPRISE 117,812.79

408 MONWUS TRADING ENTERPRISE 117,225.92

409 10-11 IMPEX TRADE CENTRE 115,486.46

410 NINBAALU MEMORIAL VENTURES LIMITED 114,758.26

411 ANTWI-FRIMPONG CHRISTINE 114,534.08

412 FORRUM CONSULTING LTD 114,456.52

413 LAVIS CONSTRUCTION AND TRADE ENT. LTD 113,792.42

414 BIKPEST GAS SERVICES 113,425.76

415 ATSUVI-AGBENORWOSI KWAMI 113,418.06

416 SKY-PAC 113,183.23

417 ASONABA POKU ENTERPRISE 112,906.73

418 NUELAX PC LIMITED 1 112,203.50

419 BRAND MEDIA(CORPORATE CURRENT) (11840000 110,958.82

420 EMPAC GHANA LTD 110,446.77

421 MALAM MUSA ENT. 110,307.31

422 SANIKWAD ENTERPRISE LIMITED 109,560.93

423 REGHILDDORMAR VENTURES 109,521.09

424 ARYEE E. REBECCA 108,343.17

425 DYNAMIC COMMUNICATION SATELLITE 107,967.12

426 G-TIDE MARKETING SERV.(ALANN F.B. S. BRIDGES) 107,227.73

427 DECCOU CONSOLIDATED(DECCOU) LT 107,075.10

428 NYAME WOMU COMPANY LTD 107,055.95

429 JEMFUL ENT 106,511.76

430 AMUZU FRANCIS 106,284.38

431 ROBERT NANA OSEI ANTWI 106,050.63

432 R&R ST ANDREWS SCHOOL LIMITED 105,909.88

433 OLOKPAA ELECTRICALS 105,659.47

434 ANANE-DARKO ALEX 105,251.17

435 MAGSAGS SECURITY LTD MAGSAGS 104,992.34

436 QUANSAH EKOW FRANK 103,543.71

437 MUGINGO ENTERPRISE 102,842.36

438 STEPHEN AMOAKA ARCHER-STAFF 102,757.60

439 EMMANUEL TANDOH 101,979.91

440 OFFDO ENT 101,694.70

441 HAMIDU ISSAH 101,590.15

442 WILSON KUFE 101,183.19

443 NUNOO GODFRED NII OKINE/NUNOO GLORIA-BLESSED 100,808.22

444 ALL POWERS BELONGS TO JESUS E 100,520.67

445 YAA KUNADU AGYEPONG 100,139.51

446 RANDY-COFIE JEMYMA 99,077.04

447 WINWAY JOHN CONSTRUCTION CO. L 98,561.78

448 18TH APRIL LIMITED COMPANY 98,471.31

449 JOE- WINNERS ENTERPRISE 98,270.16

450 RIGHT OWNERS LIMITED 97,918.01

451 SETH AGYEI FOSU ENTERPRISE 97,648.92

452 FIFACOL LTD 97,316.74

453 MODAKS CO. LTD 97,184.77

454 JAYDARK ENTERPRISE 96,241.71

455 BENIM PREPARATORY ACADEMY 96,013.94

456 TTA ENTERPRISE 95,064.30

457 PRECIOUS JESUS SCHOOL 94,167.41

458 ENTSIL & SONS COMPANY LIMITED 94,093.82

459 RHODALCO LIMITED 93,777.29

460 ENTERPRISE SAMMROSALD 93,205.21

461 BENJAMIN ANNAN BAIDOO 92,983.59

462 ESTHER OWUSU DANSO 92,368.68

463 TIWAA AMA 91,895.43

464 SILEGO COMPANY LIMITED 91,784.54

465 JULIANA YANDOH 90,275.74

466 MENS-SAM ENT 90,193.40

467 GODWIN GLI 89,972.64

468 OTOO CHARLES 89,766.46

469 BUGNALE MUMUNI 89,756.67

470 PIUS HEALTH CARE LTD 89,637.72

471 RONYVON VENTURES 89,403.36

472 IT TAKES NO TIME ENTERPRISE 89,379.97

473 ROSE ENTSIE 89,188.83

474 RESIN TECH GH LTD 87,668.76

475 GEBANK ENGINEERING SERVICES 87,376.50

476 B.KAY LINKS VENTURES LTD 86,373.70

477 NEJAMS ENTERPRISES LIMITED 86,297.83

478 HARRY’S SIGHTS & TOUR 86,161.87

479 BORQUAYE ABRAHAM 86,076.47

480 ADDY NII TETTEY ANTIE SAMUEL 85,160.33

481 ADDAI-AMOAH THERESA 85,117.07

482 PROMPT FINANCIAL SERVICES LTD 84,976.82

483 MENSAH BONSU MOTORS 84,725.98

484 MAHAMA ESSEL & NAFESA E. ARTHUR 84,689.95

485 JESLORD LTD 84,034.41

486 BUABAI CONSTRUCTION WORKS 83,866.23

487 CAPOS VENTURES 83,763.85

488 EMMANUEL YANKSON 83,622.08

489 CHARLES AMOAH 83,337.59

490 A.A BLESSING SUPER ENTERPRISE 82,183.06

491 GOD IS GOOD WELDING ENTERPRISE 82,156.18

492 HAPPYOURSELF OWNED BY ANAANE AWUDU YAKUBU ENTE 81,116.49

493 BAIDOO GIFTY THERESA 80,579.46

494 KUM LINDA 80,471.50

495 EQUAL RIGHT CONSTRUCTION 80,273.34

496 OBED KORANTENG 79,895.49

497 BOAKYE-YIADOM FREDERICK 78,576.24

498 SIMPLE LIVING ENT 77,646.46

499 OSEI ASIBEY SEKYERE INT.SCH. 77,436.04

500 SABAH DALA 77,286.57

501 EMBRACE ASSOCITION 77,197.28

502 BAT WAYS ENTERPRISE 77,102.27

503 CLARA BAABA QUANSAH 76,287.99

504 NAZIR KOJO YAWSON 75,771.58

505 SHAYAK CONSTRUCTION WORKS LTD COP 75,539.23

506 AL-MOZAAN LIMITED 75,115.43

507 KWABENA BUABENG 74,735.53

508 AYIM KWAKU 74,301.68

509 CASINO LINKS ENTERPRISE 73,799.52

510 SAMPSAON EFFAH 73,231.72

511 GREAT ASTRONOMERS FOOTBALL CLUB (1186000000001) 73,039.26

512 BENSON FRIMPONG 72,598.64

513 AGGREY KWEGYIR MICHAEL 72,501.79

514 CHASE CLOTHINGS 72,490.31

515 ADZAMOS VENTURES 72,102.50

516 FRIMPONG BENSON 71,817.46

517 AWUDI FRANK 71,798.14

518 G-ROCK ENTERPRISE 71,620.32

519 ARLOO RICHARD 71,585.80

520 GOOD FRIENDS ENTERPRISE 71,582.27

521 LYNBERT COMPANY LTD 71,506.01

522 ADANVOR AKPENE THERESA 71,276.30

523 APPIAH MOHAMMED 70,970.35

524 KWAKU MARFO 70,708.17

525 Y & K INVESTMENTS LIMITED 70,145.41

526 AWORTWE IGNATIUS 69,414.58

527 KINGSLEY ABOAGYE 67,722.02

528 AB GOLDEN NUGGET COMPANY LTD 67,579.39

529 BAABEA ELIZABETH 67,001.88

530 FRANCIS OPOKU MENSAH 66,354.18

531 LILLY AYITEY 65,737.26

532 GLOBAL WAREHOUSE INVESTMENT LIMITED 65,571.35

533 EBENEZER EGYIR 65,301.54

534 DE-2KAY,S VENTURES. 64,831.02

535 DERICK GYAPONG 64,789.34

536 OBOSU K. ENTERPRISE 64,780.27

537 ENTERPRISE BUGUBALE MUMUNI 64,769.66

538 PREMIER COMMODITIES LIMITEDTRANSFERED 64,667.99

539 ANKRAH OSMOND 64,226.26

540 ACKON-ANNAN KOFI 64,154.82

541 EMMANUEL PAPA ASAMOAH 63,681.96

542 ROYAL PALACE HOTEL 63,675.99

543 LEBGIYALI ENTERPRISE 63,654.57

544 PAUL KUMI MINTAH 63,521.81

545 ALELEWALE BUSINESS ENTERPRISE 63,165.91

546 BUSINESS PORT ENTERPRISE 63,077.02

547 T-ZONE ENTERPRISE 63,003.46

548 ARTHUR SAMUEL 62,999.18

549 JULIANA YARO 62,737.79

550 ANSAH KWAME ASOANDZE ADU 62,656.92

551 AMPOFO ELIJAH 62,381.10

552 FOLLY JAMES 62,349.86

553 OSEMAY ENTERPRISE 61,088.99

554 OWUSU-BOAKYE KWASI 59,981.50

555 AMAOH ABUGRI 59,921.75

556 MANIESON THOMAS DOREEN 59,651.84

557 ABAYATEYE SAMUEL TEYE 59,492.73

558 QUAIDOO AMUZU ISAAC 59,471.89

559 TRINITY GLAUBEN VENTURES 59,290.65

560 KAMBOL COMPANY LIMITED 59,256.42

561 MIREKU OSEI BENJAMIN 59,094.01

562 TKODIE LIMITED 58,459.23

563 NESTABO CONSTRUCTION LIMITED 58,213.89

564 DARLINGTON FELIX WUGOH 58,202.95

565 OWABEN ENTERPRISE 58,170.85

566 SARKODIE JOSEPH 57,943.72

567 MANFRED DOLLAH 57,942.36

568 STEWART JULIET 57,762.41

569 ABANUKO ENTERPRIS 57,753.99

570 ASIEDU LOVE 57,747.33

571 DESTINY ORIENT VENTURES LTD 57,712.39

572 KULEK COMPANY LTD 57,690.43

573 ODORMEY LYDIA 57,663.44

574 OBOH IBRAHIM NUHU 57,663.44

575 NYAMADOR ATSU 57,663.44

576 NAZER SAMUEL 57,663.44

577 NIMFAH CHARLES 57,663.44

578 NKRUMAH KOFI AARON 57,663.44

579 DANKWA PRINCE 57,663.44

580 BAIDEN ASIEDU RICHARD 57,663.44

581 AKYI EVANS SYLVESTER 57,663.44

582 ADJEI VERONICA 57,663.44

583 AIDOO HAGAR 57,663.44

584 ADJEI AMOS NANA 57,663.44

585 ADJETEY VINCENT KWEKU 57,663.44

586 TWUMASI-KANKAM DORCAS 57,661.64

587 ARMOO RICHMOND 57,546.48

588 AMOAH CHARLES 57,322.66

589 WINTRACK LIMITED 57,054.40

590 HAYFORD ERIC 57,031.83

591 AGYAM SAMUEL 56,985.12

592 DOMKOF COMPANY LIMITED 56,872.37

593 KONADU KWAKU JUSTICE 56,868.88

594 KWABENA OFORI 56,294.92

595 ISAAC KOFI BELL 56,166.84

596 AMART’S SAUCE CATERING SERVICES 56,016.65

597 BAIDOO SAMUEL 55,982.82

598 YEBOAH SAMUEL 55,711.04

599 TANKO AMINA 55,675.05

600 OSEI BONSU PAUL 55,675.05

601 ESSOUN KOFI 55,675.05

602 GBATE AMA CHARLOTTE 55,675.05

603 DADZIE PERPETUAL 55,675.05

604 AIKINS BETTY 55,675.05

605 ARTHUR OSEI EBENEZER 55,675.05

606 AMOAKO BOTCHWAY DESMOND 55,675.05

607 COBBINA ROBERT 55,387.13

608 OPTIMUM-PRIME SERVICES 55,348.91

609 KANKAM KENNEDY 55,277.22

610 ACHEAMPONG STEPHEN ARTHUR 55,171.20

611 DONKOH MICHAEL 55,135.21

612 RICHARD OKINE ENT. 55,030.91

613 SEYRAM COURAGE 55,019.00

614 MINTAH WALTER ANTHONY 54,919.28

615 AHASANIYA ENTERPRISE 54,865.33

616 ARTHUR KWESI JOHN 54,610.06

617 JOHN A HAYFORD 54,545.31

618 ASIEDU NKANSAH RICHARD 54,405.46

619 SAMUEL AKPOR SOWAH 54,326.72

620 DOMPREH MERCY 53,983.56

621 AFRIYIE RICHARD 53,983.56

622 YUSIF ABUBAKAR 53,911.58

623 TAWIAH EVANS 53,911.58

624 DAWSON BAIDOO SAMUEL 53,911.58

625 DZAKPATA JOHN 53,911.58

626 FOSU A LINDA 53,911.58

627 AMOAH CHRISTOPHER 53,911.58

628 EVER SHALOM VENTURES 53,867.14

629 FUDZI CHARITY 53,835.83

630 ADDAI JANET 53,686.65

631 APPIAH HELENA 53,686.65

632 AMOAH ADJEI PETER 53,686.65

633 AFFUL PAUL 53,686.65

634 DR. SARFO KANTAKA 1045000001141 53,347.71

635 AIKINS PATRICK 52,788.51

636 GHARTEY AYAW NANA 52,737.01

637 AWIA ABIZI DOMINIC 52,727.58

638 DIVERSE CAPITAL LIMITED 52,690.98

639 FRIMPONG A. BISMARK 52,579.99

640 KWABGAB ENTERPRISE 52,493.00

641 NASDEK SERVICES LIMITED 52,169.03

642 APPIAH KOBINA LESLIE 52,112.13

643 OSEI CHARLOTTE 51,698.26

644 ASARE DEI CHARLES 51,698.26

645 AGYEI ERNEST 51,698.26

646 LYDIA EFUA ASIEDU (1185000000780) 51,669.47

647 OSEI RICHARD 51,626.28

648 AMUKWANDOH LYDIA 51,581.29

649 A. WAHAB ENTERPRISE 51,251.38

650 ADU-DARKO NANA YAW ADUHENE MICHAEL 51,150.36

651 FRANCIS R. FYNN JACKSON (1182000000042) 51,057.69

652 ANTHONY ADJEI MENSAH 50,695.85

653 EBENEZER SAMMY FILSON 50,628.20

654 YEBOAH FRANK 50,426.51

655 MAXI CLASS COMPANY LIMITED 50,330.67

656 TURKSON DE-GRAFT EVANS 50,285.69

657 OBENG KWEKU 50,060.76

658 OWUSU DANIEL 50,060.76

659 ODURO KWEKU-KONTOH BENJAMIN 50,060.76

660 DADZIE MARIAN 50,060.76

661 DZIFA ESTHER 50,060.76

662 HAIZEL JOSEPH 49,961.79

663 AKESSEH GRACE 49,709.86

664 ADAADOGU EBENEZER 49,709.86

665 KPODO ROCKSON ALFRED KUJO 49,305.81

666 IBRAHIM HAIZEL 49,286.99

667 CUDJOE CHRISTINA 49,233.01

668 AFDEM COMPANY LIMITED 49,218.58

669 SAM ELIZABETH 48,981.08

670 DRAMANI JOSEPH 48,909.11

671 ADDO NII AMAAH 48,852.60

672 CECILIA BUDU HAGAN 48,794.88

673 PARYER OF JABEZ VENTURES 48,624.97

674 AHELE JOSEPH 48,585.21

675 PAUL AMPAABENG KYEREMEH 48,113.35

676 AMOAKO PETER 47,649.49

677 HASSAN YAHAYA 47,429.56

678 PETER KOW QUAYSON 47,411.82

679 LARBI SOPHIA 47,073.67

680 ANITA HORM 46,974.08

681 EWUSI DANIEL 46,857.73

682 GRACE ELEANOR DADZIE (1182000000120) 46,833.04

683 MOHAMMED HADI ALHASSAN 46,781.76

684 EXPERT CONSULT 46,657.99

685 BADU OPHELIA 46,641.80

686 JOHNSON GAIPKA 46,435.76

687 TYME LINE GROUP GHANA LIMITED 46,280.00

688 APPIAH LINDA 46,260.93

689 BINEY MARI SIMONG PHILOMENA 46,209.93

690 OTOO KWESI ANTHONY 46,209.93

691 APPIAH GYEKYE 46,209.93

692 PINAMAN ADWOA 46,062.12

693 M. K AWI ENTERPRISE LIMITED 45,848.35

694 IDDRISU SEIDU 45,815.13

695 PAINE ATTA FRANCIS 45,800.12

696 SARFO EMMANUEL 45,729.98

697 HAFOCO INVESTMENT LTD 45,463.98

698 ASUMANG KENNETH NII ODOI 45,450.99

699 ARTHUR-SIMPSON JOACHIM 45,310.20

700 RICKS SCHOOL 45,153.79

701 NKANSAH KUMAH 44,986.30

702 BAIDOO YAW STEPHEN 44,986.30

703 YUSSIF HUSSEINI YARO 44,698.39

704 DURAYS ENGINEERING COMPANY 44,392.19

705 HAMPTON COMPANY LTD (1184000000004) 44,327.23

706 MICHAEL NKANSAH 44,186.62

707 CHARTERED IMPEX 43,943.09

708 YEBOAH KOBINA 43,906.63

709 APASIBA MEMORIAL SCHOOL COMPLEX LIMITED 43,859.48

710 JAMES ESHUN COBBINAH 43,855.78

711 JUSTLINE ENTERPRISE 43,832.28

712 OVERSEAS UNION LTD 43,831.56

713 AMOA-MENSAH EDWIN JOSEPH 43,744.68

714 ESSIECO ENTERPRISES LIMITED 43,698.29

715 TILIBE MORDECAI TAKAL 43,590.14

716 BIGWILLS ENTERPRISE LTD 43,470.59

717 ARABAS OVEN ENTERPRISE 43,464.14

718 EMMES J. ENTERPRISE 43,325.48

719 MUSHEI ABUBAKARI 43,306.80

720 OPOKU LUCY 43,078.88

721 ISAAC YANKEY ENTERPRISE 43,000.93

722 AGYEMANG OSEI ROSEMARY 42,999.56

723 KINEDDY CO. LTD 42,986.97

724 ABU RAHMAN ENTERPRISE 42,970.63

725 MOHAMMED M. ABUBAKAR 42,884.00

726 ALT CONSTRUCTION LIMITED 42,703.88

727 ADONGO AKOLOGO ENT 42,464.19

728 EMMANUEL TACHIE HEYFORD 42,395.09

729 KAMOAT LIMITED 42,327.32

730 MOSES KWAKU TEYE ENTERPRISE 42,319.69

731 JUDICIA E BOTCHWAY (118500000 42,287.12

732 GRA-B-ENTERPRISE 42,235.77

733 BOKAN LIMITED 42,145.87

734 THOMAS JONAH JNR 42,107.18

735 VICOBICK ENTERPRISE 41,910.57

736 AKOGO VIVIAN 41,756.28

737 HON. SIMON LAAR 41,747.29

738 OBENG STEPHEN 41,675.31

739 APASIBA MEMORIAL SCHOOL COMPLE 41,531.35

740 VICTORIA BOAKYE 41,529.84

741 DANIELS ABENA AHWIRENBEA ESTHER 41,497.88

742 FRIMGEO VENTURES 41,405.39

743 ARKRAFPHT WORKS 41,127.12

744 DONKOR KOFI BERNARD 41,098.05

745 LOGGIE KANMAALE SOMPSON 40,997.38

746 BINEY KOFI ALBERT 40,883.55

747 WIABOH ISHMAEL 40,811.57

748 STEPHEN NII ARMAH HAMMOND 40,787.60

749 ADU-DARKO NANA MICHAEL 40,680.54

750 BIMPONG JAMES 40,644.22

751 DOMSTON ENTERPRISE 40,498.47

752 SALAMATA KETIME 40,271.74

753 ACHEAMPONG JOYCE 40,271.74

754 DARKOH BISMARK 40,127.78

755 WAHABU AZUURE AYINEBIRE ENTEERPRISE 40,039.61

756 MARY OPUNI 40,021.22

757 ANNAN ROBERT ODARTEY 39,967.56

758 FRIMPONG ERIC KOFI 39,875.53

759 KARIM AYI (SA) 39,820.18

760 COFFIE COMFORT 39,767.89

761 ANDERSON REGINA 39,767.89

762 AKYERE KOFI LINCENCED CHEMICAL SHOP 39,668.42

763 BOKKSON ENTERPRISE 39,665.14

764 HAYISON KYEREWA HILDER 39,587.95

765 HAMZTECH GHANA LIMITED 39,564.08

766 RHEMA MOTORS 39,481.99

767 KWAKYE ENOCH 39,454.53

768 INTIN RANDY 39,422.04

769 HAWA HAMIDU 39,035.66

770 JAPAN BASE ENTEPRISE 38,934.49

771 KISSI OSEI HENOCK 38,876.01

772 M-VISIONS 38,845.06

773 ORLEANS-LINDSAY CONDUA JAMES 38,747.31

774 DIJULS GHANA LIMITED 38,730.47

775 HAYFRON JOSEPH JNR 38,716.58

776 E A S MOTORS CORP 38,611.27

777 FAMILY CARE COMPANY LTD. 38,570.93

778 AMPOMSEM EWURAMA 38,508.27

779 AMPOFO LARBI ERIC 38,508.27

780 OFOSU ISAAC KELLY 38,413.51

781 CORPORATE ARENA CO. LTD 38,249.04

782 TWUMASI DIANE 38,215.58

783 SAMNURUS ENTERPRISE 38,206.61

784 ADDAE ADJATEY JONATHAN 38,148.38

785 ANTHONY SAM (1182000000140) 38,145.14

786 EVANN EMPIRE LIMITED 38,066.22

787 OPOKU FRANK 38,014.90

788 APAMAX VENTURES 37,885.23

789 SOSU SUZAN 37,855.47

790 KWEKU EHUN & E.E. EHUN 37,799.58

791 WILLIAM EFFA ATTA 37,788.49

792 AUGUSTINA ADJEI 37,788.49

793 CARE SPECIALIST MEDICAL LAB LTD 37,788.49

794 ABDUL GAGGAR IBRAHIM 37,701.08

795 IDDRISU SAFIANU C/A 37,669.66

796 AGYEMAN OPOKU FRANK 37,311.67

797 COUNTER CHQ NORTH BRANCH 37,274.35

798 MILLERITE DESIGN SERVICES 37,230.95

799 DFAJ NOPAMAD ENTERPRISE 37,056.01

800 ACK-MAX CONSTRUCTION LIMITED 36,910.25

801 GERSHON O. DJAN 36,812.15

802 KWIQPLUS VENTURES 36,809.77

803 AMPOFO MICHAEL JOE 36,768.82

804 JOYCE APENTENG 36,597.65

805 SHAGSHAUN VENTURES 36,426.42

806 AGYEMAN-MANU KWAKU 36,412.06

807 MAVENT VENTURES 36,389.10

808 RYCHNAD INVESTMENTS 36,345.08

809 BAMUEL VENTURES 36,239.85

810 OWUSU FRIMPONG ENOCH 35,989.04

811 AYERAKWAH JOSEPH 35,989.04

812 GYAMAY TIMBERS LTD 35,778.51

813 BERNICE ATITSE 35,692.53

814 CUDJOE ANTHONY 35,273.51

815 NINBAALU MEMORIAL VENTURES LIM 34,917.11

816 DUKO ODURO PERTERSON 34,479.66

817 ERNESTINA N. DENNIS (1182000000087) 34,383.28

818 ABBAN CHRISTIAN 34,308.86

819 CHUKWULOBE KINGSLEY 34,043.11

820 ODOOM PATRICK 33,949.65

821 ARTHUR REBECCA 33,649.75

822 PHILIP QUARCOO 33,540.31

823 AWUKU LAWRENCE 33,529.77

824 ESTHER APPIAH KUBI 33,501.41

825 CHRIST CARE PREPARATORY SCHOOL 33,459.30

826 ENTERPRISE E. KUSI 33,400.46

827 CALVIN JOSEPH DARLIN (1182000000351) 33,339.31

828 CYNTHIA DANSOA BOATENG 33,289.86

829 MOHAMMED DUADA 33,121.25

830 MICRO CAPITAL NETWORK LTD 33,082.17

831 ADB SCIENTIFIC PRODUCTS ENTERPRISE 33,065.33

832 ABRAHAM LINCOLN COMPANY LIMITED 32,947.86

833 ALFRED KWAKYE 32,810.24

834 MAWUENA VIVIAN 32,717.10

835 DONKOR VICTOR 32,714.04

836 FOSUAA AGNES 32,714.04

837 ACKOM MARY 32,714.04

838 AIDOO ERIC 32,714.04

839 PROGRESSIVE PEOPLE’S PARTY 32,694.60

840 KWADWO ANTWI TABI 32,676.36

841 ASUMAN KWAW HAROLD 32,610.21

842 OHENEBA KORANTENG 32,390.14

843 SUMAILA ISSAKA 32,390.14

844 NYANEBA ESI FRANCISCA 32,390.14

845 ESSILIFIE ABA LINDA 32,390.14

846 RICHARD A BUCHAG 32,353.97

847 TAMAKLOE PATRICK 32,166.21

848 HOUSE OF HOTTA LIMITED 32,088.19

849 CHRISTIAN ANDOH DONKOR 32,033.88

850 MCFFOSS DISTRIBUTION SERVICES LTD 32,025.17

851 PATRICK AGGEY 32,013.98

852 KODUAH OWUSU 31,990.23

853 YEWULI EMMANUEL 31,910.15

854 IBRAHIM IDDRISU (1182000000073) 31,826.12

855 LYNDERIC ENTERPRISE 31,670.36

856 BONUAH PAUL 31,598.38

857 PETER AGYEI 31,573.01

858 EBONY ENTERPRISE 31,494.30

859 AGYAPONG FRANKLIN 31,404.29

860 FREMPONG ADUWAA PRISCILLA 31,364.45

861 JOSEPH AMISSAH 31,362.43

862 KAYABA MAHAMI 31,310.47

863 BAFFOUR AGYEI BERNARD 31,303.27

864 MOHAMMED IDDRISU 31,285.27

865 DELDEE VENTURES 31,145.17

866 SARPONG GETRUDE 31,004.56

867 MOHAMMED APPIAH 30,894.11

868 KONADU KOFI 30,770.63

869 GRACE AIDOO GYAMFI 30,536.92

870 CONNECT GLOBAL 30,436.29

871 ATTAKORAH-AMANIAMPONG YAW 30,375.04

872 ACHIAA AMA 30,362.69

873 FRIMPONG KWADWO 30,336.46

874 JUNCTION 8 GUEST HOUSE 30,311.37

875 OSEI GEORGE 30,230.79

876 ABBAN KOFI EMMANUEL 30,230.79

877 HOLYLAND BUILDERS COMPANY LIMITED 30,134.52

878 DANSO KWASI 30,086.84

879 ABDULAI OSMAN 29,946.19

880 PENNAH STEPHEN 29,912.80

881 KRONZU DORIS 29,800.80

882 OPOKU ELIZABETH 29,654.97

883 AMELI KUMAH ELIEZER 29,645.11

884 MUZISCO COMPANY LIMITED 29,635.86

885 2424 COMPANY LIMITED 29,526.02

886 SULEMANA ALHASSAN 29,487.76

887 E-MESS CONSTRUCTION & TRADING 29,351.19

888 AZUMAH OLIVIA 29,328.48

889 EMMANUEL OWUSU 29,324.30

890 AGYEMANG PRINCE 29,284.28

891 MAURUS SERVICES LIMITED 29,080.40

892 AINOO ALICE 29,079.15

893 COOMPSON EMELIA 28,994.86

894 ELIZABETH AZUMAH 28,933.07

895 DIANA AKOSUA MENU 28,924.39

896 SEIDU SALIFU 28,904.06

897 GEORGE KWAKU GYABAA 28,803.69

898 SIMON AUBIN 28,791.23

899 ADDAI JOSEPH 28,791.23

900 CONSTANT KWAKU SAMUEL 28,789.72

901 MODERN TIMES LIMITED 28,699.03

902 SAKO CERAMICS AND TILES 28,587.03

903 JOHNNY ACHIBRAH 1041000000869 28,572.78

904 ABIODUN ADEKUNLE 28,472.80

905 ASANTE AKUA JANE 28,460.21

906 ZAGOON ABDUL MANAF 28,368.47

907 UMORO SADAT SAANA 28,356.05

908 SAM KWAKU JOHN 28,341.37

909 MENSAH DELADEM KINGSLEY 28,341.37

910 FAMIYEH JOE EUSEBEUS 28,288.07

911 KOBOTA ENTERPRISE 28,215.95

912 AMPAH- TURKSON CHRISTIANA 28,212.53

913 ABIGAIL BUERTEY 28,206.37

914 LAKO JEAN-JACQUES SEBASTIEN 28,143.43

915 OWUSU THOMAS K 28,125.44

916 OTOO HANNAH 28,109.24

917 TENGFRIM VENTURES LIMITED 28,060.87

918 QUARTEYSON ELIZABETH 28,030.14

919 BOATENG ALEX KWAKU 28,022.90

920 ADIKU ELORM IVAN 28,009.73

921 BROWN ALEX 28,003.07

922 ANABA GEORGE 27,991.56

923 SOSU FRANK 27,979.46

924 DANIEL EWUSIE 27,916.88

925 MADARA LIMITED 27,885.89

926 MUSAH AYISHETU 27,861.74

927 ENTSIE ROSE 27,827.63

928 ALEX TWENEBOAH KODUAH 27,743.95

929 CONSTANCE AMANKRAH-YEBOAH 27,710.45

930 OFORI ACHEAMPOMAA 27,682.63

931 ANSAH VIVIAN 27,682.19

932 E2 KOSAAS 27,631.02

933 NSOWAA ADWOA 27,621.59

934 MICHEAL KWAKU ADADE 27,580.06

935 MUJEED A ADAMS 27,499.66

936 CHARLOTTE MARTIN HAGAN 27,459.64

937 GEOJULI ENTERPRISE 27,441.64

938 TETTEY DZIWORNU 27,426.20

939 EUNICE ADELAITAR 27,371.21

940 KUMI FRANCIS 27,366.93

941 STELLA OWUSU-ASAKU 27,332.13

942 ADJEI AKROMAH PAUL 27,279.98

943 GEORGINA YATES 27,279.73

944 JUSTICE BOAMA KWABI 27,270.73

945 NIMPONG GEORGE 27,263.28

946 MARK OSEI TUTU (1182000000030) 27,257.88

947 BOAHEN J.K 27,232.84

948 HWE SE AWURADE AKASA ENT. 27,232.55

949 ERIC SEEDOF ASIEDU SIMPEY 27,171.73

950 KUJAR BENN 26,991.78

951 DADZIE KWAME MIKI PAUL 26,991.78

952 HAERU AMABDI 26,991.78

953 AMOJOS ENTERPRISE 26,991.78

954 KUSI SPRAYING ENT 26,981.45

955 BEST ASSOCIATION 26,948.70

956 GAIKPAH AGNES 26,934.74

957 SEIDU ADAM 26,791.25

958 CHARLES COFFIE 26,755.69

959 GUR-GBAYA CONSTRUCTION SERVICES 26,703.90

960 BOAMAH KWAME 26,676.52

961 ASARE FESTUS YEBOAH 26,663.99

962 YEBOAH DANIEL 26,573.05

963 GOSHEN HANDS ENTERPRISE 26,566.57

964 PAAPA PEARCE PERASON 26,566.39

965 NUWORMEGBE GABRIEL 26,551.99

966 FELICIA BROWN (1182000000057) 26,498.59

967 JOYCE THOMPSON 26,436.97

968 BENJAMIN MENSAH 26,415.74

969 T.BOAMAH WILD COMPANY LIMITED 26,338.47

970 MARTHA NYARKO 26,313.39

971 GREAT AMBITION VENTURES 26,304.25

972 ASAANA MARY 26,272.00

973 MENSAH JOSEPH GRAHAM 26,103.82

974 DONKOR FREDERICK TABI 26,077.66

975 RAMANI SALIFU 25,912.11

976 ANSAH KOFI B 25,912.11

977 ESSEL NANA OHENEMAA ASANUAH 25,894.40

978 IBRAHIM SHARRIF KOFI 25,732.13

979 SADIQ RAHINATU 25,707.55

980 DYNAMIC SATELLITE COMMUNICATION 25,609.01

981 FAUNKET ENTERPRISE 25,595.05

982 HAYFORD AMOAKO 25,572.73

983 SHAIBU SURAJU 25,566.15

984 YEBOAH GEORGINA 25,534.22

985 BENEFOH DENNIS 25,510.69

986 GORDON MAVIS 25,444.25

987 ADLER TECHNOLGY SYSTEMS 25,416.72

988 ADWOA AGYAPOMAA 25,396.64

989 NYATEPE EDWARD 25,387.86

990 NASSAR MAKAFUI MANSA 25,358.27

991 DONKOH RICHARD 25,280.68

992 LAADI MUHAZU 25,192.33

993 KWAME OSEI BONSU FELIX 25,192.33

994 LARTEY DIVINE 25,192.33

995 AMPOFO PETER 25,192.33

996 ASARE KWAME ISAAC 25,168.25

997 SACKEY MAXWELL 25,039.41

998 WESTLINK EXPRESS MICRO FINANCE LTD. 24,868.39

999 LARYEA DERICK 24,778.45

1000 ALEXANDER ACHEAMPONG 24,766.58

1001 DECCON LTD 24,698.34

1002 WILLIAMS MAMIE ADUTWUMWAA 24,660.77

1003 ABDULAI HALIDU 24,652.49

1004 MENSAH NANA GEORGE 24,615.10

1005 HENRY KOW ABRAHAM (1185000000237) 24,508.54

1006 OWUSU KENNY 1045000001781 24,292.60

1007 LYDIA FULAH 24,169.16

1008 AYEBO WILLIAM 24,085.31

1009 KABUTEY JOSHUA 24,059.03

1010 BEDMARKS ENTERPRISE 24,053.82

1011 JOSEPH ANTOBAM 24,045.90

1012 GIBBO EXP. AND IMP. VENT. 23,992.67

1013 SAMUEL NANNOR 23,947.86

1014 LEMECHI AMAEFULE VICTOR 23,851.95

1015 CONSTANCE AMANKWAH YEBOAH 23,842.16

1016 SEWORNU ENOCH TEYE 23,792.75

1017 ELO-HIM FLOUR 23,777.42

1018 DUSI FRANCIS JOSHUA 23,755.57

1019 ENNINFUL PAULINA 23,752.77

1020 YIRENKYI GEORGE 23,736.54

1021 SAM FRANCIS 23,707.60

1022 AKWESI ANDERSON 23,703.86

1023 SETH ASAMOAH ADDO 23,666.39

1024 NEW JOSAM CONSTUCTION LTD 23,645.12

1025 BENTIL ALEX KIZITO 23,644.80

1026 FRIMPONG FOSU 23,590.24

1027 KONADU MERCY 23,535.93

1028 ADARKWAH OFORI EMMANUEL 23,521.25

1029 SAMUEL ACQUAYE 23,518.84

1030 DEPENDABLE SOLUTIONS ENTERPRIS 23,378.95

1031 OPOKU ANTWI 23,296.79

1032 AFEKE LILY 23,266.92

1033 RICHARD ADDO 23,266.34

1034 OTOO ENOCH 23,226.21

1035 SANDIMMS MARTABA LIMITED 23,186.95

1036 ADDO EMMANUEL ADOTEY 23,093.02

1037 TIMOTHY DOTSE 23,056.42

1038 ANYINAKWA JOSEPH 23,032.99

1039 KWASI PETER / EMMANUEL AMOABA 23,021.04

1040 BENTUM VENTURES 22,932.47

1041 NKETIAH THEOPHELIA 22,926.89

1042 KOJO ANTWI BOSIAKO 22,906.05

1043 GEOSDAN TRADING ENT. 22,895.98

1044 EDWIN SELORM DZEBU- TSOR 22,862.43

1045 ARTHUR JUSTICE JOHN 22,721.07

1046 BINEY FRANCIS 22,709.08

1047 ACHIAMAA AGARTHA 22,639.63

1048 FOLLY STEPHEN 22,529.14

1049 KENNEDY ADU-GYAMFI 22,511.15

1050 UMAR HAFIZ 22,478.76

1051 CHRISTOPHER DARKEY 22,436.90

1052 OBENG – ASAMOAH DAVID 22,421.17

1053 OXFORD PREP. SCH.- KISSI 22,420.24

1054 MUSTAPHA AWOEGYAN 22,405.12

1055 GAFA EDWARD 22,391.88

1056 ADORBOE JOSEPH 22,314.21

1057 KAKRABA KWAME 22,212.44

1058 PAUL KWABENA NYADZRO 22,155.72

1059 ROBERT CHARLES VANDYCK 22,132.22

1060 NKONSAH SAMUEL 22,128.01

1061 APPIAH ERIC 22,121.92

1062 PEPRAH KWABENA 22,076.83

1063 AWUDU AYAMBILLA ENTERPRISE 22,054.98

1064 TANIMU BABA 22,043.65

1065 FRIMPO-TEL SERVICES LTD 22,043.14

1066 7M GHANA LTD (1184000000001) 22,023.53

1067 BAAH PATRICIA 22,003.34

1068 NTERFUL JOHN 21,991.97

1069 AKUTTER KWEKU 21,973.18

1070 ZANZIBA ADENYO 21,971.02

1071 HAPPY KEGBORLU 21,971.02

1072 DANKWA ABIGAIL 21,953.32

1073 DEPPY TRADERS 21,906.53

1074 FATADEI PATIENCE 21,809.36

1075 LOUIS DARKO 21,789.17

1076 SAMEVI BENJAMIN 21,762.03

1077 THERESA AKPENE ADANVOR 21,719.75

1078 KOOMSON KOJO JOHN 21,675.77

1079 KISSIEDU LUDWIG ALFRED 21,651.80

1080 SAPPOR VERONICA 21,618.55

1081 JOSHUA RENE ASSIBA 21,614.12

1082 FUSEINI SALIFU 21,602.96

1083 QUAYSON GRACE 21,593.42

1084 QUARCOO PHILIP 21,593.42

1085 TAWIAH ABOAGYE HAGAR 21,593.42

1086 LAILA SULEMANA 21,593.42

1087 MENSAH CLEMENTINA DORIS 21,593.42

1088 ARHIN ABIGAIL 21,593.42

1089 AKOLOGO COMFORT 21,593.42

1090 ACKAH DAVID 21,593.42

1091 KARIKARI KELVIN 21,553.40

1092 SAFIAN YAKUBU 21,525.23

1093 ADEGAH EMMANUEL 21,491.25

1094 SAMUEL SOVON 21,388.50

1095 FRANCIS AGOZI 21,388.50

1096 CEPHAS AGBOVOR 21,388.50

1097 HEAVEN ROCKMERCHANT 21,350.53

1098 AGYAPONG KWABENA BAAH 21,348.30

1099 BONUAH JOHN 21,345.82

1100 DUKER NYAME KWESI 21,255.27

1101 BORTEI SOPHIA 21,251.53

1102 DECCOU CONSOLIDATED(DECCOU) LTD 2 21,227.49

1103 GUIDEMECO VENTURES 21,205.25

1104 BENJILAMP ENT 21,173.18

1105 ACQUAAH & SONS LIMITED 21,170.81

1106 ABUDU ALI 21,168.18

1107 DONTWI ELIZABETH B 21,155.11

1108 NEIZER BESSIE AMA 21,143.56

1109 ODO YEDE SUPERMARKET 21,130.82

1110 JOHN QUARM 21,129.17

1111 ANDERSON PHILOMENA 21,089.58

1112 MAC N DELL CO LTD 20,998.63

1113 EKOS NEW VISION VENTURES 20,976.28

1114 DOMAYE ENTERPRISE 20,968.26

1115 ODOI BISMARK 20,944.22

1116 JOSEPH FRIMPONG FORMALLY OF MAK YOUNG 20,918.88

1117 AFRIYIE WADIE AMA 20,913.52

1118 ESTELLE ENRERPRISE 20,899.63

1119 AIDOO MOHAMMED KWABENA 20,891.64

1120 MICKSON-YEBOAH THELMA 20,882.46

1121 OWUSU ANSAH SAMUEL 20,856.55

1122 BOATENG KOBINA PAUL 20,830.64

1123 AIDOO STEPHEN 20,746.17

1124 ELIAS ABORGEH 20,668.72

1125 AMANKWAA CHARLOTTE 20,637.74

1126 TWUM EMELIA 20,633.70

1127 JAMES ARTHUR 20,594.30

1128 AZIATOR JANET 20,592.97

1129 AKUA AFRIYIE – OPOKU 20,570.22

1130 ASIEDU SAAMEA BEATRICE 20,562.59

1131 DONKOR EMMANUEL 20,545.24

1132 ABDULAI ABDUL-KARIM 20,446.71

1133 ANDOH NEWTON 20,436.66

1134 ERNEST YAWSON 20,405.79

1135 YAKUBU MUHAMMAD ABUBAKARI 20,393.77

1136 ANTHONY SONIA EUGENIA 20,393.77

1137 AGBLEHOR KWADZO WENCENSLAUS 20,379.05

1138 DONKOH JAMES 20,378.87

1139 BATURE SALIM ABDUL 20,369.80

1140 ESHUN JOYCE ANASTASIA 20,364.04

1141 KERSON EBENEZER A 20,334.53

1142 ADJEI K. FREDERICK 20,264.57

1143 MORO SALAM 20,264.31

1144 ASARE ALBERTA 20,251.39

1145 TETTEH QUAYE ISSAC 20,243.58

1146 ODOOM JONATHAN 20,209.79

1147 KWESI BOTCHWAY 20,201.01

1148 HAIL VENTURES 20,198.78

1149 DAVID OHENE YEBOAH 20,153.86

1150 RICHKWABEN ENTERPRISE 20,152.93

1151 APPIASAH KWAKU YEBOAH 20,118.16

1152 MENSAH CHARLES 20,093.98

1153 DAUDA ABDULAI AGURI ENTERPRISE 20,074.58

1154 JOHNBENG ENTERPRISE 20,052.34

1155 ORLEANS-YEBOAH HELENA 20,018.87

1156 DARKWA ERIC ANTWI 19,991.91

1157 MOHAMMED AMIDU ENTERPRISE 19,957.83

1158 ATTAKORAH COLLINS 19,907.41

1159 MORNYOR PATRICIA 19,907.19

1160 GYASI PATRICIA 19,890.06

1161 ANTWI-BOATENG FRANCIS 19,879.45

1162 KOFI NYARKO 19,869.44

1163 TETTEH LYDIA 19,829.89

1164 NEEQUAYE OFORI JAMES 19,815.57

1165 ANIAKU KWAKU FRANCIS 19,793.97

1166 ARTHUR CEPHAS 19,793.97

1167 ADDO DANIEL 19,785.37

1168 BENYI KOFI 19,757.98

1169 AMOAH THERESA 19,721.99

1170 BENEDICT DUKU 19,650.02

1171 IDDRISU ADAM LOAN A/C 19,588.84

1172 GAAP4 DE – VENTURES 19,558.39

1173 ERIC BOAKYE DJAN (1182000000019) 19,516.10

1174 OFORI DORIS 19,484.07

1175 ADDAI REBECCA 19,475.07

1176 Y. MENSAH JAMES 19,471.22

1177 ANTWI JUSTICE 19,443.30

1178 MAHAMI GRUMAH GIDEON 19,434.08

1179 ARTHUR RICHARD 19,433.65

1180 LORDYSMUN VENTURES 19,317.48

1181 PAUL GYABAAH 19,279.33

1182 BINFOH CHARLES 19,242.30

1183 PETER KWARTENG 19,235.46

1184 SALIFU MAHAMA 19,206.38

1185 ROCKSON MICHEAL OFORI 19,137.75

1186 SARPONG TIWAA MAVIS 19,110.18

1187 GIBBO EXPORT AND IMPORT VENTURES 19,092.04

1188 NELSON REGINA 19,074.19

1189 HAMMARA HASHIMIN 19,069.73

1190 LARTEY RACHEL 19,011.32

1191 ASUMADU GEORGINA 19,004.59

1192 ESTHER HOUPHOUET 18,937.43

1193 SULEMANA IDDRISU 18,914.26

1194 OTOO K FRANCIS 18,905.04

1195 BAMFO YAW EMMANUEL 18,901.44

1196 SARFO KWESI 18,894.25

1197 YEBOAH EVANS 18,873.09

1198 CLARKE PAULINA 18,872.04

1199 ABBAN EVANS ERIC 18,864.52

1200 OFORI GODSON 18,821.55

1201 DOMINION VENTURES 18,749.35

1202 AWAL IDDRISU MOHAMMED 18,743.88

1203 LAWRENCE ETTEH 18,729.38

1204 AGBEE ETEY 18,729.38

1205 ABRAHAN ABORGEH 18,729.38

1206 NEEQUAYE MARGERET 18,714.30

1207 OPOKU MICHEL HENRY 18,691.23

1208 SAKPETOR MAXWELL ISRAEL 18,595.14

1209 TUMATAH CHARLES 18,500.71

1210 DAY BY DAY ELECTRONICS ENTERPR 18,487.79

1211 ADANFOPA BOAFO INVESTMENT GH.L 18,457.95

1212 BRUCE -VANDERPUIJE WILLIAM EBENEZER 18,431.90

1213 RAYMOND ABAIFAAH 18,401.92

1214 H.M DESTINY ENTERPRISE 18,353.80

1215 GYAPONG MARGARET 18,334.69

1216 AHMED SADICK ABUBAKARI 18,294.42

1217 OWUSU GORDON 18,282.43

1218 ARHIN KOFI ISAAC 18,282.43

1219 OSEI OWUSU 18,278.98

1220 VICTORIA OFORI 18,210.45

1221 KURANKYE S.E JOHN 18,202.32

1222 SAM-BENTSI ERIC 18,174.47

1223 SERWAA LYDIA 18,174.47

1224 QUAIDOO AMUNSU ISAAC 18,174.47

1225 BENTSI-SAM VERA 18,174.47

1226 PEPRAH COLLINS 18,164.46

1227 BOUHAIRIE HUSNI F. 18,138.15

1228 OWIREDU REBECCA 18,138.12

1229 REBECCA AFAZDIE 18,131.39

1230 ASHLEY RICHARD NII ARYEE 18,083.23

1231 GAIKPA MARTIN 18,059.52

1232 THOMAS PHARMACEUTICALS CO. LTD. 18,032.31

1233 DANIEL WIAFE 18,003.19

1234 OFUOKWU NDUBUISI ROBINSON[CA] 18,002.76

1235 YEBOAH EMMANUEL KWAAH 17,994.52

1236 VERA KAFUI ADDO 17,994.52

1237 TAHIRU MOHAMMED 17,994.52

1238 OWUSU FRANK 17,994.52

1239 KWARTENG K GRACE 17,994.52

1240 MUSAH SHAIBU 17,994.52

1241 LAWER FREEMAN 17,994.52

1242 IBRAHIM ALHASSAN ABUBAKARI 17,994.52

1243 KUDADJI JOANA TEIKO LOAN A/C 17,994.52

1244 BOWAN NAAB PASCHAL MARK 17,994.52

1245 ELIZABETH ESSUMAN 17,994.52

1246 ADAM ISSAHAKA 17,994.52

1247 ASANTE YEBOAH OBED 17,994.52

1248 ADWOA YEBOAH 17,994.52

1249 A RAHAMAN MOHAMMED 17,994.52

1250 ANDOH STEPHEN 17,994.52

1251 DRORVU WISDOM 17,977.32

1252 KWAKWA SOLOMON 17,958.53

1253 KWAME BOATENG 17,942.30

1254 ATUONI GYAU JOSEPH 17,940.54

1255 ANKU MABEL 17,940.54

1256 ALL POWERS BELONGS TO JESUS ENT 17,907.61

1257 JOHN BLESSING 17,886.55

1258 ARCHER REYNOLDS 17,886.55

1259 ASAMOAH ANI 17,878.42

1260 SAMUEL DEDE SASU 17,866.40

1261 AMPAH ROSE 17,853.59

1262 OWARE EDWARD 17,850.56

1263 PIC LIMITED 17,844.45

1264 ALANDURIT ENTERPRISE 17,832.46

1265 SALIFU ABDULAI 17,814.76

1266 ATTAH EFUA 17,814.58

1267 ASANTE SOLOMON 17,814.29

1268 AMADU ASANA 17,706.61

1269 ESSEL-DOOMSON GODFRED 17,678.82

1270 BOADI BARIMA AMPONIM 17,675.84

1271 ESSUON HELENA 17,598.64

1272 EWUSIE ENTERPRISE 17,536.67

1273 JUSTICE ARTHUR 17,532.53

1274 INTERNATIONAL SCHOOL PAA WILL 17,517.56

1275 DONYINA ERNESTINA 17,511.44

1276 FREDUA AGYEMAN NANA 17,501.47

1277 PEARL OFORIWAA OWUSU 17,494.67

1278 T. N. SUPERTRUST ENTERPRISE 17,464.26

1279 DORCAS MENSAH 17,454.68

1280 FYNN KWAMINA 17,454.68

1281 ACHEAMPONG SAMUEL OFORI 17,454.68

1282 AKAFSON ANTHONY HACKMAN 17,430.28

1283 MENSAH SOLOMON 17,376.59

1284 AWUAH FRANCIS 17,374.79

1285 OWUSU-ANSAH GILBERT 17,349.17

1286 BOAMA RICHARD K. 17,346.72

1287 OSMAN GARIBA 17,274.74

1288 SAMUEL TABI ANIM (1182000000055) 17,257.03

1289 OGOE ANNA 17,247.57

1290 OSEI HENRY 17,242.35

1291 SIMPSOM ADDISON LEAH 17,229.39

1292 AYAMBA ELORM ATINOTO JANET 17,225.33

1293 HAQUE ZIA-UL- MOHAMMED 17,169.11

1294 REBECCA YEBOAH 17,157.06

1295 AKRONG EVELYN 17,148.56

1296 QUANSAH JOHN 17,130.78

1297 HOCKMAN KWAME SAMUEL 17,121.21

1298 KWAKU KOOMSON 17,088.39

1299 JANET BANASTAS NORIEGA 17,078.46

1300 OMAN-OCRAN BENJAMIN 17,034.69

1301 AGBEMABIASE SENAM BRIGITTE 17,033.18

1302 YEBOAH ASIAMAH FRANCIS 17,005.22

1303 ASIAMA AMOAKO KWADWO 17,004.86

1304 AKORLEY ZENO 17,004.82

1305 GAIPKA FREDERICK ATSU 16,994.67

1306 BOAKYE DOUGLAS 16,983.23

1307 TAWIAH MICHAEL 16,973.26

1308 KOFI ADOMAKO 16,950.87

1309 ASAMOAH COMFORT 16,928.09

1310 AKOLBILA A ISAAC 16,916.29

1311 HOSUNU VIDA 16,914.85

1312 ANSAH ROBERT 16,911.14

1313 ANDOS COLD STORE 16,899.37

1314 ISSAHAKA SUMAILA 16,889.23

1315 KOTEI BENARD 16,874.00

1316 ATTA-MENSAH PERRY GEORGE 16,848.88

1317 ATTAH AMO KWESI 16,824.88

1318 PASSOVER SAMUEL BLESSED 16,812.50

1319 IDDRISU ABDUL GANIYU 16,794.90

1320 TALK MOBILE LINK ENTERPRISE 16,789.21

1321 GOODMAN TLOKA JOSEPH 16,773.70

1322 COLLIBRIGHT D. ENTERPRISE 16,767.83

1323 ADU-GYAMFI KWAKU 16,748.15

1324 AGADZI KOBBY BLESSYN 16,696.94

1325 APPAU KWAME ISSAC 16,684.23

1326 STEPHEN GYAWU 16,644.93

1327 LINDA MUSS 16,605.27

1328 AYITEY THOMPSON 16,600.70

1329 TERRY TETTEH 16,594.98

1330 SAMUEL KOOPE ANNAN 16,560.00

1331 FREDERICK AMAMOO 16,554.96

1332 PRINCE OMANE ENTERPRISE 16,532.43

1333 CATHERINE EVANS -TOTOE 16,524.22

1334 GEORGE NYARKO ASAMPONG 16,518.97

1335 KALEDZI MABEL 16,518.86

1336 LUCY KATANI OF DELTA SYSTEM 16,492.77

1337 ISAAC A. ANAMANG 16,482.98

1338 DADZIE EMELIA 16,480.25

1339 ALORWORDOR JOHN 16,469.59

1340 JOSEPH DONKOR 16,427.52

1341 DARTEY ENOCH 16,416.90

1342 NTOW BEATRICE 16,416.11

1343 SATURE ENTERPRISE 16,407.22

1344 NYINAKU KWASI SAMUEL 16,391.75

1345 A- BITS SYSTEMS 16,354.57

1346 SEIDU ABUBAKARI 16,351.76

1347 IDDRISU RAPHA 16,338.84

1348 TETTEH THERESA 16,321.03

1349 KWAO WINFRED 16,305.59

1350 HARRISON ACQUAH DANIEL 16,290.87

1351 ADDEH FLORENCE 16,260.03

1352 NYARKOA AMA 16,209.93

1353 ODURO MATHIAS 16,195.07

1354 OGUM GERTRUDE 16,195.07

1355 IDDRISU AMINA 16,195.07

1356 AHENKAN PRINCE OWURA KWABENA 16,177.07

1357 KAKATI BEATRICE 16,159.08

1358 BOTWE ASARE 16,121.94

1359 ANAYA EMMANUEL 16,120.36

1360 GILKAS GHANA LTD 16,068.85

1361 DEY SENA 16,049.53

1362 FRANK STONE NARROW VENTURES 16,046.76

1363 BOAMAH KWAKU EMMANUEL 15,992.41

1364 AMOANING JOHN 15,978.88

1365 AWINI MBA 15,970.14

1366 EMMANUEL HANSON 15,969.81

1367 DIABA PATRICK 15,955.20

1368 DOGBE PATRICK 15,946.89

1369 NAOMICA VENTURES 15,923.35

1370 AGURI IBRAHIM AYUMMA 15,904.64

1371 MENSAH HANNAH 15,902.66

1372 VIDA OFORI ENTERPRISE 15,902.30

1373 HASSAN ABDULAI 15,896.14

1374 KWANTWI DANIEL 15,884.16

1375 MINTAH BENJAMIN 15,880.27

1376 MANU FELIX 15,839.50

1377 ISAAC BAFFOUR AWUAH 15,835.18

1378 AFARI ALEX 15,787.17

1379 AGBEVE GODWIN 15,747.18

1380 NICHOLAS KWASEH ARIZI 15,745.21

1381 MOHAMMED SEIDU 15,745.21

1382 AWUKUTSE RUEBEN 15,745.21

1383 ALEX FRIMPONG 15,745.21

1384 ARTHUR THEOPHILUS 15,736.78

1385 MUNAZAN ENTERPRISE 15,735.24

1386 GEORGE BUADI 15,727.00

1387 JUSTICE KWAKWA 15,725.59

1388 ABONGO MOSES AMOSHIE 15,716.41

1389 CLIFFORD AMOASI ROCKSON 15,691.22

1390 QUARM ANGELINA 15,655.23

1391 OWUSU WHITE VENTURES 15,646.31

1392 TENI AYAABA 15,646.24

1393 LARTEY JNR LAUD 15,634.11

1394 KPEGAH GODFRED 15,630.83

1395 PRAH PAUL PETER 15,625.97

1396 BOATENG ESSEL AMOAKO 15,595.78

1397 BOATENG KWADWO 15,595.38

1398 DAVID OFORICA 15,591.78

1399 ADVICE CLEANING SERVICES 15,587.36

1400 ZOKLI GABRIEL 15,565.26

1401 STEWARDS COMPANY LTD 15,552.23

1402 LOGSHEGU ENT 15,547.27

1403 ANO-ONUMAH JAMES 15,547.27

1404 ANYINSAH FELIX H GREENE 15,535.39

1405 ADJEI COLLINS 15,510.99

1406 CHARLES OSEI BONSU 15,475.29

1407 E.K. BOAHENE ENTERPRISE 15,474.93

1408 SAMUEL BOAKYE 15,414.11

1409 BUGNNABA ENTERPRISE 15,409.07

1410 ALICGYEI ENTERPRISE 15,382.26

1411 SARPONG DANSO PATIENCE 15,356.60

1412 VICTOR BOAKYE 15,353.64

1413 KWASI KAKU PAUL 15,349.15

1414 QUICK EXPRESS 15,345.84

1415 PS LOGISTICS AND CONSTRUCTION LTD 15,340.47

1416 FAITH MOTHER CARE M-TEL ENTERPRISE 15,339.97

1417 MARY OWUSUAA MARY OWUSUAA 15,331.33

1418 BREMPONG MELODY EVELYN 15,331.33

1419 WESTPALM INVESTMENT LTD 15,295.45

1420 WILLIAM OBENG 15,249.35

1421 CHRISTINA MBIR (1093) 15,241.36

1422 OFOSU STEPHEN 15,240.82

1423 AWUKU MANTEY 15,234.16

1424 OWUSU-BREMANG JACOB 15,204.65

1425 SARAH AFFUL (1182000000352) 15,189.03

1426 MUTAWAKURU SAHUDATU 15,151.03

1427 KWAME OWUSU 15,145.45

1428 ADAE STEPHEN 15,127.38

1429 OSEI YAW YAW ANDREWS 15,113.49

1430 BARNES BEATRICE 15,061.05

1431 OSEI TUTU MANU VENTURES 15,051.80

1432 OWUSU KWABENA 15,007.43

1433 FOSU OSEI ERIC 15,002.68

1434 ATTAKORAH PRINCE AMANIAMPONG 15,001.42

1435 PAULINA FRIMPONG 14,995.45

1436 GREAT ANSAH FARMS 14,995.45

1437 GENEVIVE K MENSAH 14,995.45

1438 PLAHAR LESLIE T. 14,995.41

1439 KORSAH ABENA AGYEIWAAH 14,995.41

1440 WILSON KUMI 14,953.45

1441 LYDIA AGYEIWAAH 14,938.04

1442 MILE STREET MEDIA 14,899.46

1443 EKUA KYEREBA CLARKE 14,895.50

1444 KWABENA FRIMPONG MANSO 14,874.27

1445 ESTHER T. ODOI 14,866.43

1446 DEWS OF HEAVEN ENTERPRISE 14,820.40

1447 ANTWIWAA OPPONG ELIZABETH 14,805.93

1448 AGYAPONG YAA NANA 14,797.65

1449 ADJEI KODOM 14,794.20

1450 MOHAMMED ALHASSAN 14,730.67

1451 AKOTSU WISDOM HARRY 14,695.55

1452 ALEXANDER OBENG 14,642.83

1453 OWUSU JOHN 14,635.48

1454 MUSAH M ZAKARIA 14,575.56

1455 HEHEALOLO VICTORIA 14,550.08

1456 NYANKOM-ABABIO SOPHIA STELLA 14,539.57

1457 AWOTWE KWEKU 14,539.57

1458 OPARE LABI SIR GEORGE 14,522.26

1459 DANSO ALBERT OPPONG 14,487.06

1460 PETER MENSAH 14,472.88

1461 AIDOO EMMANUEL 14,449.60

1462 KONADU ELIZABETH 14,415.81

1463 DOGBATSEY MARGARET 14,413.61

1464 TAKYI OBIRI 14,412.06

1465 SHADRACK OBENG NISSIN 14,395.62

1466 RENE ADRIANA AMUAH 14,395.62

1467 OWUSU MAVIS 14,395.62

1468 STEPHEN ADDO 14,395.62

1469 OWUSU ROSE 14,395.62

1470 MADI ASIGRI B. 14,395.62

1471 MUBASHIR ALHASSAN A 14,395.62

1472 DAVID SOGBODJOR 14,395.62

1473 GBOLOO EDMOND 14,395.62

1474 DANAA ZIBLIM MANDEEYA 14,395.62

1475 DARKO STEPHEN 14,395.62

1476 HARRISON FOEH 14,395.62

1477 BONSU MENSAH KINGSLEY NANA 14,395.62

1478 ASAMOAH LETICIA 14,395.62

1479 AMOAH MAVIS 14,395.62

1480 AGNES AWUNI ADONGO 14,395.62

1481 ABABIO KOFI FRANK 14,395.62

1482 AZIZ ABDUL 14,395.62

1483 ABUKARI ABDULAI 14,382.41

1484 KWEKU BEDU 14,377.62

1485 ESSUMAN -GYAMFI.FRANCIS KWEKU 14,377.62

1486 KUSI SARFO 14,369.02

1487 FELICITY PHYLLIS MENSAH (252) 14,366.25

1488 ISAAC ONASIS QUAICOE 14,364.45

1489 OMARI ASANTE PATRICK 14,359.63

1490 AKROBOTU BEATRICE 14,359.63

1491 AETEX PHARMA LTD 14,350.70

1492 K. A. ELECTRICALS 14,332.42

1493 DORIS M. ZOTU 14,331.48

1494 ISAAC T.ANNAN (1185000000204) 14,305.64

1495 KWAKU ANTWI 14,287.65

1496 FRIMPONG ISAAC 14,261.09

1497 AMITECON COMPANY LIMITED 14,259.61

1498 GUANE ALIMA CORNELIUS 14,251.66

1499 RUTH AGBEZUHLOR 14,215.67

1500 CHARLOTTE NYARKO 14,215.67

1501 SYLVANUS NNAMDI OKEKE 14,215.28

1502 ACHEAMPONG ERIC 14,197.68

1503 JOB JAKPLER DAMIGU 14,192.06

1504 ANOKYE AWOTWE MICHEAL 14,191.05

1505 ODURO NICHOLAS 14,180.58

1506 KOOMSON ALICE 14,180.58

1507 SIAW EDWARD 14,137.79

1508 BAGYA BOOKS AND STATIONERY 14,113.17

1509 ISAAC AMOAH (1185000000536) 14,107.70

1510 SALIH CAROLINE 14,100.69

1511 SAYIBU MOHAMMED 14,073.05

1512 OFORI-BAMFO MARK 14,035.73

1513 BAFFOUR AWUAH RICHARD 14,016.33

1514 JOYCE APPIAH SARFO-KANTAKA (118500000013 13,999.74

1515 MARTHA ASANTE 1041000001091 13,995.71

1516 NYARKOH COMFORT 13,995.24

1517 DAVID ASANTE 13,981.74

1518 MOHAMMED ABDUL MALIK 13,966.52

1519 DRAFOR KWAME OBED 13,961.55

1520 OBIMPEH SAVIOUR 13,953.31

1521 OPPONG KIMJEWEL DIANA 13,945.75

1522 ERNEST AMANOR 13,912.32

1523 BOWTEY KOBBY NANA 13,873.78

1524 AMOAKO KWABENA MAXWELL 13,852.18

1525 AMANKWAH MARFO AKWASI GEORGE 13,828.21

1526 ONLY PRAYER CAN SAVE CO.LTD 13,817.38

1527 HADZI SMART SETH 13,815.83

1528 YAKUBU AWUDU ANANE 13,795.61

1529 ROYAL INVESTMENT VENTURES 13,794.82

1530 KLUTSE JOSEPH 13,765.81

1531 AFUA TAKYIWAA POKU-TANDOH 13,755.88

1532 FORDJOUR WILLIAM K 13,755.41

1533 ARKH AMOASI ISAAC 13,747.06

1534 QUAQUAH MARY AMA 13,729.82

1535 ISSAH HAKIM 13,708.48

1536 AFRAMA SALINA 13,703.58

1537 ANSAH MAXWELL 13,667.56

1538 ABOAGYE ALEX 13,652.01

1539 AMEYAW MICHEAL 13,639.85

1540 SARPONG ADELAIDE 13,625.34

1541 LUGINAAH VINCENTIA 13,622.54

1542 SEIDU ZIBRIM 13,603.86

1543 AHIABLE MICHAEL 13,603.86

1544 OWUSU SAMUEL 13,595.58

1545 AFRIYIE SMC 15 AKUA 13,585.86

1546 SARFO SAMUEL 13,573.77

1547 YAKUBU HASSAN ALI 13,542.96

1548 GEOJULI ENTERPRISE 13,515.07

1549 DUMENU ELIZABETH 13,513.88

1550 AGYEI ERIC 13,513.88

1551 BARNOR N. LAWRENCE 13,510.29

1552 DARKWAH OWUSU CHARLES 13,507.87

1553 SAMUEL ESSEL 13,495.89

1554 HAZIEL-COBBINAH W FRANCIS 13,495.89

1555 SALAM ABUBAKARI 13,495.53

1556 READER VENTURES 13,481.49

1557 SUMAILA GYIMAH 13,467.10

1558 ADU KOFI 13,418.23

1559 BOADU AKUMAH MARY 13,392.78

1560 JOHN BOTWE 13,387.92

1561 ANYAKWA-POAKWA ADWOA 13,387.92

1562 WATARA YAKUBU 13,384.72

1563 FOSU KAFUI SABINA 13,363.81

1564 DOSOO STELLA 13,357.01

1565 BANYAOLENSO K. MATHIAS 13,339.37

1566 MOHAMMED RAMATU JANIS 13,325.84

1567 WILSON EWUSIE 13,308.82

1568 ABUGRE AMOAH 13,243.97

1569 APPIAH MARTHA 13,217.01

1570 ISSAH MOHAMMED FAISAL 13,195.99

1571 ALLOTEY NAA ADORKOR SHARON 13,195.99

1572 MANASSEH CHRISTIAN INT’L SCH. 13,194.70

1573 AGYEMANG SERWAA AKOSUA 13,184.26

1574 KAKU JOSEPH 13,168.39

1575 APPIAH AKWASI 13,165.15

1576 POKU KOFI VICTOR 13,152.23

1577 WILLIAMS KWAME 13,136.00

1578 HAWA ZAKARI 13,125.20

1579 NYARKO BEATRICE 13,114.98

1580 OWUSU KINGSLEY 13,103.32

1581 GYASI SYLVIA 13,064.02

1582 ASAMOAH JOHN 13,056.82

1583 I.T ALMIGHTYS 13,050.31

1584 COMFORT MENSAH 13,016.80

1585 LASCO CONSTRUCTION & ENGINEERING WORKS 13,002.95

1586 AMPONSAH ISAAC 13,001.94

1587 DODOVI ANITA 12,996.00

1588 TUKPEYI STEPHEN W. 12,975.02

1589 AHOSE JOSEPHINE ESINAM 12,974.09

1590 PUODONG AMAMATA 12,956.05

1591 ADAMS EMMANUEL 12,956.05

1592 ACHEAMPONG FREDERICK 12,955.37

1593 MILLENNIUM 2000 COMPLEX LIMITED 12,941.95

1594 ARKORFUL MARY 12,938.96

1595 AMOAKWAH STEPHEN 12,934.28

1596 RUTH BUADII 12,929.13

1597 LEVE STEPHEN 12,902.07

1598 BAIDOO ERIC 12,902.07

1599 EMMANUEL YEBOAH 12,891.31

1600 NHYIRAH SIMON 12,884.44

1601 HASFORD LAWRENCIA 12,884.44

1602 OSEI-BONSU CYNTHIA 12,884.08

1603 EMMANUEL ADU SIAW 12,883.61

1604 SENKYIRE KUMI AGYEMANG 12,876.73

1605 YIBOR KOKOU JOSEPH 12,870.33

1606 GUARANTY CONCRETE WORKS 12,857.52

1607 NYANKO DO TRADERS ASS 12,849.89

1608 EX-SGT EMMANUEL OSEI SEFA 12,843.80

1609 CONSTANCE ASSAN 12,782.01

1610 ISSAH YAKUBU 12,776.11

1611 AMANKWAA ROBERT TANO 12,773.05

1612 ANNOBIL KWESI 12,768.91

1613 OSABUTEY KOFI 12,762.18

1614 OBED ANSAH 12,760.63

1615 TAWIAH FRANCIS 12,743.97

1616 HAYFORD MAVIS 12,736.16

1617 KORANG YEBOAH OBIRI 12,709.35

1618 ESSIEN JOSEPH 12,706.61

1619 KUFUOR ERNEST 12,686.14

1620 TWENEBOAH FRANCIS 12,679.44

1621 FORIWAH AMA 12,672.32

1622 ADUONUM MICHEAL 12,667.85

1623 SARKODIE SAMUEL 12,646.05

1624 ANAMAN NAOMI 12,638.27

1625 OFORIWAA RUTH 12,633.23

1626 ERIC KWEKU LAWSON 12,619.92

1627 AMPONSAH PAUL 12,612.72

1628 SARAH OTOO & MOHAMMED ISMALIA 12,604.37

1629 BONNEY AWULEY NII 12,601.31

1630 KYERE CHARLES 12,598.72

1631 VICTORIA KOFIE 12,596.16

1632 FLORENCE VROOM 12,596.16

1633 ERIC YEWAH 12,596.16

1634 BOATENG KELVIN PEPRAH 12,596.16

1635 APANA AMADU 12,596.16

1636 AWUAKYE NANA JONES 12,596.16

1637 ATOO ATIA 12,596.16

1638 AFISA ADAMU 12,596.16

1639 AKURU TAHIRU 12,596.16

1640 AMADU MOHAMMMED 12,596.16

1641 ABU IBRAHIM 12,592.89

1642 BRONG AHAFO PRINTERS LTD 12,590.51

1643 MOSES DUKER 12,578.17

1644 SACKEY K.M JUSTICE 12,576.59

1645 F-27 VENTURES 12,567.45

1646 KAMINTA KELVIN 12,562.48

1647 KONADU YAW 12,560.18

1648 KENNETH BOSU 12,557.91

1649 ERIC KWASI KYERE 12,546.43

1650 DETSHE KWABENA CLEMENT 12,542.43

1651 TAYLOR EMMANUEL 12,542.18

1652 CALGRACE COMPANY LTD 12,518.10

1653 ATANGA BUKARI 12,516.99

1654 ATANGA IBRAHIM 12,515.91

1655 APPOH NYAMENLEAYEH NATHANAEL 12,496.15

1656 YVONE TAKYI-MENSAH 12,495.40

1657 QUICKCHANGE COMPANY LTD 12,495.07

1658 TODOE WILLIAM 12,491.80

1659 AGYEI SOLOMON 12,491.62

1660 DINA AHOR 12,491.51

1661 ALORNYO PASTOR RAPHAEL 12,488.20

1662 MOHAMMED ADAMA 12,478.19

1663 QUARCOO SAMUEL 12,434.21

1664 AYI KANI 12,434.21

1665 ABBAN EMELIA 12,426.15

1666 ASIGBE CHRISTOPHER 12,416.22

1667 LADIN NYLANDER 12,410.24

1668 SOLOMON DUNYAGINA 12,396.25

1669 ODURO BOAMPONG 12,389.44

1670 MILLICENT MARFO 12,387.43

1671 AKROFI GEOGINA 12,386.10

1672 ADOKOH K. ISAAC 12,380.23

1673 NANGOR STOUNDY 12,371.77

1674 MARFO OWUSU STEPHEN 12,369.54

1675 SAMUEL TWEIKU 12,362.24

1676 DZAMEKA ENTERPRISE 12,350.29

1677 ADZA-YAO CONSTANCE KUMA 12,290.58

1678 BADUA EKUA 12,272.26

1679 MENSAH EMMANUEL 12,248.87

1680 AFERDI KENE JOHN 12,240.48

1681 PATRICK AYELGUM 12,236.27

1682 ADONGO ALBERT 12,236.27

1683 AMEHERE MAXWELL 12,222.99

1684 EKELATU AFUA 12,177.79

1685 ISAAC AGYEI 12,149.40

1686 NANDANYON PHILIP 12,124.71

1687 FILOA ENT 12,118.34

1688 KUMI FRANCIS 12,113.05

1689 ABUBAKAR MOHAMMED HADIZA 12,110.31

1690 ABDUL FATAWU NAMAWU 12,109.02

1691 AKPOR DANIEL 12,081.13

1692 DABAHAZAAYA YINBIL RAMSON 12,078.14

1693 IDDRISU MOHAMMED KAMALDEEN 12,074.00

1694 MENSAH KENETH KUDZO 12,049.13

1695 MICAEMIX VENTURES 12,026.93

1696 OPOKU-MENSAH EMMANUEL 12,020.34

1697 IDDRISU ABDUL-LATIF 12,020.34

1698 ENIMPAH CARLOS JOSEPH 12,020.34

1699 G NTI ANTHONY 12,020.34

1700 WAHABU ABDILAI 12,008.68

1701 TENKORANG ANDY 11,996.37

1702 AFEDI FELICIA 11,995.22

1703 KHRISTON INDUSTRIES LIMITED 11,991.69

1704 ANSONG OPOKU JOHN 11,990.94

1705 ADOM ISAAC 11,984.35

1706 SAHADATU ALHASSAN 11,972.26

1707 SANDRA NYAM 11,968.88

1708 B F BALSHALISHA VENTURES 11,968.80

1709 DANIEL AKWESI PERKOH 11,967.36

1710 A. BOADU PREPRAH 11,963.69

1711 JOHN KOBINA BAIDOO 11,960.53

1712 OTENG VICTORIA 11,935.84

1713 ASSAFUAH EMMANUEL 11,923.17

1714 DANSO ISAAC 11,905.25

1715 WIAFE SMC 26 DOREED 11,888.37

1716 EDMOND KYEI BAFFOUR 11,879.44

1717 BENJAMIN BLANKSON 11,876.38

1718 BAIDEN EMMANUEL 11,869.22

1719 OSMAN ISSAH BADUNA 11,858.68

1720 KWAKU BOATENG 11,858.25

1721 ASARE JEFFREY 11,844.89

1722 GAIKPA KOFI GEORGE 11,837.16

1723 AL-FAD COMPANY LIMITED 11,836.11

1724 OPPEY YAW STEPHEN 11,793.79

1725 OWUSU AGNES 11,786.41

1726 K.GEE SPARE PARTS ENT. 11,786.41

1727 DONEWELL LIFE COMPANY LIMITED 11,776.77

1728 MOHAMMED HAWA 11,768.78

1729 CEETA INUSA 11,737.14

1730 MUSAH ALHASSAN GEORGE 11,696.01

1731 AGYERAKOR ARMSTRONG B 11,692.84

1732 YAMOAH AFRIFA 11,688.88

1733 ALALE HARUNA 11,666.78

1734 KWABOH CYNTHIA 11,664.05

1735 SOWAH SAMUEL 11,660.20

1736 NYANTAKYI ENOCK 11,647.06

1737 MERSHACK AMOH 11,636.44

1738 WINWAY JOHN CONSTRUCTION CO. LTD. 11,635.19

1739 OSEI AMSTRONG KOFI 11,614.28

1740 SAMUEL GODFRED MENSAH ENT. 11,613.27

1741 YAHAYA MUSAH 11,588.47

1742 APURI JOHN 11,588.47

1743 ASARE RUBEN HUSBIL 11,583.72

1744 HEVOR ABIGAIL 11,575.16

1745 NTIEDU-BOATENG PETER 11,564.54

1746 VICTOR ATEEBRA NABIA 11,557.34

1747 AFFUL KINGSLEY WINFRED 11,552.48

1748 YEBOAH JOHNSON 11,546.51

1749 KOMALCOM VENTURES 11,541.40

1750 BABA SADIQ YAKUBU 11,538.09

1751 JOYCE KWAKYE 11,532.69

1752 BOAKYE YIADOM EMMANUEL 11,526.89

1753 ADDY SABINA QUARTEY 11,516.49

1754 ABDALLAH RAKIA 11,516.49

1755 ATUAHENE JULIANA 11,516.49

1756 APPIAH KOFI 11,513.79

1757 AWAH DORIS 11,512.89

1758 PATRICIA KUMI 11,500.05

1759 APPIAH SAMUEL 11,495.69

1760 TETTEY ESI 11,491.16

1761 EMMANUEL KWAKU OPPONG 11,480.36

1762 DEBRAH K WILLIAM 11,477.05

1763 NSUA -AYIM KODZO 11,473.31

1764 AYEH MICHAEL SHARDEY 11,468.09

1765 MPEREH ABRAHAM VICTOR 11,462.80

1766 APPIAGYEI KWABENA 11,460.28

1767 ALHASSAN HAMIDU 11,455.02

1768 ASIEDU-POKU KWAME 11,437.35

1769 AGBOTTAH ODARTEY FREDERICK 11,430.23

1770 STANLEY KATTAH 11,418.46

1771 DE-GOZAH KITSON 11,407.59

1772 BIDI JERIMIAH 11,398.16

1773 OPPONG COMFORT 11,396.54

1774 NUNOO ANNEAL 11,396.54

1775 DZOTSI GLADYS 11,381.35

1776 KWEKU BOATENG 949 11,372.54

1777 ALEX OSEI BONSU 11,365.34

1778 METRO TILES ENTERPRISE 11,359.01

1779 AGYEMANG OWUSU DANIEL 11,354.54

1780 VICENTIA BANSAH 11,341.51

1781 FRIDAY FOREVER ENTERPRISE 11,338.17

1782 ASIEDU OLIVIA 11,336.55

1783 ACKON JOSEPH 11,336.55

1784 AMISSAH FRANCIS 11,336.55

1785 LYDIA AGYEKUM-NKANSAH 11,332.12

1786 BERNARD AGYEI 11,322.15

1787 TETTEY ASHONG JOHN 11,316.79

1788 NAOMI ABOAGYE POMAA/ SEM ALBER 11,315.13

1789 SEWAH AMA 11,272.06

1790 DORIS EFUA BAIDOO (825) 11,264.57

1791 MICHAEL DUA MENSAH 11,257.12

1792 BOADU ANKOMAH 11,230.02

1793 MENSAH ROLANDRIA 11,228.58

1794 JAMES KANTANKA SARFO 11,225.56

1795 ANSAH MARGARET 11,206.45

1796 FIAKUNAH SAMUEL 11,199.21

1797 DAGODZO K. CLEMENT MENSAH 11,191.84

1798 ABADOO-BREW QUOBE ALFRED 11,188.38

1799 EMMANUEL BOHAM 11,170.46

1800 CHARLES OWUSU 11,144.29

1801 LEEDS CIVIL CONSULT LTD 11,141.49

1802 SARPONG JACKSON 11,135.87

1803 ADJEI ABRAHAM 11,135.69

1804 ADDO JOHN MARK 11,131.52

1805 ABENA SERWAA 11,120.61

1806 AMINU ASANA 11,109.82

1807 REJOICE WOZUAME 11,102.62

1808 ATTRAMS CHRISTINA 11,102.62

1809 SAMUEL YAWSON 11,100.10

1810 FLORZY STORES ENTERPRISE(CORPORAT CURRENT) (11840 11,091.39

1811 GEORGE DUNYO 11,053.93

1812 ISAIAH OBENG 11,048.64

1813 EMMANUEL ARTHUR 11,048.64

1814 COFFIE EMMANUEL 11,046.66

1815 ADJEI VIDA 11,035.79

1816 BOAKYE RICHARD 11,028.45

1817 LAARI JERRY KANGBO 11,016.71

1818 EMMANUEL ADOM 11,016.25

1819 ANTOBAM AGNES 11,013.19

1820 BIO VERONICA 11,009.77

1821 AYISI RUTH 11,009.55

1822 NBINGE PROSPER BABA 11,008.33

1823 ANDERSON MOHAMMED NYARKO 11,005.63

1824 YEBOAH JAMES ADU 10,994.65

1825 TETE SALOME AMAKUOR 10,989.90

1826 ISAAC KOBINA DONKOR 10,976.66

1827 KOFI AKANDEM 10,976.37

1828 EXILDER BENTIL 10,967.66

1829 IBRAHIM IDDRISU (1185000000296) 10,934.66

1830 ADU-TWUM FOSU DANIEL 10,934.41

1831 BOTWE YAW 10,904.68

1832 BASHIRU MAHAMA 10,904.68

1833 KUMI-KORSAH OBO KODWO 10,898.20

1834 ISRAEL DZITRIE 10,886.65

1835 AMOATENG LUCY 10,885.64

1836 MUSAH AMIN 10,836.30

1837 TWUMASI MOHAMMED 10,824.75

1838 SAMUEL APPIAH EA 10,824.21

1839 ANNOR NGOAH BRUNO 10,821.90

1840 RAYMOND ASAANA BUKARI 10,807.51

1841 OPOKU AGYEI GODFRED 10,798.40

1842 QUARTEY CHARLES 10,796.71

1843 SIMPSON JAMES 10,796.71

1844 TAHIRU AYISHETU 10,796.71

1845 JOHN ANDOH 10,796.71

1846 BISON EMMANUEL 10,796.71

1847 FATAWU SEIDU 10,796.71

1848 GARCHIE NANA WILLIAM 10,796.71

1849 CHARLES .K ADDO 10,796.71

1850 ASANTE HAGAN VIDA 10,796.71

1851 ADUSU ABAYAH 10,796.71

1852 AHMOAH DAWSON NANA 10,791.46

1853 BONSU ELI 10,789.51

1854 DADIZE PHILIP 10,788.36

1855 FRANCIS AMUZU KPORGBE 10,778.72

1856 OPPONG YAW 10,777.57

1857 BRONO VENTURES 10,772.64

1858 HUDU ALHASSAN ENTERPRISE 10,755.40

1859 BISMARK DADZIE (1185000000223) 10,724.73

1860 francis akpo ibrahim 10,723.94

1861 PHILOMENA WILSON 10,718.87

1862 SETINA NUNOO 10,713.36

1863 NWOKONLA MIEZAH 10,688.75

1864 BAIDOO KOFI 10,688.42

1865 YUSASS COMPANY LIMITED 10,675.18

1866 PATRICK APPIAH KODUA 10,642.72

1867 HOPE ELIJAH 10,623.39

1868 DOGBE KWAME JOHANNES 10,623.07

1869 P.A.K. GLOBAL LIMITED 10,622.17

1870 AHORLU HELLEN 10,620.37

1871 YEKEEN SILIFA 10,620.33

1872 OPPONG ADJEI SAMPSON 10,616.77

1873 AGYEMANG ISAAC 10,615.22

1874 AMPONSAH RICHARD 10,609.71

1875 MOHAMMED FUSEIN 10,602.37

1876 NTIAKO JOHN 10,591.21

1877 OPOKU EUNICE 10,591.14

1878 TIPAGYA ROYAL COMPANY LIMITED 10,581.07

1879 ARMAH GLORY 10,580.78

1880 ACHEAMPONG ANDREWS 10,580.78

1881 YEBOAH ESTHER 10,577.54

1882 MOSES TEYE 10,569.98

1883 MENSAH STEPHEN 10,566.06

1884 PRINCE ARTHUR 10,551.99

1885 RICHAM FARMS 10,542.41

1886 IKE JOY CO LTD 10,500.20

1887 THOVICO ENTERPRISE 10,489.08

1888 ADABLAH FREDERICK 10,483.61

1889 BOATENG BROW JOSEPH 10,472.38

1890 TAGOE EMMANUEL 10,469.00

1891 ISSAH ABDALLAH 10,460.90

1892 QUARCOO MORGAN 10,445.68

1893 FREEMAN MORKLI 10,436.82

1894 YAHAYA IBRAHIM 10,429.62

1895 KENNEDY GYAU 10,383.34

1896 MR ADAMS -MENSAH ISAIAH 10,378.38

1897 MEMUNA MASAHUDU 10,377.04

1898 ADOM SMC 4 FRANCIS 10,376.86

1899 DAVID OSEI-WUSU 10,375.64

1900 KWAKU AGYEMANG DUAH 10,373.09

1901 OWUSU GEORGE 10,372.69

1902 AIDOO KINGSLEY JOHN 10,364.84

1903 PAUL S REHOBOTH VENTURES 10,360.38

1904 OSEI CHRISTIANA 10,356.82

1905 ARHIN NANCY 10,346.85

1906 ASIEDU SUZANNA 10,300.78

1907 SAMPSON YAW ODAME 10,292.87

1908 SUNU JOHN 10,292.87

1909 NIMELY KWADWO DOMINIC 10,285.88

1910 AMANKWAAH CHARLES 10,272.75

1911 GRACE COMMEY 10,256.88

1912 AL-YASEEN VENTURES 10,254.21

1913 AYAMBILLA AWUDU 10,238.88

1914 AKORLI LAWRENCE KWAW 10,228.37

1915 BENYIN STEPHEN 10,219.81

1916 NKANSAH RICHMOND 10,219.23

1917 SAMUEL ATTA GHUNNEY 10,217.50

1918 ANTWI ERIC 10,207.21

1919 MENSAH DORA 10,198.75

1920 LETICIA YEBOAH 10,191.30

1921 LYDIA ASANTE 10,159.99

1922 ENNINFUL DOREEN 10,159.06

1923 DANIEL KOFI SONO 10,149.09

1924 ABDUL-RAFIU ALHASSAN 10,148.91

1925 SULEMANA ABIBA 10,123.83

1926 BAAYEH AISHA 1045000001795 10,121.92

1927 AFRIFA KODJO 10,120.12

1928 AJARA KARIM 10,112.92

1929 LINDA-EVE AIKINS-KOUAKOU 10,095.79

1930 DREAM WORKS CONSULT 10,093.56

1931 EDU-GLOBAL RESOURCE GH LTD 10,087.33

1932 GHUNNEY ATTA SAMUEL 10,070.85

1933 AMPONG JUSTICE 10,064.98

1934 ANKAMAH JOSEPH KWABENA 10,040.98

1935 ASIRIFIWAA LINDA 10,040.94

1936 OFU COSMOS LYNUS 10,022.95

1937 KOFI ASANTE 10,007.04

1938 BADU KWAME 9,997.58

1939 PRISCILLA OGOE 9,996.93

1940 SARPONG ABIGAIL 9,996.89

1941 QUANSAH ELIZABETH 9,994.16

1942 N & B LINK COMPANY LTD 9,990.67

1943 JUSRO SOLUTIONS 9,977.57

1944 THOMAS AGYEI 9,943.77

1945 ESHUN MENSAH FORSTER 9,931.61

1946 ABUKARI ALHASSAN 9,928.44

1947 ELIZABETH JOHNSON 9,922.18

1948 IDDIRISU MOHAMMED AWAL 9,899.22

1949 IBRAHIM GIBRIL 9,896.99

1950 ABABIO THEODORA 9,896.99

1951 ADU FLORENCE 9,896.99

1952 IBRAHIM ZAKARI C/A 9,894.14

1953 AL-HUSEIN MOHAMMED NURUDEENU 9,893.39

1954 FAAGO ENTERPRISE 9,887.05

1955 KYEREME OBENG IVY 9,884.39

1956 LARM SAMUEL 9,878.99

1957 NSOH AKURUGU 9,878.63

1958 EMMANUEL KODUAH 9,863.23

1959 ADJEI ASA EDWIN 9,862.94

1960 EFO – MAMA FAUSTY (ANNEX) 9,858.91

1961 KENPONG CONST.LTD.OVERDRAFT 9,843.25

1962 REV. ANDOH BLAY DANIEL 9,843.00

1963 OHENE RICHARD 9,829.25

1964 THEOPHILUS MENSAH 9,825.08

1965 KWADWO OWUSU AGYEMAN 9,819.61

1966 MENSAH ERIC 9,807.91

1967 AKU-ENGE MORDECAL 9,789.02

1968 RAHMAN ABDUL 9,763.11

1969 ARTHUR DANFUL JOHN 9,746.26

1970 SHUMSUDDIN ALIDU 9,745.80

1971 ANAN DANIEL 9,729.42

1972 DUAH KWEKU EMMANUEL 9,726.40

1973 YEBOAH. K. DANIEL. 9,723.45

1974 OSAFO CHRISTIAN 9,718.48

1975 SOSSOE VICTOR 9,717.04

1976 YAKUBU KASSIM 9,717.04

1977 MOHAMMED YAKUBU 9,717.04

1978 ASANTE THOMAS 9,717.04

1979 BUWAH LIMITED 9,716.07

1980 PAUL KWAKYE 9,713.66

1981 BEC-DE CONSTR. & SUPERMKT LTD 9,713.01

1982 SARFO .K. REXFORD 9,711.89

1983 NARTET ERNEST 9,698.76

1984 CUDJOE DUKU ANTHONY 9,693.29

1985 MR EMMANUEL KODWO WILLIAMS (11820000000 9,664.68

1986 AFOAKWA DANIEL 9,652.66

1987 ANKRAH EKOW SAMUEL 9,645.06

1988 ABADOO JOVITIA ANNA 9,630.67

1989 FELIX HANSON NUNOO (965) 9,630.31

1990 ANDREW AFRIYE OPOKU 9,628.47

1991 QUAICOE PHILIP 9,624.26

1992 ANTWIWAA FAUSTINA 9,612.67

1993 LIZYAMP VENTURES 9,611.81

1994 JOSIAH ROWLAND 9,609.07

1995 ADDAE GEORGE 9,609.07

1996 DORIS KORKOR ALOI 9,603.06

1997 ERIC STEPHEN NTIM 9,590.90

1998 KONADU ISAAC 9,587.12

1999 ENT MERCY IS ALLAH 9,584.82

2000 POKU YAW 9,577.73

2001 YAW BOAMAH POKU 9,577.73

2002 OBOH PETER K 9,571.90

2003 SALOMEY AMANKWAH 9,569.49

2004 DARKU ISAIAH 9,567.69

2005 AMADI HALIDU 9,554.69

2006 ANSAH MARTHA 9,540.44

2007 AYIMAH KWABENA 9,537.10

2008 ARTHUR FRANCIS 9,537.10

2009 KWAKYE JANET 9,536.23

2010 AGYAPONG BAAH KWABENA 9,513.92

2011 TAWIAH SOPHIA 9,511.54

2012 DONKOH COMFORT 9,483.11

2013 SADICK ABUBAKAR LUKEMAN 9,481.38

2014 PAANAGHART ENTERPRISE 9,478.36

2015 GEORGINA KRANTENG 9,468.32

2016 IBRAHIM FAUZIA 9,447.12

2017 PREMPEH OFOSUHENE RICHARD 9,447.12

2018 SEREBOUR OKYERE DANIEL 9,429.13

2019 REV.FR. ESHUN KWAMINA RAPHEAL 9,423.69

2020 COBBINAH RICHARD 9,397.49

2021 BURTEY JELIYA BEN 9,394.04

2022 AYAMGA TENI PENINNAH 9,393.14

2023 KABAMAT VENTURES 9,378.64

2024 DAVID ENNINFUL (1182000000028) 9,366.58

2025 MAHAMA AKASOMA 9,364.35

2026 ABDU UMORU K 9,357.15

2027 ARTHUR GILBERT JOSEPH 9,345.56

2028 OFORI FREDRICK 9,342.76

2029 GHARTEY ERNEST 9,321.16

2030 TEI RICHARD 9,303.49

2031 MENSAH HOPE REXFORD 9,301.15

2032 LUMOR DUVOR KWADZO WISDOM 9,294.39

2033 VIVIAN DZAMESI 9,291.83

2034 AMOAK ROCKYFELLA MARKWELL 9,285.75

2035 QUAYE K. RICHARD 9,285.17

2036 IDEY ABDURAMANI 9,281.18

2037 ANAMBON JOSEPH 9,277.29

2038 ASANTE GEORGE SASU 9,277.11

2039 LARBI ANSAH ALEXANDER 9,258.83

2040 BAAH EDWARD 9,227.37

2041 MARK OPPONG BOSSMAN 9,218.45

2042 AFUN STEPHEN 9,214.42

2043 NURUDEEN AWUDU 9,202.90

2044 ABU LATIF 9,199.59

2045 BRIKUH NELSON 9,194.98

2046 PREMPEH N.K. FRANCIS 9,183.86

2047 MOHAMMED MUSTAPHA 9,178.68

2048 KOFI ABREFA 9,178.21

2049 MENSAH KENNETH ANANE 9,177.24

2050 DAVID BOAKYE KWABENA 9,177.21

2051 OSEI KWABENA 9,176.23

2052 DORIS AMPONSAH GYAMFI 9,175.80

2053 MUSTAPHA MOHAMMED 9,159.21

2054 ATSONGLO RAPHAEL 9,135.53

2055 YEBOAH JULIANA 9,132.22

2056 OSEI KWAME 9,115.48

2057 ELIZABETH TORKORNOO 9,110.55

2058 ISSAH MOHAMMED ALHASSAN 9,105.23

2059 FLORENCE OFEIBEA FORSON 9,069.24

2060 JOE NTI BOATENG JOE NTI BOATENG JOE NTI BOATENG 9,068.81

2061 ANNAN JOYCE 9,066.79

2062 ISSAH ABU 9,058.44

2063 HAGAR BOATENG 9,051.24

2064 OPPONG STEPHEN 9,048.98

2065 SAHARA ABDUL MUMUNI 9,048.47

2066 OPOKUA AKOSUA LINDA 9,048.22

2067 BEMPAH OWUSU ERIC 9,039.76

2068 CARTEY EBENEZER 9,033.25

2069 AMIHERE MAXWELL 9,024.00

2070 OFORI NICHOLAS 9,012.88

2071 AIKINS SAMUEL 9,011.37

2072 YAO WOSSE 9,000.93

2073 PRAH ROBERT KOFI 8,997.33

2074 OTCHIE MERCY 8,997.30

2075 COMFORT ADOMAKO 8,997.26

2076 AWUDU BELINLEL A 8,997.26

2077 AWUKUBEA CECILIA 8,997.26

2078 ADDO MARIAN 8,997.19

2079 HANNAHTHIEL ENTERPRISE 8,972.43

2080 NETORKA SETH 8,961.27

2081 MWINNYERAH GEORGE 8,956.59

2082 YEBOAH BOATENG MARGARET 8,945.08

2083 BOAKYE ERNEST KOFI FOFIE 8,931.80

2084 ASAMOAH PETER 8,926.69

2085 ESTHER APPIAH KUBI 8,925.28

2086 AKWASI OPPONG KWARTENG 8,925.21

2087 OWUSU KWABENA FRANK 8,924.99

2088 LAWRENCE POKU KORANKYE 8,920.35

2089 AGBO YVETTE 8,889.29

2090 ADU DANIEL 8,888.47

2091 JOHN LAWSON 8,887.85

2092 BEDIESO LIBERTY ASSOCIATION 8,867.09

2093 MENSAH KWAKU 8,864.68

2094 VICTORIA ADADE 8,861.69

2095 NANA NSIAH 8,860.50

2096 IRENE MICHELLE COMPANY LMTED 8,848.41

2097 AGYEMAN STEPHEN 8,840.78

2098 APPEATU NANA KWASI 8,839.41

2099 ADAM YAKUBU CHAMBAS SHERIFA 8,828.18

2100 ABIDZAWU SALI DELALI 8,810.12

2101 SAKYI JOSEPH 8,803.42

2102 KWAMINA OLLENU AMPONSAH DADZIE 8,801.98

2103 OSEI OWUSU ISAAC 8,797.38

2104 JOHN K. ANKAI- MACADIOO (1182000000130) 8,785.54

2105 GYESIE SAMUEL 8,781.33

2106 MISHARK COLLECTION 8,780.17

2107 SEKYERE KWABENA 8,768.87

2108 RICHARD AMANKWAH 8,757.86

2109 YEBOAH KWABENA 8,755.27

2110 DZISAH EMMANUEL 8,752.93

2111 BROWN DESMOND 8,747.42

2112 OWUSU JOSEPH 8,745.34

2113 NSOR EVELYN 8,745.34

2114 FLAVIA AWANKUA AZISARE 8,728.10

2115 ODAME INVESTMENTS LIMITED 8,703.95

2116 BOANSI KWAME JOSEPH 8,694.95

2117 ADANSONIA BUSINESS VENTURES AND FARMS 8,686.89

2118 KPODO AMENYO MCJOY 8,679.33

2119 KID ENTERPRISE 8,642.91

2120 OPPONG FRANCIS 8,641.22

2121 NYARKO YAA 8,637.41

2122 ESSUMAN ALEX 8,637.37

2123 HANIFATU ABAKARI 8,637.37

2124 BAGAH AMATUS 8,637.37

2125 FRANCIS S. ACQUAYE 8,619.38

2126 GBEDEMAH EMMANUEL 8,619.38

2127 BULLEY RUBEN 8,619.38

2128 FAMEYEH RANDOLPH 8,614.30

2129 OPPONG-AMPONSAH NANA 8,610.02

2130 OPARE ISAAC 8,601.38

2131 CHARLES ANSAH 8,601.38

2132 ABODONE MODESTA 8,599.04

2133 MUSTAPHA ISSAKA 8,592.31

2134 GYAN FRIMPONG RICHARD 8,586.52

2135 ABDUL RAHAMAN ISSAKA 8,585.11

2136 ASARE JOSEPH 8,580.87

2137 AGBANATI ABRA 8,547.40

2138 ISSAH ISSAU 8,533.00

2139 SALIFU EMURANA 8,529.04

2140 LARBI WILLIAMS 8,529.04

2141 HATTOH EDEM NUNYA 8,507.81

2142 SOLOMON OWIA BONDZIE QUAYE 8,502.27

2143 MATHEW SINBONAA 8,501.08

2144 OCRAN-MENSAH KOMLA JOACHIM 8,499.89

2145 NKETSIAH SAEED MOHAMMED 8,493.41

2146 HELEN AYINBILA 8,489.81

2147 ADOKPAH ESTHER 8,488.05

2148 ADDAE BISMARK 8,482.69

2149 KUMOR PATRICK K. B. 8,475.42

2150 JACOB AYARIBIRE 8,468.51

2151 ABDUL RASHA 8,468.22

2152 PHILOMENA BAIDOO 8,466.57

2153 MENSAH SOWAH ROBERT 8,465.92

2154 DORA ALAVI 8,457.42

2155 DAVIS FRANK 8,456.17

2156 KWARTENG FRANCIS 8,453.29

2157 EMMANUEL K NUNEKPEKU 8,451.70

2158 MAHAMA NAJARA 8,438.57

2159 ABU IDDRISU 8,433.53

2160 DONTOH SUSANA 8,426.83

2161 ABDALLAH ISSAHAK 8,425.03

2162 ROBERTANDOH (1185000001126) 8,410.28

2163 QUAYE CUJOE JULIAN 8,406.28

2164 BOAKYE ANSAH 8,405.60

2165 ATAFO NSOBILA 8,403.44

2166 AFUN JOHN 8,399.84

2167 OPOKU FREDERICK 8,397.54

2168 SHERIFA HUSSEIN 8,397.43

2169 ADDO ESTHER 8,382.57

2170 NTOW PATRICK AGYEI 8,367.45

2171 NOYE EFUA SABINA 8,362.56

2172 ESSEL ROBERT 8,349.60

2173 MINTA ISAAC 8,349.46

2174 KWASI ESSUN 8,345.93

2175 NAAB JULIUS 8,344.78

2176 RANSFORD AGYEKUM 8,341.11

2177 M-M FARMS 8,337.58

2178 ASSIBI BAYATIMBA 8,328.22

2179 ALEX AFFUL 8,326.75

2180 EUNICE GBATEY 8,324.09

2181 HALLWORT GHANA ENTERPRISE LIMITED 8,306.74

2182 TWUMASI THOMAS ANNAN 8,299.43

2183 EMMANUEL OPPONG 8,294.75

2184 MAINOO CHARLOTTE 8,292.63

2185 AYESU HANNAH 8,290.04

2186 SABI KWASI ROBERT 8,283.71

2187 SARAH THOMPSON 8,277.48

2188 YEBOAH OBIRI HANNAH 8,277.48

2189 NICHOLAS APPIAH 8,277.48

2190 DOTSE SAMUEL SEYRAM 8,277.48

2191 DAVIDSON BARBARA 8,277.48

2192 BARBARA NHYIRA DADZIE 8,277.48

2193 NARTEY PATRICK 8,277.19

2194 ENYONAM ASAFO AKOTO 8,274.53

2195 SOVEREIGN OIL COMPANY LIMITED 8,271.36

2196 SULLEYMANA ALIU YAKUBU 8,263.91

2197 MABEL OPARE ADDO 8,263.08

2198 ALANGRE AHMED 8,261.64

2199 THOMAS AGBASU 8,249.01

2200 DARKOH JANET 8,241.49

2201 AMENUVOR MARY 8,241.49

2202 ADAMS JERRY 8,223.50

2203 GADO ALHASSAN 8,212.63

2204 MENDS LINDA 8,205.50

2205 AMOAKO A SABINA 8,205.50

2206 RICHARD BOATENG MINTAH 8,196.68

2207 DODOO FRIDERICK OTO 8,187.76

2208 SAMADU NDEGO 8,187.51

2209 SAM JOSEPH 8,178.55

2210 NUTSA BEAUTY 8,169.51

2211 AFRICA BEST ENTERPRISE (1184000000016) 8,165.70

2212 OSEI- BONSU LINDA 8,159.44

2213 JANET MENSAH 8,149.03

2214 GLOBAL EYE TELECOM 8,143.92

2215 KWAME OWUSU 2 8,127.84

2216 OBENG ALHASSAN 8,126.33

2217 ALADA JERRY SAM 8,126.33

2218 SOLOMON ARKOH 8,123.16

2219 AMUZU SAMUEL 8,115.53

2220 GAIKPA ALEX 8,108.51

2221 GUEST HOUSE JUNCTION EIGHT CO LTD 8,102.90

2222 OSEI ADJEI NANA YAA 8,097.53

2223 YAMOA KOBINA 8,097.53

2224 OD0OM BENJAMIN 8,097.53

2225 ABRAHAM BENZU GYAN 8,097.53

2226 ADANE KWAME FRANK 8,091.31

2227 EMMANUEL OTOO 8,090.77

2228 MWINIBIMBO ENTERPRISE 8,081.05

2229 KUATSIENU FRANCIS DANIELS 8,079.54

2230 OGYIRI GYASI JEFF JUSTICE 8,079.25

2231 DICKSON ADDAE ENTERPRISE 8,077.60

2232 SULEMANA KOFI SABI 8,073.06

2233 BOADI EMMANUEL 8,072.34

2234 MOHAMMED BABA 8,066.01

2235 ASAMOAH NANA ABENA 8,061.55

2236 DODD BENYI KWEKU 8,037.32

2237 K.SEM ENTERPRISE 8,036.86

2238 CAMENS CONST. CO. LTD 8,034.48

2239 AGYEI AMOANI MICHAEL 8,031.71

2240 ADOBEA ESTHER 8,025.27

2241 HAYFORD K ASANTE (1182000000337) 8,021.42

2242 GUZUU ENTERPRISE 8,021.24

2243 AMPONSAH FREDERICK 8,019.47

2244 ADOTEY EMMANUEL SEGO 8,019.19

2245 ASAMOAH MARTIN 7,997.52

2246 NANKOGME WUMBEI 7,989.57

2247 YAW ASAMOAH 7,989.17

2248 KENNEDY ASARE (1185000000141) 7,987.08

2249 ROCKSON GEORGINA 7,978.59

2250 VERONICA DWOVOR 7,972.58

2251 ASANTE PIOUS 7,964.34

2252 ACHEAMPONG JAMES DANQUAH 7,957.07

2253 ODURO EMMANUEL 7,953.58

2254 JAMES GYEDU 7,946.38

2255 MOHAMMED MAIDA FAIZA 7,940.95

2256 WARE OPOKU CECILIA 7,925.51

2257 ACHEAMPONG PETER KYEI 7,921.19

2258 ISAAC FOSU 7,917.59

2259 GADO ADAM 7,917.59

2260 SAVING ARM ENTERPRISE 7,917.37

2261 AFRIFAH PETER 7,890.49

2262 SROMENDA CHRISTIAN 7,890.06

2263 AMOATENG FREDERICK 7,872.60

2264 PETER SOSU 7,870.80

2265 HAMMOND MICHAEL 7,857.06

2266 GLADYS ESSUMANG 7,856.98

2267 EMMANUEL APPIAH 7,850.94

2268 OWUSU ANSAH BONNAH KENNETH 7,845.61

2269 SULEMANA YUSSIF 7,827.62

2270 JOE BONDZIE ENTERPRISE 7,820.89

2271 MORO HAWAH 7,813.76

2272 QUARSHIE JORDAN 7,794.47

2273 NAAWO JAMES 7,784.43

2274 GEGEFE STEPHEN 7,784.43

2275 KWESI AMISSAH 7,774.10

2276 GYAN FRANCIS 7,773.63

2277 ASAANA SULE 7,773.63

2278 ABDUL AZIZ 7,773.63

2279 REGINA ANKOMAH 7,762.84

2280 ARTHUR HANNAH 7,752.04

2281 RANSFORD PHONES 7,741.96

2282 FIO ABENA BERNICE 7,736.06

2283 ALHASSAN SHANI 7,729.83

2284 KWAKYE SARFO BRIGHT 7,719.04

2285 HARUNA HABIBA 7,705.47

2286 ROSE N ALANDONG 7,701.65

2287 NYANI KOFI ISAAC 7,692.01

2288 TUMAWUH MODESTUS 7,683.66

2289 FORSON FRANCISCA 7,682.72

2290 BAIDOO BEATRICE 7,679.56

2291 GYIMADO FRANCIS 7,677.61

2292 AMOAH YAW 7,663.15

2293 MENE MONICA 7,658.83

2294 ANSU KWADWO MARTIN ANSU KWADWO 7,653.93

2295 AWUAH BAFFOUR 7,647.67

2296 AFUN FRANCIS 7,647.67

2297 EMMANUEL BOADI 7,643.17

2298 KYEREMAA RITA 7,633.28

2299 MOHAMMED SAEBU 7,611.57

2300 OBDARK VUNTURES 7,599.91

2301 RICHARD KEN-ADOM 7,587.50

2302 BENJAMIN YEBOAH 7,577.53

2303 NII-BOYE ATSWEI BENEDICTA 7,575.69

2304 ABEKAH BERNICE 7,573.57

2305 AMADIZ ENTERPRISE 7,572.24

2306 DOMINIC ANDOH 7,566.44

2307 YAW MENSAH JUSTICE 7,557.70

2308 OSMAN ALHASSAN 7,557.70

2309 HUMPHERY JOSEPH TETTEH 7,557.70

2310 NAMDAK LINKS ENTERPRISE 7,545.17

2311 MAAMA ARHIN 7,540.14

2312 THOMAS OBODAI 7,532.51

2313 JAMES K GBORMITTAH 7,523.69

2314 ASANTE AKWASI 7,521.71

2315 SAI EMMANUEL 7,513.50

2316 BEMPEH OSEI ALEX 7,503.72

2317 TSEKPO JOHN 7,501.92

2318 BOAKYE MENSAH 1041000001045 7,500.76

2319 ANANI KOFI GAIKPA 7,494.07

2320 OTOO MARGARET 7,491.48

2321 SARFO SARAH 7,472.76

2322 ASANTE KWASI DANIEL 7,462.44

2323 LA-TOC COMPLEX (NO. 2) 7,452.57

2324 KWANING FREDUA 7,448.90

2325 OPPONG ELIZABETH 7,448.51

2326 MERCY WILHELMINA AIDOO 7,437.75

2327 FRANCIS KOFI WILSON 7,431.74

2328 KONADU SELINA 7,419.61

2329 JOSEPH ABAKAH MENSAH 7,413.74

2330 MUMUNI ABDUL 7,413.74

2331 ZAKARIA LATIF 7,410.47

2332 OWUSU GLADYS 7,406.98

2333 DAVID KWAKUYI OF ZENITH BANK 7,399.49

2334 SEIDU ABASS 7,377.75

2335 DUTY FREE LINKS 7,377.25

2336 ARTHUR FRANCIS 7,366.06

2337 BEDEMAC VENTURES 7,358.03

2338 LIMAM MUSAH ENTERPRISE(SOLE PRO) 7,356.84

2339 DJABA MICHAEL 7,348.96

2340 ANNAN EMMANUEL KOJO 7,347.88

2341 ATTUAHENE EMMANUEL(CUURENT 7,346.37

2342 ASANTE OWUSU PATRICK 7,333.27

2343 HARRIET OWUSU 7,324.92

2344 NKRONUH MAJORIE 7,305.99

2345 BOATENG AFRIYIE AKOSUA 7,305.78

2346 ESSILFIE CHRISTINA 7,305.78

2347 TRUST IN JESUS ENTERPRISE 7,304.66

2348 VICTOR BOAFO 7,300.95

2349 THAM MBIAH PROSPER 7,298.58

2350 LARYEA GRACE 7,295.23

2351 MENSAH FELICITY 7,284.58

2352 JUSTICE KWESI ADJODA 7,281.81

2353 GYAMFI OPOKU MICHAEL 7,276.41

2354 GLORIA YIRENKYI 7,257.80

2355 BAFFOUR FRANK 7,251.97

2356 HOMIAH PAUL 7,251.79

2357 ALHASSAN FUSEINA 7,236.35

2358 EKUA ANSABA 7,233.94

2359 SACKEY WILHEMINA AKOSUA 7,233.80

2360 MOHAMMED SAWDATU 7,233.80

2361 DWOMOH FRANK 7,233.80

2362 ALHASSAN DAVID I 7,233.80

2363 IDDRISU ADAM 7,222.96

2364 GARGLO ALEX H. 7,217.35

2365 IBRAHIM YUSSIF 7,215.30

2366 ASIFIFI SARAH 7,213.75

2367 FELIX ANTWI 7,205.15

2368 ANNOO NII NORTEY BERNARD 7,198.96

2369 TETTEH LOUIS 7,197.81

2370 THERESAH EDUAKWAH 7,197.81

2371 SAM EVELYN 7,197.81

2372 VIDA AWUITOR 7,197.81

2373 ZIBLIM FUSEINA 7,197.81

2374 MERCY AGYEI 7,197.81

2375 MENSAH KWABENA 7,197.81

2376 KWOFIE BRANDFORD JOHN 7,197.81

2377 IBRAHIM IDDRISU LOAN A/C 7,197.81

2378 GABRIEL OTOO 7,197.81

2379 COMFORT NIMO AGYEMANG 7,197.81

2380 ANAANE AKUGBIRE 7,197.81

2381 ALFRED PAINTSIL 7,197.81

2382 AHUN FLORENCE B.E 7,197.81

2383 ADDAH AZULERAH VICTOR 7,197.81

2384 ANNAN GEORGE KING 7,197.81

2385 0FORIWAA JANET 7,197.81

2386 Abdallah Yahaya 1 7,197.81

2387 ADOKPA ABU COFFSON 7,197.81

2388 ATTA EMMANUEL 7,197.52

2389 WETO JUDITH 7,190.61

2390 OWUSU AUGUSTINE ANKOMAH 7,190.61

2391 KORANKYE SAMUEL 7,167.29

2392 MONICA A. WILSON 7,166.64

2393 NKUM BENJAMIN 7,163.98

2394 EMMANUEL LARBI KORANTENG (1185000000373) 7,161.82

2395 IBRAHIM OPPONG KWARTENG 7,158.33

2396 MENSAH FRANCIS 7,156.35

2397 ARMAH JOHN 7,151.53

2398 KUJO MARY 7,148.04

2399 PEACE NKRUMAH 7,145.59

2400 AYIKU MARGARET 7,143.82

2401 ADAM C BASHIRU 7,140.41

2402 PETER TAWIAH 7,125.83

2403 EMMANUEL OSSEW 7,125.83

2404 ERNESTINA OWIREDUA 7,125.83

2405 DOMINIC ASANTE 7,124.75

2406 ADETINDANA AWUNSINA 7,107.84

2407 RUBINA AMARTEIFIO (1182000000016) 7,098.51

2408 DAPAAH DORIS 7,092.29

2409 OBENG ANSU AIKINS 7,089.84

2410 DZIDE CATE 7,083.76

2411 ENOCH KWAKU APPIAGYEI 7,079.04

2412 SUNKWA YAA SANDRA 7,071.70

2413 AKINTOLA ALEX 7,071.41

2414 KAKU MATTHEW 7,069.94

2415 DZORMEKU VICTORY 7,064.65

2416 AGYEMAN DANIEL 7,053.85

2417 MWINE ADAMS 7,043.99

2418 EVANS D DANSO 7,023.62

2419 AMPAH PHILOMINA 7,021.46

2420 NYAMEKYE AWUDZI DANIEL 7,017.86

2421 DZIKUNU GEORGE 7,017.86

2422 ALIEYEFEE FRANCIS 7,014.26

2423 NATILLY ENTERPRISE 7,010.13

2424 BLESSING’S HEAVEN’S GATE TABER 6,999.58

2425 ROSE DERY 6,997.85

2426 OSMAN TORFIQUE 6,997.85

2427 MUSAH AWINI ASUFU 6,997.85

2428 ALFRED TWEEKU 6,993.07

2429 ADAM SAMATA 6,987.99

2430 KINGSLEY ADU POKU 6,985.47

2431 AMPOFO SAMUEL 6,981.66

2432 ADJEI KWAKU 6,978.49

2433 FAITIN RICHARD DANSO 6,974.68

2434 WILLIAM JNR A. OTOO (1185000000214) 6,972.84

2435 NTOW HUGHES GRACE 6,968.56

2436 ADZAGBO REJOICE AFI 6,967.48

2437 APPAU KWASI 6,963.88

2438 OPOKU NICHOLAS 6,943.83

2439 BAAH KWAKU 6,942.29

2440 PHRANKIES KENNEL AND PETSHOP 6,941.93

2441 ABDULAI ABUKARI NASSAM 6,941.35

2442 REGINA AMISSAH 6,925.84

2443 PRINCE OPPONG YEBOAH ASUAMAH 6,920.87

2444 SAKYI PHILIP KWAKU 6,920.44

2445 AMEN VENTURES 6,916.27

2446 NANTOGMAH ABDULAI YAKUBU 6,913.46

2447 NUHU ASHEITU 6,909.90

2448 SELBY SAARA LINDA 6,895.97

2449 NANCY BANURA 6,888.30

2450 OSEI KUSI MICHAEL 6,881.50

2451 CEPHAS ARTHUR 6,880.56

2452 OKPOTI SAMUEL SOWAH 6,873.62

2453 OBENG MICHAEL 6,871.50

2454 YAKUBU AMINATU 6,871.28

2455 POBEE KWASI ASARE 6,845.12

2456 FRANK OPOKU KODUA 6,841.52

2457 HARRIET OWUSU- ACHEAMPONG 6,840.04

2458 CHARLES AMOS-ODOOM (1185000000345) 6,837.92

2459 GEORGINA OWUSU 6,837.05

2460 FRIMPONG ELLEN 6,834.32

2461 LAMPTEY KOFI DAVID 6,834.28

2462 EBENEZER TETTEH 6,829.35

2463 PENNY THOMAS 6,820.93

2464 YUSSIF KALIBI 6,816.40

2465 DZIWORNU PROSPER KING 6,815.42

2466 OPOKU GLADSTONE EMMANUEL 6,812.73

2467 ABDUL MALIK KORMORY 6,809.99

2468 ADDAE PETER 6,797.90

2469 DANSO DORIS 6,793.22

2470 NGESSAH KAKU FRANCIS 6,776.95

2471 IMORO AYI 6,765.94

2472 BOAKOH FRANCIS 6,765.94

2473 MOHAMMED ZARIATU 6,758.74

2474 ANANE MICHEAL 6,758.60

2475 ARTHUR JOSEPH KENNEDY 6,749.92

2476 KWAKU OSEI EVANS 6,747.95

2477 JOSEPH DONKOR 6,747.19

2478 NYAVIE CATHERINE 6,746.61

2479 AGYEMAN KWASI PREMPEH BENJAMIN 6,737.33

2480 DANIEL YAW ADJABENG 6,732.83

2481 ODEI-BIRIKORANG FREDERICK 6,729.88

2482 DUATEY MICHAEL 6,723.36

2483 BOSU KENNETH 6,717.86

2484 ADOTEY WOGBE BENARD 6,710.26

2485 DONARD EBO HARRISON 6,708.36

2486 AMOAKO NYAMEKYE ISAAC 6,707.17

2487 DOROTHY OPOKUA 6,697.56

2488 JOSHUA ATTA MENSAH 6,696.66

2489 SARATU KASSIM 6,693.96

2490 ADVICE CLEARING SERVICES 6,690.40

2491 ACKAH JOSEPH B. 6,688.53

2492 BENSON ASARE ERNEST 6,683.16

2493 KORSAA MERCY 6,675.43

2494 YEBOAH VIDA 6,657.97

2495 JULIE ARTHUR HUDSON (1185000000767) 6,657.97

2496 ABAIDOO BETTY 6,657.97

2497 RASHEED SAKO OMOTUNDE 6,655.63

2498 ROSEMARY YIADOM A. 6,639.98

2499 KOOMSON EMMANUEL 6,636.38

2500 KORNI-BOADI STEPHEN 6,635.84

2501 AGYIE CHRISTINA 6,632.78

2502 EDZO RUTH 6,622.24

2503 ANTWI BAAFI RONALD 6,618.82

2504 AGRI SUPPLIES GHANA LIMITED 6,617.92

2505 JOSEPH APPIAH 6,614.39

2506 GAIKPA GEORGE 6,611.33

2507 OPPONG PATRICK 6,609.78

2508 STELLA OPPONG 6,597.94

2509 GRACE ALI 6,597.94

2510 DOKU EUGENIA 6,591.21

2511 ELLEN AGYEIWAA 6,585.99

2512 DAMBA AZARA 6,585.99

2513 OBRON’S CORNER 6,584.34

2514 BOAFO RICHARD 6,567.24

2515 FRANK ASHUNG 6,564.40

2516 KORANKYE KOFI 6,550.01

2517 KULENU FAUSTAIN KOMLA GRAEVES 6,549.79

2518 SAEED BIN MUSUD 6,542.81

2519 SALOMEY NIMO 6,533.99

2520 HAMDIYA ISSAH 6,532.01

2521 CHARLES KOFI HAMMOND 6,523.09

2522 KWEKU-MINAH ERIC 6,521.93

2523 OFORI KWADWO 6,514.02

2524 RICHARD KWESI AMONOO 0336 6,514.02

2525 BEATRICE OBENG 6,514.02

2526 OSEI FAUSTINA 6,496.02

2527 SANA HARUNA ATIKA 6,496.02

2528 YELBI ADAMA SUMAILA 6,495.05

2529 COKE BOAKYE-MENSAH MAUD 6,485.23

2530 EMMANUEL KWAME ANNAN 6,485.23

2531 NYURE FERME FELIX 6,478.03

2532 FRANCIS M.NKETSIAH (346) 6,478.03

2533 ASARE KWADWO 6,478.03

2534 AYEH ISAAC 6,478.03

2535 YEBOAH ABOAGYE REBECCA 6,477.88

2536 ADU GYAMFI KWAME EMMANUEL 6,477.81

2537 PERPETUAL FYNN TENKORANG 6,477.09

2538 ARHIN GRACE 6,476.59

2539 NAOMI AGYEKUM 6,475.69

2540 GRACE SAM 6,470.83

2541 JANETTE YANGIN IMPERIO 6,470.58

2542 BUKARI OSUMANU 6,462.98

2543 IMORO ISSAKA ALHAJI 6,456.43

2544 MAVIS APPENTENG 6,451.83

2545 ESTHER AMANFO 6,437.68

2546 ASIAW K.JOHN (1182000000218) 6,426.64

2547 OSMAN ABDALLAH 6,420.16

2548 DIADLIN COMPANY LTD. 6,417.78

2549 YAKUBU SABIL BANYISIN 6,395.79

2550 ZAKARI ADAM 6,393.53

2551 LAWRENCE COBBLAH 6,392.73

2552 MARTIN ASSAMPONG 6,388.05

2553 OFOTSU HLORDJI JOHN 6,371.61

2554 BANONGAA IBRAHIM 6,370.06

2555 FYNN HAKEEM ABDUL 6,362.86

2556 ARTHUR EMMANUEL 6,361.17

2557 JACKSON KWAKU BOATENG 6,355.66

2558 BOADU RICHARD 6,355.66

2559 APAU ROBERT 6,352.64

2560 MENSAH EBO EDWARD 6,351.85

2561 ALTRAP CREDIT VENTURES 6,350.19

2562 SAKINATU ADAMS 6,348.79

2563 EPKE WOLA 6,346.09

2564 TETTEH RUBY 6,344.51

2565 RICE AND SUGAR VENTURES 6,339.11

2566 JOHN ETSIBAH 6,335.47

2567 MITSIAWO HOLALI 6,312.48

2568 OWUSU FRANK KWAME 6,298.26

2569 SAMPSON OPOKU KWAKU 6,298.08

2570 NAA ANKRAH 6,298.08

2571 JOYCE NSIAH ABABIO 6,298.08

2572 LINUS BADUU 6,298.08

2573 GYAN MOSES 6,298.08

2574 DADZIE EKUA LINDA 6,298.08

2575 AJIA ADIZA 6,298.08

2576 KYEI FELIX 6,280.16

2577 OWUSU JACKLYN 6,275.63

2578 ACKON THOMAS 6,272.53

2579 SAMUEL BOATENG 6,269.47

2580 SAMEUL NYAMEKYE 6,268.07

2581 OFORI ERIC 6,265.44

2582 ISAAC APPIAH 6,262.45

2583 MAHAMA AHMED 6,262.09

2584 KOFI ESAAH 6,261.84

2585 AWUDU HARUNA 6,255.29

2586 RICHARD AFIAMOAH 6,249.50

2587 MENSAH TEYE JONATHAN 6,247.70

2588 BOAHIN JOYCE 6,247.70

2589 BENKAE ISAAC 6,218.19

2590 TAWIAH RICHARD 6,212.61

2591 ANSONG KOFI SAMUEL 6,203.18

2592 JOSEPH WORAE 6,200.91

2593 MENSAH FLORENCE 6,190.12

2594 ESSEL GLADYS 6,190.12

2595 ANKAMAH ANITA 6,189.58

2596 MOSE4S LARBIE 6,187.88

2597 YEBOAH KUSI MICHEAL 6,186.91

2598 ISAAC ASIRIFI 6,183.06

2599 YAMOAH ROSE 6,177.52

2600 MUNKAILA ALHASSAN KYEI 6,172.12

2601 EMMANUEL ACKAAH 6,172.12

2602 ANDREWS ROSE 6,168.52

2603 APPOH MICHAEL 6,155.21

2604 QUANSAH DANIEL 6,154.45

2605 TREVE SIMON 6,153.98

2606 GAISIE MARY 6,146.93

2607 SONINA ENTERPRISE 6,144.59

2608 SAVIOUR ADAMS 6,136.13

2609 YUSIF HALIMATU 6,118.14

2610 SOLOMON SANDOOBIL 6,118.14

2611 MUSAH FATI 6,118.14

2612 EFFAH AUGUSTINE 6,118.14

2613 ASARE ALBERT 6,111.91

2614 KUPALBA PIATATALBA 6,111.62

2615 AIDOO ISAAC KOJO 6,097.16

2616 FELIX OPPONG GYAMFI 6,089.56

2617 GANIW YAKUBU 6,088.27

2618 AKOSUA AGYEMAN 6,082.15

2619 ASSIAM HENRIETTA 6,078.12

2620 HELENA HASFORD 6,067.79

2621 RAMATU BUKARI 6,064.15

2622 YAYUONBEE ACHODOMO GROUP 6,060.55

2623 ENNIN ANDY RAYMOND 6,057.93

2624 JEMIMAH ARHINFUL 6,051.34

2625 ABDUL RAZAK IBRAHIM 6,046.16

2626 PEJECT GODFRED 6,046.01

2627 ANKAMAH KWABENA JOSEPH 6,026.40

2628 BAFFOUR-DIAWUOH JOSEPHINE 6,018.30

2629 YEBOAH OFORI 6,017.58

2630 KING BELLO NARURAL HEALTH SHOP 6,010.17

2631 CYNTHIA OTOO 6,010.17

2632 TAMAKLOE JOHN KOFI 5,998.22

2633 JENNIFER ASARE 5,998.22

2634 FATI MOHAMMED 5,998.19

2635 DIANA KUDANU 5,998.19

2636 ABDULLAH HAJIRA 5,998.19

2637 OSEI-APPIAH MAXWELL 5,998.08

2638 ASARE-QUAIDOO PATRICK 5,998.01

2639 RICHARD ADOFO WEIDE 5,994.80

2640 JAMES FRANCIS APPAU 5,993.33

2641 DZANI SYLVANUS 5,992.18

2642 KOBINA BANDOH 5,989.55

2643 ASANTE SELINA 5,977.02

2644 ADDISON EMMANUEL NANA BANYIN 5,976.81

2645 SUMAILA IDDRISU 5,974.36

2646 RICHARD TWUM 5,973.75

2647 OTOO ABEEKU ANDREW 5,970.73

2648 HENRY QUIST OF BOG 5,969.65

2649 GAKAY WOODWORKS 5,964.86

2650 ADDY JOSEPH 5,959.79

2651 APAWU GRACE 5,952.19

2652 ADU KWESI ISAAC 5,950.18

2653 SALIFU MOHAMMED 5,938.19

2654 JOYCE AFFUL 5,938.19

2655 BENEDICTA AMPAH (1185000000190) 5,938.19

2656 FRANCIS S ANAISIE 5,938.19

2657 WIREKU KWASI EVANS 5,936.07

2658 CN EMMY ELECTRICALS ENTERPRISE 5,931.32

2659 SOVOR DAVID 5,920.20

2660 ASANTE ADOFO JONATHAN 5,913.04

2661 KWAME BONSU SMC14 7085 5,913.00

2662 ANTIRAKWA KOFI BISMARK 5,910.66

2663 ALHASSAN IMURAN 5,903.46

2664 MPUSU GODFRED 5,903.17

2665 OSABUTEY EMMANUEL 5,902.20

2666 ZIBLIM ISSAH 5,902.20

2667 BUKARI FATIMA 5,902.20

2668 K-STILL TECH 5,884.21

2669 FELICIA DODD 5,880.03

2670 ASI KWAME FRANCIS 5,869.24

2671 CONSTRUCTS RESEARCH AND DEVELOPMENT 5,868.88

2672 ASIEDU KWAME 5,860.17

2673 ELEN AWERE (1185000000195) 5,859.02

2674 YAMOAH GYASI HENRY 5,856.14

2675 TETTEH NII NOI RICHARD 5,855.38

2676 FAUSTINA SARFO 5,848.22

2677 EFUA WINFUL (1185000000661) 5,848.22

2678 BAAH EDNA 5,846.24

2679 APPIAH ERNEST 5,834.11

2680 YANKSON LINDA 5,830.22

2681 MUSA KARIM 5,830.22

2682 MENSAH NYAMEKYE STEPHEN 5,830.22

2683 IDRIS DORCAS 5,815.72

2684 DAY BY DAY ELECTRONICS ENTERPRISE 5,813.78

2685 OMAR MUSTAPHA 5,805.32

2686 ABDULAI ABUKARI 5,797.83

2687 IBRAHIM MUSAH ABUGA 5,796.11

2688 AHINFUL SETH 5,794.24

2689 ASSABIEH WILLIAM 5,779.84

2690 KOFI KESSIE KING 5,777.50

2691 DESMOND AKWASI BOATENG 5,773.94

2692 GRACE AMOAKO 5,773.25

2693 ENTSIE CLEMENT PRINCE 5,766.78

2694 ROBERT K OWUSU 5,758.25

2695 COLLINS BOAKYE 5,758.25

2696 CHARLES KOFI OSEI 5,758.25

2697 ABAIDOO MARY 5,758.25

2698 REGINA DEDE 5,757.67

2699 EUDORA BIMPONG 5,756.23

2700 BOB AMPOFO 5,749.25

2701 EBANYENLE JUSTICE 5,748.57

2702 MARY AFUA ASANTEWA 5,743.85

2703 ANSAH SENIOR OWUSU 5,740.79

2704 ANGBANGNA KOBINA JAMES 5,731.61

2705 ARMAH JANET DEEDEI 5,722.26

2706 MICKENSCO VENTURES 5,709.99

2707 YEBOAH GODFRED 5,704.08

2708 AVORGBEDOR RICHARD 5,702.21

2709 RAUDATU AWUDU 5,697.07

2710 YAKUBU SULLEYMANA A. 5,697.03

2711 AKOLOGO SALIFU KASIM 5,686.27

2712 DANSO SAMUEL 5,684.76

2713 CHARLOTTE MENSAH SARBAH 5,682.60

2714 KOOMSON COMFORT 5,676.91

2715 SALIO TIJANI 5,668.27

2716 EXALT JESUS ENTERPRISE 5,654.06

2717 ALHASSAN MARIAM 5,650.28

2718 APPIAH WORAE EMMANUEL 5,639.48

2719 OFORIWAA NELLY ALERT 5,638.30

2720 FELIX ARMAH 5,632.28

2721 ATITSO MICHAEL 5,632.28

2722 BADIENA MICHAEL 5,627.61

2723 TOWLI ISREAL 5,625.63

2724 BAIDOO JOHN 5,624.48

2725 OBUTEY K. ERIC 5,622.53

2726 FRANK ASANTE (1182000000142) 5,614.51

2727 TAHIRU ISSAKA AKILU 5,614.29

2728 NANA AMA ABRAFI 5,614.29

2729 ENOCK BOATENG 5,614.29

2730 DOTSE SAVIOR 5,611.16

2731 JOHN OBENG 5,606.44

2732 ESSEL JAMES 5,598.06

2733 FAUSTINA AMPONSAH AGYEMAN 5,596.30

2734 DWAMENA AKENTEN MARTIN 5,564.12

2735 IBRAHIM ALHASSAN 5,563.91

2736 TAWIAH FELICIA 5,560.31

2737 BASHIRU SALIFU 5,560.31

2738 KOLAJO JOSHUA 5,560.27

2739 KWABIA YAA LINDA 5,551.92

2740 MATHEW AGYEKUM 5,549.87

2741 PRAH MARIANNE 5,548.93

2742 SAMUEL ARTHUR 5,544.44

2743 AYERAKWA FAUSTINA 5,544.26

2744 TCHAA NABIBILIWA 5,539.76

2745 AYARIGA MARGARET TETTEH 5,536.45

2746 ANNAN LOUISA ELIZABETH 5,533.78

2747 YAHYA KUTUMAH 5,531.52

2748 KWASI GODZA JOSHUA 5,524.32

2749 YAWSON GEORGE 5,522.34

2750 SAMUEL NUNOO 5,520.50

2751 ANANE AUSTIN KWABENA 5,520.18

2752 ERIC ANDOH 5,508.99

2753 MUSAH MORO 5,499.31

2754 DUAMBEYEN DANIEL 5,490.24

2755 BENJAMIN K. NINSON 5,488.33

2756 ALI SULEMANA 5,472.31

2757 WOODE OBED 5,470.33

2758 MOHAMMED LAMINU 5,470.33

2759 ANKRAH NII ARYEE/PATRICK JONGENEELEN 5,463.28

2760 FATI SEIDU 5,455.58

2761 RAYMOND AWUAKYE 5,455.18

2762 BEDIAKO FRED ADJEI 5,453.71

2763 ARHIN STEPHEN 5,442.87

2764 KWAME TAWIA 5,434.35

2765 ESSIEN MICHAEL 5,428.51

2766 LARBI CHRISTIAN 5,427.15

2767 KYEI MENSAH ELSIE 5,420.74

2768 NURDIVINE LIGHT BLOCK WORKS 5,416.82

2769 AWAL YAKUBU 5,416.67

2770 COFFIE ANITA 5,406.99

2771 AWUDI KOMLAN 5,404.94

2772 DEGADZOR FLORENCE 5,400.01

2773 ODOOM GLADYS 5,398.36

2774 OTUWA ADJOA 5,398.36

2775 MARTIN TAMATEEB 5,398.36

2776 HANNAH EBREHUN 5,398.36

2777 FERGUSON EBENEZER 5,398.36

2778 ASSIBI RUTH ANABAH 5,398.36

2779 BEKOE VIDA 5,398.36

2780 AMPONSAH STEPHEN 5,398.36

2781 AMEKU FOSTER 5,398.36

2782 ESTHER SIW 5,397.17

2783 BARNINA TRADING ENTERPRISE 5,386.44

2784 FOSU DANIEL 5,382.09

2785 CHRIST BUSINESS ENTERPRISE 5,380.65

2786 EFAH LYDIA 5,377.63

2787 OFORI KWAKU SYLVESTER 5,374.60

2788 OWUSU-SEKYEREH RICHMOND 5,373.16

2789 TERRY KWAPONG 5,345.88

2790 SAMBEKEY ENTERPRISE 5,344.37

2791 MENSAH KOFI 5,344.37

2792 APPIAH JENNIFER 5,333.58

2793 GEORGE OPPONG 5,326.38

2794 BEIDU MENSAH EVANS 5,322.78

2795 KAGYISCO ENTERPRISE 5,321.56

2796 REBECCA NYANZU 5,319.29

2797 ADALETEY DAVID K 5,316.30

2798 OPPONG KWAME SAMUEL 5,308.38

2799 IDDRISU YAKUBU 5,304.64

2800 AKYEREMADE TRADING AND BUSINESS ENT 5,292.44

2801 SETH ATITO MENSAH 5,292.08

2802 ADOR BENJAMIN 5,290.39

2803 KENICHI TECHNOLOGIES LTD 5,283.70

2804 AZANE SYLVESTER 5,281.86

2805 RICHARD MENSAH 5,267.21

2806 NYAWUDZI CHARLES 5,254.40

2807 CONDUAH ERIC KOJO 5,254.40

2808 SABIN NANA WILLIAM 5,250.23

2809 ALHASSAN ALIMATU KANDE 5,248.39

2810 ROSE OCRAN 5,247.20

2811 AGYEI KWABENA 5,245.98

2812 SUWEBA ADAM 5,242.31

2813 BLESSED VENTURES LEXBEE 5,240.51

2814 DOROTHY BINEY 5,234.43

2815 SIMON KOFI MENSAH 5,232.81

2816 APPAU AKWASI 5,232.81

2817 EMMANUEL GYAMFI 5,230.04

2818 DAVID NKUAH 5,228.27

2819 MAMA KONADU ENTERPRISE 5,228.02

2820 JEPAK ENTERPRISE 5,211.97

2821 JOSEPH.TAKYI MENSAH 5,200.42

2822 NANA AMISSAFI 5,198.55

2823 ADDO PAUL 5,196.46

2824 AMPONSAH GIFTY 5,189.62

2825 JOHN ARHO 5,185.05

2826 BABA MUSA (1185000001070) 5,182.42

2827 ALEX AMOAH 5,182.42

2828 DUODU NICHOLAS 5,173.86

2829 NKRUMAH ESI 5,171.63

2830 ROBERT MENSAH ZAKLI 5,168.60

2831 EMELIA KONADU 5,165.51

2832 MILLICENT SARFO 5,164.43

2833 ABDULAI SALIFU 2 5,164.43

2834 KWABENA POKU 1041000001731 5,164.14

2835 PAINTSIL DANIEL 5,160.86

2836 ABEKAH FRED 5,160.83

2837 DANIEL K. BAIDOO 5,153.63

2838 PERFECT CARE VENTURES 5,146.68

2839 DALADI MORO 5,143.48

2840 RICHARD WIAFE 5,140.31

2841 RUTH OBENG POKU 5,132.61

2842 GEORGE OPPONG DANQUAH 5,127.29

2843 TERKPER DAVID TETTEY 5,125.81

2844 KONAMAH CHARITY 5,123.47

2845 BOYELA BISMARK 5,114.55

2846 TWENE PETER 5,113.25

2847 APPIAH MARK 5,110.66

2848 DANIEL KOBINA 5,110.44

2849 ACHEAMPONG RICHARD KWASI 5,108.07

2850 DADSON FRANCIS 5,099.43

2851 KARIKARI ALBERT 5,098.78

2852 BEKOE AKOTO 5,097.81

2853 AYEBIE-ACKAH JOHN 5,096.55

2854 YAA OPOKUA SMC36 8011 5,092.45

2855 NSIAH GIFTY 5,090.18

2856 MICHEAL S. AZANU 5,088.78

2857 AYIREBI KOJO 5,085.97

2858 EDWARD AGYIRI 5,073.56

2859 AFRIYIE AKUA 5,073.56

2860 SAMUEL K. OPARE 5,071.97

2861 COMMODORE MELEY CECILIA 5,071.00

2862 ATUBGA MBAWINE 5,070.86

2863 KARIKARI AGNES NARTEY 5,065.46

2864 JESSE DANIEL 5,056.46

2865 AMPONSAH N/A ELIZABETH 5,056.46

2866 SEIDU IDDRISU 5,056.10

2867 MARFO JONAS 5,053.11

2868 KYEI THOMAS 5,048.29

2869 ABDULAI ALHASSAN 5,041.56

2870 ISSAHAKU ABDUL RAZAK 5,038.47

2871 DZIFA KUBI YVONNE 5,038.47

2872 QUARSHIE KWESI BENJAMIN 5,033.43

2873 DENNIS DONKOR SMC16 8053 5,031.27

2874 JAMBOYEB ENTERPRISE 5,029.94

2875 OTI MENSAH BOUR 5,028.82

2876 DANIELS ABENA AHWIRENGBEA ESTHER 5,025.87

2877 ROSEMOND POKUA (ABENA POKUAA) SU – 5,022.88

2878 ESSUMAN PRINCE JOSEPH 5,020.47

2879 FRIMPONG ISAAC FRIMPONG ISAAC 5,020.47

2880 ASSAN FANNY 5,016.87

2881 SASU AGYAKWA SOLOMON 5,016.15

2882 MENYIMSAAH PATRICK 5,016.01

2883 MOHAMMED MUSAH LOAN A/C 5,013.27

2884 CHRISTIANA OPPONG 5,002.48

2885 ADZOROR PROSPER 4,986.79

2886 JOB SULEMANA 4,986.71

2887 KORANTENG ISAAC 4,976.28

2888 OSEI KWAME ERIC 4,966.78

2889 TSEYIBOR ANNIE 4,966.49

2890 TUTU LUCY 4,959.72

2891 GUNENU ROSE 4,959.29

2892 RAYFORD KWAKYE 4,948.49

2893 NYARKO PATRICK 4,948.49

2894 GBOGBLORGBE GILBERT 4,948.49

2895 DAPAAH AGNES 4,942.88

2896 FOSU YAW 4,938.49

2897 SEIDU HAMIDU 4,937.70

2898 ALEX ASANTE 4,937.70

2899 TANDOH KWAW FRANCIS 4,937.48

2900 AFACHAW DESMOND 4,931.94

2901 DARKO JONES KWAKU 4,930.50

2902 ABONGO RICHMOND 4,930.50

2903 GALENOR MATHEW 4,928.09

2904 OPOKU BRIGHT 4,912.50

2905 QUAINOO ANDZIE JOSEPH 4,912.50

2906 KOKWA JACOB KWASI 4,912.50

2907 JOSHUA MARTIN ATUAHENE 4,912.50

2908 DOGBE COMFORT 4,912.50

2909 DARKAH STEPHEN 4,897.14

2910 BOSIAKO ANTWI KOJO 4,894.51

2911 KODWO AWOTWE 4,883.71

2912 GEORGE OBENG POKU 4,880.55

2913 ABASS MALIK 4,876.52

2914 GYAN GIFTY 4,870.65

2915 HALLEM WAY VENTURES 4,869.07

2916 BONSU AKWASI EMMANUEL 4,868.17

2917 QUAISON JUSTICE OFORI 4,867.99

2918 ESHUN ROBERT 4,866.91

2919 OMANANO FELIX 4,863.02

2920 AMO SAMUEL 4,858.52

2921 APISAWU INNOCENT 4,858.52

2922 BEATRICE ANKOMAH 4,858.52

2923 AMOAH GIFTY 4,858.52

2924 MANTEAW ESTHER 4,856.79

2925 AGYAPONG KWABENA ALEX 4,854.24

2926 KUAMPAH GIDEON KPATIKO 4,844.12

2927 ANING PATRICK 4,843.66

2928 ENGLISH SOPHIA 4,836.93

2929 EMMANUEL K. AMISSAH 4,835.63

2930 ASAMOAH-NKETIA CECILIA 4,833.87

2931 OWUSU SEKYERE FRANCIS 4,829.19

2932 MIESSAN AMA JOYCELINE 4,829.19

2933 SAMPSON GEORGE 4,822.53

2934 KWASI BOATENG 4,822.53

2935 SARAH TETTEH QUARSHIE N. 4,820.59

2936 LAR-TAN LIMITED 4,812.78

2937 BORBOR AGNES 4,811.73

2938 ANKRAH ELVIS TWUMASI 4,811.73

2939 THOMAS ADE 4,811.05

2940 FAUSTINA KISSIWAA SUSU 4,808.14

2941 BOAKYE MICHAEL 4,799.86

2942 LARBIE ALEXANDER 4,798.49

2943 AMEDZOR PATIENCE 4,798.38

2944 SAFIANU KARIM 4,796.15

2945 AFUMANFO ENTERPRISE 4,795.50

2946 MOHAMMED ABDUL LATHEEF 4,792.95

2947 KWAKU OFORI-KWAPONG 4,786.54

2948 CLEMENT ANAN 4,786.54

2949 KUMI KWAKU KAKRA MICHAEL 4,786.07

2950 PAUL BOAKYE-YIADOM 4,782.04

2951 AZUMAH SIMON 4,780.86

2952 AGGOR ANTHONY 4,768.55

2953 KWABENA BOATENG 4,760.56

2954 PATIENCE ANINAKWA APPAU 4,758.58

2955 JANET AMANQUARNOR 4,754.30

2956 ANAMAN CYNTHIA 4,750.55

2957 MUSTAPHA IBRAHIM 4,747.64

2958 GEORGE MELFAH 4,742.92

2959 JOHANNES KWAMINA SCHECK 4,737.20

2960 PADMORE-WOODE CHARLES K 4,719.21

2961 THERESA AGANA 4,714.56

2962 DUKER ADJOA 4,714.56

2963 DOMINION HEALTH CARE LIMITED 4,710.79

2964 ADMACKU LIMITED 4,695.45

2965 NANA OSEI TUTU 4,691.24

2966 TAWIAH COMFORT 4,678.58

2967 SALIFU KASIM 4,678.58

2968 JOHN KWANSAH-PAITTOO 4,678.58

2969 KWAKU OPPONG (1185000000639) 4,678.58

2970 AMOAH ADADE SEYH KWASI 4,678.58

2971 ADAMU RUKAYA 4,673.11

2972 OWUSU FELICIA 4,671.38

2973 RICHARD OKYERE 4,670.87

2974 ABBAN CHARLES 4,668.43

2975 DANIEL EWIE OWU 4,660.18

2976 SAMUEL GYAMFI 4,654.28

2977 FRANK HAIZEL 4,649.96

2978 SHANI ISSAH 4,649.78

2979 AMOAH NICHOLAS 4,642.59

2980 AMOAH STEPHEN 4,638.99

2981 SARPONG ANDREW 4,638.12

2982 ARKOH CHARLES 4,633.59

2983 LYDIA NYARKO 4,633.19

2984 ANTWI PRINCE KWABENA 4,631.79

2985 ATTA KWASI 1045000004013 4,628.15

2986 SALIFU A. SIITA 4,622.90

2987 ZAKARI ALHAJI SALIFU 4,622.32

2988 ADODODAJI ERNEST 4,621.35

2989 BRENYA CHARLES 4,617.72

2990 WOOD P. K. 4,617.39

2991 MENSAH E. LAWRENCE 4,615.23

2992 OSEI FRIMPONG ISAAC 4,606.60

2993 ANTHONY ANOKYE 4,606.60

2994 KONADU ESTHER 4,600.48

2995 ISSIFU ADAM 4,594.00

2996 AMANKWAA A. NATHAN 4,590.51

2997 MENSAH ANIMLAH DAVID 4,588.96

2998 OSAFO GODWIN MENSAH 4,581.40

2999 BENEDICTA ASEYE USSHER 4,574.21

3000 OWUSU ADU RICHMOND 4,570.61

3001 ARMOH SAMUEL 4,570.18

3002 RUTH OWUSU YEBOAH 4,563.41

3003 AKUFFO ADU CHRISTIAN 4,561.97

3004 DONKOR WINFRED AARON 4,548.30

3005 AGYEI SAMUEL 4,545.42

3006 TETTEH K JOHN 4,531.78

3007 EMMANUEL AMOAH AKYIANO(LOAN A/C) 4,526.70

3008 WILLIAM KORTEI CLOTTEY 4,522.85

3009 ZAKARIA FUSEINI 4,513.57

3010 MAVIS ABONIN 4,509.50

3011 NARHWAYO SANDRA NORLEY 4,504.71

3012 SANDRA AGYARE 4,499.75

3013 BOADIWAA EUNICE 4,498.70

3014 KHALID ABDUL KARIM 4,491.58

3015 ABUGRI PETER 4,489.63

3016 GIFTY ODOI 4,487.83

3017 AGYEIWAA JANET 4,487.83

3018 AMANKWAH VICTORIA 4,481.36

3019 ACHIBRAH JOHNNY 4,480.56

3020 PEACE EKPE 4,479.95

3021 JOHN ASENTE ABROKWAA 4,478.84

3022 BEATRICE DEBRAH 4,474.12

3023 MARY DOGBATSE 4,471.28

3024 HAKEEM HAWA 4,469.84

3025 AUG-AL CONSTRUCTION LTD. 4,465.95

3026 ABRAHAM COBBINAH 4,465.30

3027 VICTORIA ADJEI 4,464.33

3028 IDDRISU ZIBLIM 4,463.40

3029 SIAW GEORGE 4,462.64

3030 TAYLOR CECILIA 4,462.64

3031 SULEMANA UMAR 4,462.64

3032 SAMUEL ESHUN 4,460.01

3033 GRACODAN ENTERPRICE 4,459.01

3034 AFRIFA GRACE 4,456.81

3035 DECORUM B& J LIMITED 4,447.78

3036 AINOOH ELIZABETH 4,440.29

3037 AMOAKOWAA GIFTY 4,432.45

3038 AHUN EVELYN 4,427.55

3039 HARRIET OWUSU – ACHEAMPONG 4,427.12

3040 UNIQUE HEALTH FIRST FRONTIERS ENT 4,404.16

3041 BANEST VENTURES LTD 4,399.70

3042 TAMAKLOE CYRIL KWABLA 4,398.47

3043 IDDRISU A RAHMAN LOAN A/C 4,395.70

3044 JUSTICE AMEDZORNEKU 4,390.66

3045 ANNAN EKOW ISAAC 4,376.56

3046 AGYEMANG BADU 4,375.40

3047 FREMPOMAAH ADWOA 4,373.53

3048 OWUSU-SEKYERE KELVIN 4,371.62

3049 IDDRISU NASHIRU 4,369.86

3050 JAMES OPOKU 4,368.03

3051 BABA NAFISAH 4,362.16

3052 AFROKWA NTOW 4,354.67

3053 AKWENSIVI CHARLES A. 4,350.10

3054 MICHAEL KWADJO CHARLLOTE 4,347.76

3055 AMADU TIJANE S ADAMU 4,347.15

3056 YAH-DONNE ENTERPRISE 4,340.53

3057 JOYCE DAPAAH 4,340.28

3058 IBRAHIM JAABIR 4,335.13

3059 MORO ISSIFU 4,334.95

3060 ALHASSAN MEMUNA 4,331.78

3061 QUAIDOO ANTHONY HONNARD 4,331.39

3062 ABDUL YIDANA SALAM 4,329.48

3063 JOHN HENRY WHYTE (571) 4,320.56

3064 FATI ABDULAI 4,320.48

3065 LAARI DAVID GODWIN 4,318.68

3066 IDDRISU HUDU 4,318.68

3067 JULIANA AMPONSAH 4,318.68

3068 BOAKYE KWABENA SAMUEL 4,318.68

3069 GHUNNEY MERCY 4,318.68

3070 ERNEST AMPONSAH 4,318.68

3071 COMFORT AFFUL(1182000000100) 4,318.68

3072 IBRAHIM MUSA KOBINA 4,318.68

3073 SEREBOUR AUGUSTINA OTUO 4,318.36

3074 OWUSU PAULINA 4,318.15

3075 NDEDE BENJAMIN 4,309.00

3076 EMMANUEL BAISIE (1182000000046) 4,308.36

3077 EVANS OFOSU 4,304.29

3078 NYARKO BEATRICE ADWOA 4,296.59

3079 JOSEPH AFRIFA OWUSU 4,290.47

3080 IBRAHIM BUKARI 4,279.10

3081 OBED K KYERE / MARGARET KUMI 4,274.27

3082 LARTEY JONES DANSO 4,268.30

3083 FIRST GATE RESOURCES COMPANY LIMITED 4,261.61

3084 PATIENCE DOGBE 4,255.70

3085 MENSAH ISAAC 4,254.16

3086 ABDUL-LATIF ILLIASU 4,252.68

3087 LONDON GIFTY 4,246.71

3088 ADDAI CECILIA 4,246.71

3089 KWEGYIR AGGREY MARGARET 4,239.51

3090 BROWN T. JEREMIAH 4,239.51

3091 ASEDA HARDWARE & TRADING ENT. 4,237.06

3092 GERTRUDE AMPONSAH 4,235.91

3093 ASANTE ISABELLA 4,235.37

3094 ESTHER GYIMAH 4,233.64

3095 SAMUEL AMANGA 4,210.72

3096 MENSAH CHARLES K 4,210.72

3097 BENEDICTA KUOFIE 4,210.72

3098 ERIC ATO MENSAH 4,210.72

3099 OKYERE MATTHEW 4,210.43

3100 PETER PRINCE ESSEL 4,204.24

3101 HASSAN MAHAD 4,198.70

3102 S.K. DANSO VENTURES 4,196.21

3103 FATI BUGRI 4,192.72

3104 DANIEL AMOFA BAFFFOUR 4,192.72

3105 AHIAMALE LUCAS 4,192.72

3106 YABMAUD ENT.BOSSMAN K. YABE 4,187.29

3107 AFIA CHRISTIE 4,174.73

3108 AMEGBLETOR GEORGE 4,174.73

3109 IDDRISU ISSIFU 4,172.79

3110 ODUM EMMANUEL 4,171.38

3111 DANSO GEORGE 4,170.59

3112 JUSTINA ESSIEN 4,156.73

3113 SIR SIGWARD ENTERPRISE 4,153.96

3114 APPIAH OFOSU 4,150.22

3115 OSEI KOFI 4,143.53

3116 QUAINOO RITA 4,141.26

3117 JOSEPH FIIFI ABRAHAM (1185000000363) 4,131.54

3118 SASU ALICE 4,129.74

3119 ALIEFEH KOJO 4,124.45

3120 ADDAI FELICIA 4,120.75

3121 LARBI EMMANUEL 4,120.46

3122 A1 GOLDCITY COMPANY LIMITED 4,119.67

3123 DONKOH FRANCIS CLAMAS 4,117.04

3124 DAVIS TIMOTHY DAVIS TIMOTHY 4,116.03

3125 OWUSU JACKSON NUAMAH 4,109.98

3126 IDDRISU ABDULAI 4,109.95

3127 MARY FORSON 4,106.64

3128 AMO K OSMAN 4,105.38

3129 ABA FATIMA 4,100.56

3130 KOLEYEVU PATIENCE 4,099.69

3131 KWAME MENKAH 4,099.15

3132 ENYONAM ASAFO AKOTO 4,093.90

3133 IBRAHIM ADAM 4,092.60

3134 SUMAILA ISSAH 4,090.59

3135 ABDUL RAHIM TCHAGNAO 4,085.48

3136 KWESI B. KORSAH (1185000000254) 4,066.76

3137 ANSONG LUCY 4,066.40

3138 ACKAH ENYAKU BLAY 4,064.53

3139 PAGE ONE COMPANY LTD 4,063.49

3140 VERONICA EDAH 4,063.16

3141 J K NKRUMAH GYAMFI 4,063.13

3142 FLOODGATE QUICK SYSTEMS LTD 4,062.73

3143 ODURO APPIAH JAMES 4,058.74

3144 CHARLES MENSAH ENTERPRISE 4,057.01

3145 KWAKU OWUSU EVANS 4,055.96

3146 PUODONG IBRAHIM OSMAN 4,054.06

3147 AMONOO REBECCA 4,045.17

3148 KODOM ROCKSON 4,044.09

3149 BAAH FRANCIS 4,037.57

3150 IBRAHIM SALIFU 4,037.25

3151 NAABAF ENTERPRISE 4,036.17

3152 DARKOWAA RUTH 4,031.64

3153 MOHAMMED AWAL MUSAH 4,030.77

3154 GODWIN K. AGBOGLA 4,030.77

3155 BABAKARMI ABDULATIF 4,030.77

3156 ALHASSAN MUTAWAKIL 4,030.77

3157 ALHASSAN SAHADATU 4,030.77

3158 ALHASSAN MUBARAK 4,030.77

3159 AGYAPONG JOSEPH 4,027.17

3160 JOHN OBENG ACQUAH 4,026.96

3161 KYEI GEORGINA 4,017.42

3162 DOMINION CONCEPT LIMITED 4,017.42

3163 AKAZUE SULE 4,013.86

3164 NKRUMAH GRACE 4,012.78

3165 FOSU SAMPSON KOFI EBENEZER 4,012.78

3166 GEORGE YEBOAH 4,009.18

3167 ELIZABETH OWUSU 4,008.82

3168 AMOS OWUSU SMC27 3527 4,003.78

3169 ATTUQUAYEFIO FREDERICK 3,997.84

3170 BENJAMIN COBBINAH ACKAH 3,996.91

3171 KWEBENA M. TENEBOAH 3,994.78

3172 LUMOR-DEKU IRENE 3,992.37

3173 DUAH ASIEDUWAH ROSE 3,985.71

3174 BOAKYE PATRICK YIADOM 3,980.39

3175 BENJAMIN OSEI KUMI 3,977.40

3176 JOYCE AMPADU 3,977.26

3177 KA ANTWI KWADWO 3,976.79

3178 ABDUL HALIDU RAHMAN 3,975.42

3179 SETH KOFI ADDO 3,965.99

3180 ZAKARI ADAMU 3,962.75

3181 BOATENG KWAME BISMARK 3,961.06

3182 ADJESA LYDIA YOMLE 3,959.44

3183 GODWIN ASIAMAH 3,958.79

3184 ASAFO-ADJEI PRINCE 3,958.79

3185 STEPHEN MENSAH 3,954.19

3186 BOATENG DEBORA 3,954.01

3187 A.M. DON- BOSCO ENT 3,951.78

3188 RAMATU MUMUNI 3,951.60

3189 ABDULAI SEIDU 3,950.41

3190 DICKSON OSEI FRIMPONG 3,949.40

3191 CHRISTOPHER APPIAH 3,946.56

3192 AHORSU ESINAM JOYCELYN 3,941.16

3193 NEGRO SAMPSON 3,940.80

3194 ASAMOAH EMMANUEL 3,940.80

3195 JEFF RANDY AMPAH 3,938.64

3196 AKOLGO COMFORT 3,930.00

3197 YEMOAH MARY 3,923.67

3198 YAA SERWAA 3,922.81

3199 MICHAEL ASEIDU (1185000000324) 3,922.81

3200 KWAME NSOWAH 3,914.34

3201 OWUSU REGINA 3,909.38

3202 FOUZIA YAHAYA 3,904.38

3203 DAVID S AKURUGU 3,898.94

3204 CECILIA KESE 1045000002137 3,898.80

3205 AKABUAH FLORENCE 3,898.69

3206 ASARE FLORENCE 3,897.61

3207 FATIMATA IBRAHIM 3,886.82

3208 AIKIN VERONICA 3,883.22

3209 NORTUS VENTURES LTD 3,877.14

3210 EUNICE APPIAH 3,876.02

3211 ASAH BADU SAMUEL 3,874.83

3212 AKAMPUGA VIDA 3,863.78

3213 ISSIFU THOMAS 3,853.63

3214 KWESI OBENG 3,850.83

3215 HAMIDU BUKARI ALHASSAN 3,850.83

3216 HAMIDU BABA 3,850.54

3217 ZOOSHIRI CONTRACT 3,848.20

3218 KWAYIE BIRIKORANG 3,842.30

3219 ANIM STEPHEN 3,832.83

3220 GLO MULTI CO. LTD 3,831.54

3221 MOHAMMED RAKIBU 3,831.14

3222 RABIU SEIDU WUMPINI 3,829.23

3223 KOFANSAH VENTURES 3,823.87

3224 YEBOAH COMFORT 3,815.52

3225 HUSSEIN ALHASSAN 3,811.78

3226 EVERYTHING MULTIMEDIA CO.LTD 3,795.55

3227 ROSE AGYEIWAA APPIAH 3,791.34

3228 SHITU ABDULAI 3,785.54

3229 MAWUENYEGA GODSWAY 3,778.85

3230 MAHAMUD AFANDI 3,778.85

3231 ADU KWASI 3,778.85

3232 PRINCE ADJEI HAYFORD 3,776.19

3233 BAAH KWESI JAMES 3,775.21

3234 OWUSU- ANSAH JOHN 3,766.69

3235 EVELYN MENSAH 3,759.96

3236 AGBEKO WISDOM 3,759.42

3237 ISAAC OWUSU 3,759.27

3238 ANTHONY AKWASI ADJEI 3,757.26

3239 ATTAKPAH TAY WANZY 3,757.18

3240 OPOKU KWAME 3,742.86

3241 MOHAMMED A. SALIFU 3,742.86

3242 ESTHER PUPLAMPU 3,742.61

3243 SAYAWU MOHAMMED MUSTAPHA 3,741.78

3244 YUSSIF SHERIFDEEN TOBO 3,741.64

3245 AZAMETI JENNIFER ESINANA 3,741.31

3246 IBRAHIM OSMAN 3,728.61

3247 ISSAHAKU UMAR 3,724.87

3248 KOFIKROM TRADERS ASSOCIATION 3,724.87

3249 CHAELART ENTERPRISE 3,724.51

3250 AWATEY TEYE ALBERT (1182000000059) 3,721.81

3251 HABIBA SALAM 3,717.67

3252 DONKOH KWESI FRANCIS 3,714.07

3253 AMEYAW JOSEPHINE 3,714.07

3254 ADZEVIA VICENTIA 3,714.07

3255 SEIBU FELIX 3,706.87

3256 ARMIYAW HABIBA SANI 3,706.87

3257 ANTHONY ESHUN 3,698.02

3258 BENYAH GODWIN 3,696.11

3259 OSABUTEY WILLIAM 3,696.07

3260 ESHUN JOHN K. 3,694.02

3261 K.GEE SPARE PARTS 3,693.95

3262 DOGBEY DANIEL 3,692.48

3263 BEATRICE MENSAH 3,690.10

3264 ABDUL RAHMAN 3,689.96

3265 NANA TAKYI 3,688.88

3266 COLEMAN SOLOMON 3,687.15

3267 ADU JOHNSON 3,686.11

3268 OKYEREFOR SANTUS 3,678.08

3269 ADAMS GIFTY 3,672.68

3270 AMINA ADU 3,672.25

3271 GYEKYE JONAS KOFI 3,670.88

3272 BINEY KWADWO EMMANUEL 3,666.24

3273 FELICIA OSEI MENSAH 3,656.31

3274 MENSAH JOHN 3,652.89

3275 TAMAKLOE KOFI LEO 3,651.59

3276 ASANTE SAMUEL 3,649.29

3277 KWADE .A. MARTIN 3,646.09

3278 NARTEY ISAAC 3,645.83

3279 MUTAWAKILU MUMUNI 3,645.69

3280 BENEWAA MARGARET 3,644.03

3281 AMPAH GIFTY 3,638.13

3282 KONADU CHRISTIANA ADDAI 3,636.19

3283 IDDRISU ABUBAKARI 3,634.89

3284 DODOO PATRICK 3,634.89

3285 GARIBA ABDUL RAZAK 3,634.89

3286 SHEI AZARA 3,634.75

3287 OKYERE ANTWIAA IRENE 3,634.17

3288 YUNRAMS COMPANY LIMITED 3,626.26

3289 ALHASSAN IBRAHIM 3,624.71

3290 MARY DANKWAH 3,624.10

3291 ESSUMAN ISAAC 3,619.85

3292 WIN INVESTMENT LIMITED 3,616.14

3293 ROMEZ ENTERPRISE 3,608.15

3294 GIFTY BOTCHWEY 3,607.90

3295 BERNICE DAVOR 3,605.71

3296 MUSAH HUMU 3,605.31

3297 BOAHEN CONSTRUCTION WORKS LIMITED 3,604.77

3298 MENSAH IRENE 3,599.08

3299 MENSAH MOSES 3,599.05

3300 COMFORT AGYEIWAAH 3,598.94

3301 SIMPSON KOFI EBENEZER 3,598.90

3302 SEKYI ADU SAMUEL 3,598.90

3303 WUMBEIDOO YUSSIF 3,598.90

3304 TAYLOR MARY 3,598.90

3305 PATRICT MENSAH 3,598.90

3306 QUAINOO ANDZI ROSENA 3,598.90

3307 KUMAH ERIC 3,598.90

3308 JERRY DELASE TUABU 3,598.90

3309 MENSAH WINIFRED 3,598.90

3310 MARY NINSIN 3,598.90

3311 ISAAC K ESHUN 3,598.90

3312 ISSIFU YAKUBU 3,598.90

3313 MUSTAPHA SAFIANU 3,598.90

3314 NKRUMAH THERESA 3,598.90

3315 FUSEINI DAWUDA 3,598.90

3316 DJAN JUSTICE 3,598.90

3317 ARTHUR ISAAC 3,598.90

3318 AGYENIM BOATENG 3,598.90

3319 ABUKARI MARIAMA 3,598.90

3320 AWUDU MOHAMMED 3,598.90

3321 AWOTWE ARABA 3,598.90

3322 ANSABA KWAME 3,598.90

3323 AMA FOSUA 1045000000060 3,598.90

3324 ADU-POKU PAUL 3,598.90

3325 AZUMI ABDALLAH 3,598.54

3326 ISSAH MUSAH 3,598.08

3327 FOUZIA TUFAILU 3,595.45

3328 SEGBEDZI CHARITY 3,595.31

3329 BUAH EKOW ROBERT 3,595.31

3330 AWUDU YIRIMEA AWULATU AWUDU YI 3,594.59

3331 YAKUBU MOHAMMED 3,594.12

3332 SAEED KOLIBOGU 3,591.71

3333 BINEY AGNES 3,580.91

3334 ASANTE PETER SETH 3,579.51

3335 DJAN KENNEDY 3,572.81

3336 NYARKO LUCY 3,566.77

3337 BADU KOBINA 3,563.20

3338 BILLINGNANI ELIJAH 3,559.39

3339 AMUQUANDOH G.K. PHILIP 3,552.12

3340 DAVIS HAIR STUDIO 3,551.90

3341 ABOYER FREDERICK 3,546.40

3342 DUVOR REJOICE 3,530.52

3343 HEMADE PEACE 3,526.93

3344 YUSSIF KABIRU 3,526.71

3345 EDZE PATRICIA 3,524.66

3346 ABOAGYE KWADWO 3,524.62

3347 APPOH KWAME DESTIN 3,523.83

3348 EFFA-ASARE NEWMAN 3,523.15

3349 ODIASEMPA AMOAKO TUFFOUR 3,522.46

3350 ASIEDU AFUA ANSAA 3,521.06

3351 PWAZAGAH REAGAN 3,517.35

3352 OWUSU JAMES 3,512.39

3353 DANIEL SARFO 3,508.93

3354 AYISHATU SEIDU 3,503.89

3355 THOMAS KUUBEWOLE 3,501.73

3356 SADIA IBRAHIM 3,499.79

3357 SUZEL ENTERPRISE 3,499.61

3358 TAKYIWAA FELICIA 3,497.27

3359 KOFI OWUSU 3,490.97

3360 ALICE KONADU 3,490.94

3361 IBRAHIM ALI 3,487.70

3362 ENOUGH GRACE &MERCY ENTERPRISE 3,487.12

3363 IBRAHIM OSUMANU ZUBAH 3,483.74

3364 UMAR ABUBAKARI 3,479.31

3365 SAMUEL KWESI MENSAH 3,475.21

3366 BARIKISU BALA 3,473.91

3367 SAMUEL OKYERE SAMUEL OKYERE 3,472.94

3368 ARKO MICHAEL 3,472.94

3369 ADAM JALIL ABDUL 3,472.73

3370 PHILLIP A.FRIMPONG 3,472.55

3371 JOHN L.K OKRAH 3,472.55

3372 AYESHETU MOHAMMED 3,472.55

3373 JOHN ANANE 3,472.19

3374 YAYAH ALHASSAN 3,469.34

3375 ELIZABETH ESI ESHUN 3,468.19

3376 ASARE BEATRICE 3,467.98

3377 ANYANOR AUGUSTINE 3,464.59

3378 KWAME FREMPONG 3,463.95

3379 AWABU SALISU 3,461.93

3380 ABOAGYE KWAME RICHARD 3,458.44

3381 OWUSU KWABENA DANIEL 3,454.95

3382 JUHN WILSON AMPIAH 3,454.95

3383 LINDA MEDDLEY 3,454.95

3384 FRANCIS ABRENKWAH 3,454.95

3385 FOSU FRANCIS 3,454.95

3386 ELIZABETH FONOU 3,454.95

3387 BRIMAH MUYINATU 3,454.95

3388 ELIZABETH ANIA 3,454.95

3389 KOBINA JAMES 3,453.90

3390 YAKOBA GRACE YARTEY 3,453.62

3391 TAHIRU JAMAL 3,452.79

3392 ZNIMIH COMPANY LIMITED 3,452.14

3393 BOAKYE YEBOAH CONSTRUCTION LIMITED 3,447.03

3394 FRANCISCA OSEI TUTU 3,440.77

3395 OPPONG EVELYN 3,419.46

3396 JOYCE ATTA 3,418.96

3397 NYANTAKYI SOLOMON 3,418.96

3398 JOHN MENSAH 3,418.96

3399 ENTSIE AFUA 3,418.96

3400 ACQUAH H STEPHEN 3,418.96

3401 AB-ZANAB ENTERPRISE 3,418.96

3402 KWAME KARIKARI 3,417.77

3403 FORSON MARY 3,415.36

3404 SAMUEL OSEI TUTU MF 3,411.62

3405 HOWARD NYARKOA JOANA ABENA 3,410.11

3406 IDDRISU A. RAHMAN 3,406.72

3407 FIAGBENU ELORM KWASI GOODNAME 3,406.43

3408 SULEMANA SHAHADU 3,406.36

3409 DARKU EMMANUEL 3,404.56

3410 OWUSU KWAKU MANU DERRICK 3,403.09

3411 SACKEY KOFI JOHN 3,402.33

3412 NIGHT STAR VENTURES 3,401.90

3413 AMA AKYIAA 3,400.96

3414 AMENYA VICTORIA 3,400.96

3415 GABRIEL ADOMAKO AKWASI 3,400.60

3416 ADABO EBENEZER 3,399.67

3417 Mohammed Ruhaima 3,396.47

3418 SEIDU SALILU KABORE 3,393.77

3419 AGYEMANG PRINCE KOFI 3,393.77

3420 NKYI AKWESI KENDY 3,392.40

3421 MARY MANTEY 3,388.55

3422 ABUBAKARI ALHASSAN 3,385.13

3423 BIAMA KISSI PATRICIA 3,382.68

3424 ARHIN GABRIEL 3,379.01

3425 MARY ANNA EKU 3,375.23

3426 SEY EMMA 3,373.97

3427 GEORGINA OPOKU 1041000000992 3,373.97

3428 KWEKU SAMUEL 3,372.17

3429 CRABBE MARY 3,372.17

3430 FREDRICK TETTEH 3,371.63

3431 TITUS IBRAHIM NUHU 3,370.73

3432 JULIET BAIDOO 3,369.87

3433 MOHAMMED K BADAR 3,368.57

3434 ANTWI ALEX 3,366.77

3435 PETER YAW ASARE (1185000000887) 3,364.98

3436 NYARKOH MARK J. 3,364.98

3437 ALEX K. ADJEI 3,364.98

3438 GURODOW MASHUDU 3,364.83

3439 PRISCILLA ADUBOFFOUR 3,359.00

3440 DAHAWUDU MOORO 3,351.26

3441 ZAKARIA HUMUL-KUSUM 3,350.58

3442 TAHIDU AL-HASSAN 3,350.58

3443 SEIDU YAKUBU 3,350.58

3444 IMORO SUMED 3,350.58

3445 ALABAANI MOHAMMED 3,350.58

3446 ZINABU YUSSIF 3,349.72

3447 ACKOM SAMUEL 3,346.98

3448 FAITH STRUCTURES LIMITED 3,343.56

3449 YANKEY MAUREEN 3,343.38

3450 NYARKOH PHILOMINA 3,343.38

3451 ESI SAM 3,336.18

3452 ALHASSAN ABDUL FATAWAU 3,333.48

3453 BONDZIE KENNEDY 3,332.69

3454 LYDIA ADOBIAH 3,332.59

3455 LAWER SIMON 3,330.07

3456 ROSEMARY POMAAH 3,328.99

3457 JOHN OPPONG 3,328.99

3458 NYARKOH LYDIA 3,328.37

3459 IBRAHIM ADISA 3,325.39

3460 NANA KWAME OWUSU ANSAH 3,323.48

3461 ISSAH HAMIDA 3,321.03

3462 ABURIKA CYNTHIA 3,320.06

3463 MILLICENT ADJEI 3,318.55

3464 ODENSEL QUAINOO JOHN 3,314.91

3465 MICHEAL A. AGYEKUM 3,310.99

3466 KARIKARI MAVIS 3,310.99

3467 GYAU HANNA 3,303.79

3468 KWAMINA ABEDNEGO 3,302.82

3469 LYALL BRIGHT 3,300.91

3470 ISAAC DANSO (1185000000428) 3,300.20

3471 ASARE ADU ANGELA 3,300.05

3472 LAILATU ABDUL KARIM 3,298.43

3473 BENJAMIN KOJO ABOAGYE 3,297.17

3474 GARIBA DEVELOPMENT ASSOCIATES 3,296.16

3475 ARTHUR HAGAR 3,293.00

3476 MANU FELICIA 3,292.78

3477 ATSYRO BOTCHWAY FELICIA 3,286.48

3478 OWUSU AKWASI AFRIFA-MENSA 3,286.09

3479 ADAM HUDU DOBINO 3,285.80

3480 DANIEL OPOKU 3,284.36

3481 KONADU ERIC 3,283.53

3482 YAAH FOSUAH 3,282.20

3483 BABBILAA VENTURES3 3,280.65

3484 RICHARD LAWOE 3,280.40

3485 KWEKU HAGAN 3,280.04

3486 BOATENG EBENEZER 3,278.67

3487 ABDULAI ANATU 3,272.77

3488 NKANSAH NOAH 3,271.84

3489 ABUKARI RUKAYA 3,264.06

3490 FORSON BEN 3,263.49

3491 FASTPHARM CO. LTD(GODWIN KOFI DECKLE) 3,262.30

3492 ALFRED YAW FIKWAO 3,260.61

3493 MENSAH KENNETH 3,257.01

3494 AFUA ADUTWUMWA (EBENEZER) 3,257.01

3495 AGYA YAW FREMPONG MANSO 3,254.42

3496 ISAAC NTREH 3,254.17

3497 NTIAMOAH CHARLES 3,253.41

3498 JWT ENTERPRISE 3,250.89

3499 AHIANYO SOLOMON KING 3,248.80

3500 SHANI YAKUBU 3,245.13

3501 MERCY PUPLUMPU 3,242.61

3502 ERIC APPIAH 3,241.03

3503 ATTIGAH MARY 3,240.60

3504 FATI ZAKARIA 3,239.05

3505 ISAAC AWUAKYE 3,237.50

3506 JOHNSON AGYARKO 3,236.85

3507 OMARI ELLEN 3,235.59

3508 APPIAH ANTHONY 3,235.41

3509 ANNAN SAMUEL 3,233.29

3510 HOLY TRINITY RECTORATE 3,232.14

3511 RICHARD A. FRIMPONG 3,226.81

3512 PAUL OWUSU 3,224.47

3513 FRANCIS KUMI 3,224.47

3514 AWAL ADAM 3,222.78

3515 SALOMEY GYAMAA 3,221.02

3516 STEPHEN ABOR 3,218.75

3517 LALIR BILIJO 3,210.44

3518 FATI MAMA 3,210.01

3519 KWABENA ARMAH 3,209.18

3520 DANIEL KINGFULL ARTHUR 3,207.49

3521 OSCAR TAWIA DERICK 3,203.02

3522 AYAABA FRANCIS 3,203.02

3523 AGARTHA ADONBILA 3,203.02

3524 REBECCA LOVI 3,198.99

3525 VOEDIANYI ESI LOVELOCK 3,197.66

3526 JAMES KWASI ARTHUR 3,194.96

3527 MASH CHEMICALS 3,190.75

3528 ROBERT ODARTEY ANNAN 3,188.63

3529 SALOMEY OTIWAA 3,185.03

3530 JANET ADDY 3,182.04

3531 EMMANUEL OPOKU OWUSU 3,175.13

3532 ADARKWAH MAC WILLIAM 3,171.64

3533 NAABSIGNA A. GLADYS 3,167.94

3534 FRIMPOMAA ABENA 3,167.04

3535 APPIAH STELLA 3,167.04

3536 ADAMS MARY 3,167.04

3537 KORANTENG FRANK 3,166.82

3538 ACQUAH ROBERT 3,160.56

3539 ANTWIWAA AFIA 3,156.24

3540 YEBOAH ANTHONY 3,155.77

3541 YEKETEBA ROSELINE 3,152.03

3542 AKAHO TAY MARTIN 3,149.22

3543 INUSAH SARATU 3,148.25

3544 AKESE KINGSLEY 3,146.81

3545 AGYAPONG AFRA CECILIA 3,146.09

3546 PREMPEH NANA KWAME PRINCE 3,139.94

3547 FLORENCE ASANTEWAA 3,139.04

3548 FARUZA ABDUL RAUF 3,138.24

3549 AWINI AZIZ WILLIAMS 3,138.03

3550 KWAKU DUAH 3,135.37

3551 JOSIAH SCOTT-ASMAH (1182000000344) 3,132.31

3552 MOHAMMED NASSAM 3,131.05

3553 FYNN THERESA 3,131.05

3554 AMPONSAH GEORGINA 3,131.05

3555 AGYEMANG MARGARET 3,131.05

3556 MWINTOGEE SYLVESTER 3,128.31

3557 DANSO BRIGHT 3,123.85

3558 GYEDU PAULINA 3,113.05

3559 ABAJWONG JANET 3,113.05

3560 ACHINIA TIKA MOSES 3,112.76

3561 SAMUEL HAGAN 3,112.66

3562 OSEI JOHN 3,109.45

3563 JONATHAN O. LAMPTEY 3,108.37

3564 NAAYANG OTOO FLORENCE 3,104.49

3565 ALHASSAN ADAM 3,104.27

3566 AGYEKUM GEORGE 3,098.66

3567 ASSOGI AMA ELIZABETH 3,098.66

3568 NAKOJA ROSE 3,098.22

3569 YABOYE FELIX 3,097.36

3570 THOMAS KWAW 3,095.06

3571 MICHAEL AMOH 3,095.06

3572 MAHAMUD SULEMANA 3,095.06

3573 ABROKWAH FRANK 3,095.06

3574 OBRA YE BONA VENTURES 3,094.63

3575 ADERKO VIVA 3,094.37

3576 WENDY ASANTE 3,092.57

3577 PRIME HABONA VENTURES 3,092.47

3578 MULTISCAN FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED 3,083.36

3579 ABARIKA FATI 3,080.66

3580 AGYEMANG ANDREWS 3,077.06

3581 MANU VIDA 3,076.85

3582 ZINZTU OSMANU 3,075.91

3583 ACHEAMPONG ESTHER 3,074.18

3584 BOATENG ASARE SAMUEL 3,071.52

3585 AGYEI GEORGE 3,068.97

3586 ODEI SAMUEL 3,067.96

3587 ASHA ALHASSAN (1185000000527) 3,066.27

3588 NANOR CYNTHIA 3,065.19

3589 LINDA AJOA AMOAFOA 3,063.60

3590 MICHEAL S. AZANU/ S ADIAM 3,062.52

3591 ABDUL-SALAM MUSTAPHA 3,059.07

3592 ASANTE K. GRACIOUS 3,058.85

3593 PETER COBBINA DONKOR 3,058.56

3594 NADIS MULTI PURPOSE CO LTD 3,054.57

3595 GODWIN AMPONSAH 3,053.49

3596 SADAL ENTERPRISE 3,049.93

3597 AWUMEY RICHARD 3,044.67

3598 MOHAMMED SAHARA 3,044.28

3599 EMMANUEL KYEREMATENG 3,041.07

3600 ALHAJI YAHAYA ABDULLAH 3,041.07

3601 JOYCE AMANKWAA 3,038.45

3602 SABRATU MOHAMMED 3,033.16

3603 GIDI VICTORIA 3,027.07

3604 TORGBOR OBOSHIE SYNTYCHE 3,026.35

3605 GHUNNEY KOFI ISAAC 3,025.20

3606 CHARLESTINA MENSAH 3,024.34

3607 BOATENG AYISI CHARLES 3,023.08

3608 ASIAW GRACE 3,021.64

3609 KOBINA YAMOA 3,014.01

3610 SALIFU MARIAMA 3,008.47

3611 WILLIAM ANTWI 3,008.11

3612 MUSAH HALIDU 3,004.19

3613 NAFISAH IBRAHIM 3,001.49

3614 ABENAA BOATEMAA 3,001.49

3615 FLORENCE BENTIL (1185000000458) 2,999.11

3616 GRANT VIDA 2,999.07

3617 BEMAALIA VICTORIA 2,999.04

3618 AGYESI-ESSIFUL EMMANUEL 2,994.29

3619 YUSSIF MOHAMMED1 2,987.09

3620 NYAMEKYE DORCAS 2,987.09

3621 NAFISATU ALHASSAN 2,987.09

3622 ABUKARI IMORO 2,987.09

3623 NYATUSAH INOCENTIA 2,985.51

3624 JOSEPH AWOTWE 2,981.30

3625 Issah Salifu 2,980.65

3626 ADAM AMINA 2,972.15

3627 BENTIL AGNES 2,969.10

3628 BASHIRU RAFAH 2,962.69

3629 BOAKYE KWADWO PRINCE 2,961.90

3630 AKORSA A ERNEST 2,961.61

3631 PHILIP AZIAKLO 2,955.96

3632 HUSSEIN ABDUL-RAZAK 2,950.96

3633 FULERA IBRAHIM 2,949.66

3634 BENTIL ERNEST 2,944.95

3635 TONTO KWABENA 2,943.90

3636 ADOMAKO PATRICK 2,942.10

3637 OSDA ENTERPRISE 2,941.71

3638 DANIEL NYAMKYE 2,940.30

3639 YAA ACHIAAA SMC22 2,940.12

3640 INUSAH SUALIHU 2,939.12

3641 MAXWELL AGYAPONG (1185000000185) 2,933.11

3642 ADOMA RITA 2,933.11

3643 DAVAMS ENGINEERING LIMITED 2,932.03

3644 KWASI NANA APPEATU 2,931.92

3645 ROSE YAA AGYEMANG 2,931.31

3646 NUMADO YAO JERRY 2,922.31

3647 PATIENCE NOAMESI 2,915.11

3648 CANN MANDELA WINNIE 2,915.11

3649 YUSSIF A MOHAMMED 2,904.32

3650 AMU ABIBA 2,904.32

3651 MARIAM SERWAA 2,902.34

3652 DARKO ESTHER 2,900.72

3653 IRENE OSEI 2,898.70

3654 OPOKU MARTHA 2,897.12

3655 JOSEPHINE ABANKWA 2,896.76

3656 OPOKU JOSEPH 2,895.53

3657 AFRAM OPOKU PIUS 2,893.52

3658 KOOMSON PAUL 2,893.48

3659 MENDS IKE MARVIN 2,891.94

3660 HAPPY ‘G’ ENTERPISE 2,890.39

3661 HINSON COLLINS 2,887.40

3662 ABREWA TAHIRU 2,885.75

3663 MINTAH DANIEL 2,884.27

3664 RICHARD YEBOAH 2,883.05

3665 RICHARD NANOR 2,880.35

3666 OWUSU FORDJOUR CLEMENT 2,879.12

3667 STEPHEN KAFUI TETTEY 2,879.12

3668 HON.WILLIAM ABOSA (PUSIGA) 2,879.12

3669 MOHAMMED AHMED 2,879.12

3670 DADZIE STEPHEN 2,879.12

3671 DAWDA IBRAHIM 2,879.12

3672 FRANCE VICTORIA 2,879.12

3673 ABDULAI NAFISAH 2,879.12

3674 ABDUL HAMID MOHAMMED 2,879.12

3675 ADJOLOLO DANIEL 2,879.12

3676 AGYAREWAA VRRONICA 2,879.12

3677 ACHEAMPONG OTI BOATENG 2,879.12

3678 AYINLA RAZAK 2,879.12

3679 STEPHEN ENTSIE 2,875.70

3680 JACKSON EWUSI EKOW 2,872.93

3681 ESTHER AYIM ADJEI 2,871.78

3682 GEORGE KWAKU DZADE 2,871.60

3683 DWOMOH SOLOMON 2,870.13

3684 FELICITY MENSAH 2,869.73

3685 RAHMAN ABDUL RAHMAM 2,869.08

3686 SARFO PHILIP 2,868.87

3687 WINTEX VENTURES 2,868.07

3688 MOHAMMED SULEMANA 2,868.07

3689 ANDARATU YAHAYA 2,864.73

3690 KOWFIE EDWARD 2,861.13

3691 AMOAH ERIC 2,861.13

3692 CYNTHIA SERWAA 2,857.71

3693 KISSI ESTHER ASAAH 2,853.97

3694 THOMPSON KWAMINA FRANCIS 2,852.60

3695 STEPHEN PATRICK 2,852.17

3696 NUHU ZENABU 2,851.16

3697 ASARE CHIEF MARTINSON 2,850.33

3698 SA-ADATU AWAL 2,849.54

3699 DONKOR CHRISTINA 2,848.89

3700 OCRAN AGARTHA 2,843.13

3701 ALHAJI SUMAILA MAHAMA 2,840.44

3702 JOSEPH BUABING (1185000000496) 2,835.94

3703 FRANCIS AGBENYAVINGS 2,834.14

3704 ARMAH BEATRICE 2,834.14

3705 BINTU ABDULAI 2,832.34

3706 NYAKOWAH ESI 2,831.58

3707 THOMAS ODEI 2,826.69

3708 GRACE DELLA ADALETEY 2,826.22

3709 SYLVESTER MENSAH 2,825.14

3710 MOHAMMED MURTALA IBRAHIM 2,825.14

3711 YEBOAH MARY 2,823.63

3712 ASARE WILHEMINA 2,819.13

3713 ERICA GHANSAH 2,817.94

3714 ESHUN MAVIS 2,815.67

3715 MOHAMMED ALI 24 ENTERPRISE 2,815.49

3716 ABUBAKARI ADAM 2,815.17

3717 BENJAMIN YEDU BANSON 2,813.73

3718 DEXTER EMMANUEL BOATENG 2,807.15

3719 HELLENA TETTSIE 2,807.15

3720 MEGAPHARM LTD 2,806.75

3721 AGYEKUM LEWIS 2,803.62

3722 SARAH ADENGIBA 2,799.08

3723 BUKARI MOHAMMED FATI 2,797.39

3724 AGYEI KINGSLEY 2,796.53

3725 BAYENDEH JANET 2,795.74

3726 ODOOM K SAMUEL 2,795.70

3727 PAUL BENNEDY KORSAH 2,793.54

3728 OPOKU-SINTIM FRANCIS 2,789.15

3729 THOMAS NUNOO (1185000000778) 2,789.15

3730 HUSSEIINI JEMILATU 2,789.15

3731 BARBARA OHENEWA 2,789.15

3732 MUNTAWAKILU YAKUBU 2,787.35

3733 SEIDU PETER AYABAH 2,785.55

3734 STEPHEN ODURO 2,785.30

3735 ODURO STEPHEN 2,785.30

3736 GYABAA DORCAS 2,779.83

3737 AKAKPO LAWRENCE 2,778.39

3738 ANDREWS ASANTE 2,777.63

3739 MENASH RICHARD 2,774.94

3740 GYIMAH ISSAH BAFFOUR 2,774.76

3741 CHRISTIANA AMOAKU 2,771.44

3742 ROSE OWUSU ANSAH 2,771.16

3743 AZARE JOSEPH 2,770.76

3744 AGYAPOMAAH ELIZABETH 2,768.82

3745 MANSO FRIMPONG LAWRENCIA 2,768.74

3746 SAMUEL ODURO SMC15 7518 2,768.03

3747 KUSI EMMANUEL 2,767.56

3748 ANDERSON REBECCA 2,767.56

3749 FULERA ABDULAI 2,767.27

3750 HEMENS ABA HILDA 2,763.13

3751 PAA KWESI NYARKOH (1182000000093) 2,760.86

3752 FRANCIS ADU 2,760.72

3753 DEBRAH ABENA AGYEIWAA 2,759.28

3754 OSMAN MOHAMMED 2,758.74

3755 FATI ADAMS 2,756.76

3756 JOYCE DUNCAN (1182000000152) 2,754.85

3757 AMINA IDDRISU 2,748.09

3758 KOBINA ACQUAH 2,746.43

3759 HENRY VOLSUURI 2,744.06

3760 DZOTEFE VICTOR 2,736.39

3761 SULE ISSAH 2,735.17

3762 EDITH ABADOO (1185000000537) 2,735.17

3763 MOHAMMED FATIMA 2,735.10

3764 KOBINA ABBAN KOOMSON 2,734.92

3765 KINGDOM PETROLEUM 2,731.35

3766 GRACE ESSIEN 2,727.97

3767 AYENSU CHRISTINA 2,727.97

3768 BARFFOUR JERRY 2,727.97

3769 AWORTWE GRACE 2,727.97

3770 OPATA ANNOR DENNIS 2,727.68

3771 BLANKSON-AUSTIN ROSE 2,725.92

3772 BANGNA KANLU 2,723.11

3773 DASEBU HANNAH 2,720.77

3774 EMMANUEL SARFO 2,717.17

3775 AMPONSAH JOSEPH K 2,717.17

3776 NKATIAH EMMANUEL 2,712.49

3777 ADAM MUTAWAKIL GUNU 2,711.16

3778 COMFORT WILSON 2,707.67

3779 DARKWAH OPOKU ERIC 2,706.66

3780 SARQUAH FELIX 2,704.40

3781 BENARD BLAY 2,703.96

3782 SABENG KWAKU 2,702.78

3783 BOAKYE DELOVE 2,699.65

3784 SEMANSHYIA FORSTER 2,699.36

3785 OSEI BEN 2,699.18

3786 KWAME ESSUMAN AMANYI 2,699.18

3787 GIFTY TWUMASI 2,699.18

3788 ASIEDU MAXWELL 2,699.18

3789 GEORGE ADDAE 2,696.77

3790 AMOAKO ROSE 2,695.58

3791 ROYAL TRADERS AND FARMERS ASS. 2,693.20

3792 ALFRED W. ASARE 2,691.44

3793 ANANE KENNETH 2,689.82

3794 ADEBI GODSON CEASAR 2,688.38

3795 KUDAKPO JOHN KOSHIE 2,687.09

3796 KASULE ALI 2,683.92

3797 NKATIAH ABRAMO 2,681.18

3798 OYE ELIZABETH 2,680.50

3799 KOW HAWARD 2,679.78

3800 AMPONSAH BISMARK 2,679.46

3801 SENYO MOSES DEDITEY 2,679.02

3802 ELIZABETH ADDO 2,677.48

3803 GLORIA AFIA SERWAA 2,677.48

3804 AMOAKO HYDE OBENG 2,673.99

3805 ZIBRIM MOHAMMED 2,666.03

3806 OPOKU ASI FRANKLIN 2,663.19

3807 DAUDA ABDULAI 2,663.19

3808 FUSEINI ABUDU LATIFU 2,663.19

3809 FRIMPONG FREDERICK 2,661.86

3810 KLEWIAH-FIO SAMUEL 2,658.55

3811 DIABA RUTH 2,654.19

3812 ESHUN REBECCA 2,650.09

3813 BEATRICE AGOZI 2,650.09

3814 JOYCE BOATENG 2,650.02

3815 PEPRAH KWAME 2,649.62

3816 DEYNU MERCY-DZIFA 2,648.72

3817 BOATENG KATE 2,648.61

3818 MERCY AGGREY 2,645.19

3819 HATEKA DODZI 2,645.19

3820 MESIMA FREIGHT 2,644.19

3821 MENSAH ROBERT 2,639.18

3822 G4S SECURITY SERVICES(TARKWA) 2,638.25

3823 APPEAH ABENA 2,638.00

3824 ABDUL RAHAMAN KADIR 2,637.42

3825 DEBRAH YENTUMY KWAME PAUL 2,635.41

3826 ALHASSAN AYI 2,634.00

3827 ALHASSAN ANDARATU 2,632.60

3828 KARIME IBRAHIM 2,631.73

3829 ABUKARI AWABU 2,625.40

3830 ALICE AYAMBA 2,623.60

3831 ONUA FRANCIS COMPANY LIMITED 2,618.35

3832 DEVASS GLOBAL NETWORK 2,618.35

3833 TAWIAH AMO BERNARD 2,613.02

3834 SIMONS BLESSING 2,609.21

3835 MAVIS ACHEAMPONG 2,609.21

3836 ROSEMARY NARTEY (1185000000120) 2,608.02

3837 FESTUS KWAKYE ASOMANING 2,604.99

3838 KYEREMAH RUTH 2,604.74

3839 EVELYN KORANTENG 2,603.05

3840 JOSEPH E. DADZIE (1182000000045) 2,602.66

3841 BOLABI ATO 2,599.85

3842 ISSIFU MUSAH 2,599.49

3843 AYIKU ISAAC 2,599.13

3844 OSEI DANIEL AMOAFO 2,591.21

3845 CYNTHIA OSAE 2,591.21

3846 AKOLOGO SIMON 2,591.21

3847 AGYEMANG YAW 2,591.21

3848 AMISAAH ROSE 2,591.07

3849 BOATENG REBECCA 2,590.92

3850 PAUL KUSI 2,589.99

3851 OFORI EMMANUEL 2,588.91

3852 OPOKU YAW EMMANUEL 2,588.84

3853 KENNEDY AMEVOR 2,579.19

3854 YAA KONADU 1045000002741 2,576.82

3855 ENIM MARY 2,566.27

3856 ABENA AGYEIWAA 2,562.64

3857 CHARLES AWOTWE (1185000001082) 2,558.82

3858 ERNESTINA BOAKYE 2,555.47

3859 VICTORIA AYORKOR ADJEI 2,555.22

3860 ILLIASU SAKINA 2,555.22

3861 EWUSIE DANIEL 2,549.07

3862 JETJAT ENTERPRISE 2,548.64

3863 KINGSLEY MARK ROCKSON 2,545.90

3864 NATHANIEL ADJANOR NATHANIEL AD 2,544.89

3865 AZONKO SYNCHRONISATIONS LIMITED 2,542.88

3866 JOHN SEKYI 2,540.83

3867 ATUAHENE ALEX KWAME 2,537.23

3868 BEMPOMAA EMELIA 2,537.08

3869 BAMFO CHARLES 2,536.83

3870 ERIC DSANE (1181000000188) 2,535.72

3871 MENSAH KYEI EMMANUEL 2,526.79

3872 BALCHISU MANSURU 2,526.36

3873 AMOAH MARGARET 2,525.57

3874 AYENSU ANTHONY 2,519.56

3875 IBRAHIM NAFISAH 2,519.23

3876 FREDRICK ADDAE ANSAH 1041000001737 2,519.23

3877 EMMANUEL AMOAH 2,519.23

3878 BOATENG ERNEST 2,519.23

3879 COMFORT ARMAH 2,519.23

3880 ACKAH PAULINA 2,519.23

3881 KYERECE ENTERPRISE 2,516.32

3882 YAKUBU ATO 2,515.63

3883 BABA FATAHIA 2,514.16

3884 IBRAHIM MARIAMA 2,512.04

3885 ADIAMAH RUTH 2,505.20

3886 ADZIKU AUGUSTA 2,504.84

3887 NKANDO DANIEL NKANDO S/A 2,500.59

3888 MUSAH SULE 2,497.64

3889 JIM BROWN ORLEANS LICENCE CHEMICAL SHOP 2,497.03

3890 JENNIFER AGYEMANG SERWAA 2,495.62

3891 KWOFIE CHARLES 2,495.59

3892 HANS & YOUNG COMPANY LIMITED 2,495.37

3893 BLESSED LAWCINDY ENTERPRISE 2,494.80

3894 ABA MANSAH 2,492.24

3895 MARY OPOKUWAAH 2,489.07

3896 NINSON VIDA 2,489.04

3897 GYAMFI MARY-ANN 2,488.53

3898 KWAKOFI PROSPER 2,488.32

3899 SMITH KOFI MENSAH 2,487.74

3900 EMELIA EWURABENA FAIBIL 2,486.16

3901 ADEDZE BEN MOSES 2,484.47

3902 FUSEINA RAHAMAN ABDUL- 2,483.24

3903 HARRISON BEATRICE 2,476.05

3904 ADJEI PHILOMENA 2,470.14

3905 SIDAMBA TAHIR ALIYU 2,467.77

3906 MENSAH VICTORIA 2,464.64

3907 YUORI ENTERPRISE 2,460.39

3908 JUSTINA OSEI BERKO 2,460.28

3909 AGYEMANG KWABENA JOSEPH 2,454.81

3910 AIMOOSON ANTHONY 2,453.66

3911 HATHAN JOSEPHINE 2,450.85

3912 ERIC APAU 2,447.69

3913 QUAINOR EMMANUEL 2,447.25

3914 CYNTHIA OWUSU 2,447.25

3915 BABA A . ADJEI 2,447.25

3916 ALAMU EBENEZER 2,446.54

3917 JENNIFER OWUSU AFRIYIE 2,445.42

3918 ADOMAH MONICA 2,444.74

3919 MOHAMMED DAUD ANSUAR 2,441.89

3920 IMORO ABDULAI 2,439.88

3921 NTOW AKWASI SAMUEL 2,435.13

3922 SAMUEL AMOAH 2,434.66

3923 BANDA ENTERPRISE 2,431.64

3924 ASIEDU YAW JUDE 2,429.26

3925 SOWAH OKAI BENJAMIN 2,428.90

3926 EBENEZER ANKUMAH 2,425.27

3927 AFUA YEBOAH 1045000000583 2,422.06

3928 APPOH EVANS 2,420.77

3929 MAHAMADU SUWEBA 2,414.65

3930 SHERIFF NANA 2,411.27

3931 SALIFU ASAANA 2,411.27

3932 BOSOKO JOANA 2,411.27

3933 TAMAKLO GLADYS 2,407.67

3934 ADEKA DAVID 2,407.67

3935 AFUA ENTSIE 2,407.67

3936 ASIGBEY OFORI WISDOM 2,407.45

3937 JOSEPH AGGREY 2,406.80

3938 MASHUD HAMZA 2,400.76

3939 GEORGE K. NKANSAH 2,399.28

3940 BAPENG NSOROBE 2,399.25

3941 AGNES NYARKO (1185000000121) 2,399.25

3942 ADJEI ASAFO 2,399.21

3943 MAK STERGO LIMITED 2,398.60

3944 ZIBLIM SAMATA 2,396.87

3945 JULIANA BOSOMPEM 2,396.51

3946 ADUKO MOSES 2,393.16

3947 AKANGE EVANS 2,392.77

3948 ODO NA EYE GROUP 2,392.48

3949 STEPHEN KPORNYO 2,388.92

3950 AGAPE NURSERY-GRACE ASANTE 2,383.52

3951 SYLVESTER BORTEY 2,378.88

3952 AGNES YEBOAH 2,378.88

3953 AD-LOG MEDIA 2,377.04

3954 RICHARD OSEI 2,376.50

3955 RAPHAEL ANNOR 2,376.50

3956 MAXWELL FOSU MANU 2,376.50

3957 ISAAC OSEI BADU 2,376.50

3958 MOHAMMED OSMAN 2,375.53

3959 HANSON ABIGAIL 2,375.28

3960 SHIRLEY AYITSOO ANNAN 2,374.23

3961 ABDULAI ABUKARI IMORO 2,373.37

3962 JOSEPHINE MISHIO 2,368.51

3963 ISHA BAFOAH 2,368.08

3964 DIANA AKOTO 2,366.78

3965 BOAKYE LINDA 2,359.84

3966 DARKO DICKSON 2,357.28

3967 REGINA ADUBEA 2,356.49

3968 HARUNA MASAHUDU 2,353.83

3969 SALIFU AYISHA 2,353.68

3970 APPIAH KUSI JONHSON 2,351.38

3971 ODOI NAOMI 2,351.31

3972 REJOICE ASASE 2,349.58

3973 MATILDA ABRI 2,349.58

3974 FELICIA AVORGBEDOR 2,349.58

3975 CHRIS AKWASI YEBOAH 2,344.18

3976 DOREEN M. (MRS) MANIESON THOMAS 2,339.72

3977 SOWAH RAHEL 2,339.29

3978 JOHN KOJO APPAH 2,339.29

3979 COFFIE FLORENCE 2,339.29

3980 DAUTEY RICHARD 2,339.29

3981 ERIC ARHIN 2,339.29

3982 MOHAMMED ABDALLAH 2,339.07

3983 AYAMGA JANET 2,336.55

3984 OFORI TIMOTHY 2,335.72

3985 GORDON DANQUAH 2,334.68

3986 IBRAHIM MUMUNI ABDUL 2,332.09

3987 ADIME CHARLES AMOAH 2,328.60

3988 GRACE AGYIRI 2,328.49

3989 AGNES ROBERTS 2,324.89

3990 ADISATU MORO 2,324.89

3991 ESI KWA KYEWAH 2,323.42

3992 TREND ARENA LIMITED 2,322.70

3993 YAKUBU ABUYAMA 2,321.83

3994 TSEKPETSE ESINAM 2,321.29

3995 ASAIBA SAMIRA 2,321.29

3996 ZEWUZE CLEMENTINA 2,317.51

3997 LINDA NYARKO GC 2,317.12

3998 JOHN SARSAH 2,316.07

3999 NYABBA JANET 2,314.78

4000 MATIDA BONUEDI 2,313.16

4001 ESSEL DAVID 2,311.97

4002 ANAMOLGA CHARLES 2,309.70

4003 ACKAH B.N JEROM 2,308.37

4004 ANANGA ALEX 2,305.75

4005 ASAMAOH EUNICE 2,303.30

4006 IDDRISU MASAWUDU 2,303.23

4007 BRENYA CECILIA 2,302.18

4008 ALBERT SIMPSON 2,299.70

4009 ROSE POMAA 2,297.90

4010 AHMED MOHAMMED 2,293.19

4011 KOFI AGYARE 2,289.44

4012 AHWIREN O JOANA 2,287.82

4013 ALHASSAN IBRAHIM 2,287.03

4014 TWUMASI YAW 2,285.30

4015 SALAMATU IBRAHIM 2,285.30

4016 FRIMPONG YENTUMI KWASI 2,285.30

4017 MACARTHY JOYCE 2,283.68

4018 KISSEWAA GLORIA NYAMEKYE 2,281.89

4019 ANTHONY MENSAH EOANR 2,281.74

4020 AGYKUM SOLOMON 2,281.60

4021 AMADU AMANDI 2,278.14

4022 FAUSTINA AGYAPONG 2,277.96

4023 JOHN GAMELI SEKEY 2,276.31

4024 HEAVEN’S ROCKMERCHANT 2,276.16

4025 ABUKARI KUDUUS 2,274.36

4026 ABDULAI KANDE 2,273.75

4027 BAMKOLE EUNICE 2,273.46

4028 MENSAH AMOAH DAVID 2,271.16

4029 NSIAH THOMAS 2,269.47

4030 YEBOAH FRANCIS 2,267.31

4031 ENYO MILLICENT 2,267.31

4032 AMIRIKO ABIIRO A. 2,267.31

4033 NKPE KUDJO JOSEPH 2,267.09

4034 BOATENG PETER 2,267.09

4035 STEPHEN ACHEAMPONG KWABENA 2,263.93

4036 QUAICOE ABRAHAM 2,263.93

4037 OFORI KWAKU ANTHONY 2,263.75

4038 AMPONSAH AGNES 2,263.71

4039 MOHAMMED MUSAH 2,261.77

4040 BOAKYE KOJO WILLIAMS 2,254.75

4041 ROKUFFO TRADING AND CONSTRUCTION LIMITED 2,252.84

4042 IDDRISU B SAKINA 2,252.70

4043 MARIAMA SALAM 2,252.19

4044 OWUSU SELASE RICHARD 2,251.94

4045 OBENG VICTORIA 2,251.73

4046 KARIM AISHETU 2,249.32

4047 AMINU IDDRISU 2,249.32

4048 BAIDEN JOSEPHINE 2,249.32

4049 ABDUL IDDRISU RAHAMAN 2,246.94

4050 QUAINOO EKUA GIFTY 2,245.72

4051 MUMUNI MUTALA 2,245.72

4052 ADIKO HARRISON 2,245.54

4053 MORRISON AMA MARY 2,242.05

4054 BANKINI SABUGU 2,240.46

4055 YAA FRIMPOMAA 2,237.29

4056 OWUSU KATE 2,235.71

4057 APPIAH ALBERT SAM 2,234.78

4058 MACLAIR BENEDICTA 2,234.45

4059 BRIGHT YAW OBIRI 2,234.09

4060 ATO ACQUAH 2,233.55

4061 Fatawu Abdallah 2,231.32

4062 ADASHINA ISAAC 2,231.32

4063 AZARATU ABDULAI 2,229.45

4064 DANIEL DANKWAH 2,227.87

4065 EMMA GRAY BAAFI SEKYERE 2,227.33

4066 BARNIE CHARLES 2,223.94

4067 REBECCA ANIMA 2,220.52

4068 DAWUDA OSUMAN 2,220.52

4069 ASANTE CHARLES 2,218.08

4070 ZAKARIA RAHINATU 2,214.30

4071 ZULKANENI BUKARI 2,212.93

4072 WISDOM DOGBE 2,211.56

4073 PETER ROCK ESSIEN 2,210.91

4074 TETTEH COMFORT 2,209.73

4075 ANTHONY ABRAHAM (1185000000420) 2,207.39

4076 ABUBAKARI SEIDU 2,206.67

4077 KUMAH MENSAH 2,206.13

4078 OKWAN HANNAH 2,202.53

4079 ENOCH AGBALE 2,202.53

4080 ASOMANING PATRICK KOFI 2,199.22

4081 FELICIA OSANI 2,198.64

4082 BOATENG BRAKO JAMES 2,197.96

4083 ISSAHAKU SAAKA 2,195.33

4084 FRANK AKWASI APPIAH 2,195.33

4085 AHIMA COLVIN KOFI 2,195.33

4086 ABDULAI A RAHIM 2,195.33

4087 LABI YAKUBU LAON 2,191.73

4088 EMELIA BOAHEN 2,184.75

4089 ODURO MILLICENT 2,184.46

4090 MEMBONG SABASTIAN 2,180.68

4091 JEC HYDRAULICS 2,180.58

4092 ROSE AGBATOR 2,179.14

4093 ABUBAKARI ISSA 2,175.39

4094 OFORI AKWASI 2,174.75

4095 MARY EKUFFUL 2,174.21

4096 BRIGID OWUSU 2,170.14

4097 RICHARD OWUSU 2,169.31

4098 AGBOGAH PATRICK 2,162.94

4099 MARIA SUMAILA 2,159.34

4100 KATE O. ADJOA SAM(1182000000100) 2,159.34

4101 KOFI AGYEMANG DIATUO 2,159.34

4102 GIDIGLO ANITA 2,159.34

4103 ADAMS SUSANA 2,159.34

4104 ACQUAAH NORRIS 2,159.34

4105 YAKUBU ALIMATU 2,159.13

4106 OKAI RICHARD 2,158.98

4107 AKUMBASI ATAMBIRI 2,158.95

4108 OBO CLEMENT 2,156.50

4109 OFOE STEPHEN TEYE L 2,156.03

4110 ADAMU RASHAD 2,155.53

4111 BENJAMIN TETTEH 2,155.46

4112 SAMUEL OWUSU-AFRIYIE 2,151.35

4113 ALHASSAN JEMILATU 2,150.78

4114 AMOAH CONSTANCE 2,150.31

4115 ERIC OPOKU MENSAH 2,150.02

4116 BABACO VENTURES 2,148.44

4117 CYNTHIA ALAARA 2,147.83

4118 ASAMOAH IRENE 2,144.95

4119 AMOATENG STEPHEN 2,144.01

4120 ISAAC AMANKWAH 2,142.57

4121 SARAH DONOR 2,137.75

4122 JOHN SERBEH 2,136.13

4123 DOGBATSE SAMUEL 2,135.09

4124 OMARI ERNEST 2,130.55

4125 MUSLIH MUHIB 2,128.46

4126 VIOLET YAA OFORI EA 2,126.95

4127 ELIZABETH ASIEDU 2,126.95

4128 DAWUDA YAHUZA 2,126.95

4129 ASAMPANA AKURIGO 2,126.27

4130 RWIREDUA RUTH 2,125.66

4131 SAMUEL NIKOI 2,125.30

4132 POWER SOURCE PUBLICATIONS 2,123.75

4133 TIDI GILBERT 2,123.21

4134 MINAWARA BAWA 2,121.48

4135 ALHASSAN RAFIATU 2,118.42

4136 BOADU ESTHER 2,118.10

4137 SALAMATU TAHIRU 2,114.82

4138 ABDALLAH ALHASSAN 2,114.57

4139 OPOKU AKWASI FRANCIS 2,112.56

4140 ABASS MOHAMMED 2,110.43

4141 ISSAH HABIBA 2,108.96

4142 ANTHONY GYEKYE 2,105.36

4143 ANDREWS NANA SAKYI 2,105.36

4144 STELLA THOMPSON 2,105.32

4145 SARFO BOATENG ROSEMOND 2,105.29

4146 YAMOAH ALEX 2,101.76

4147 ADUSEI-POKU BOATENG GLADYS 2,101.69

4148 OWUSU LILIAN 2,099.71

4149 NICHOLAS ZUMANAA 2,099.60

4150 MICHAEL KWESI FORSON 2,098.88

4151 YEBOAH RICHARD 2,098.52

4152 ESSUOMAN RICHARD 2,097.80

4153 ABREWA ABDUL RAHAMAN 2,096.43

4154 PHILIP LAHAI TAILOR LOAN A/C LAHAI TAYLOR 2,096.36

4155 YEBOAH OBIRI 2,094.42

4156 SUALE YUSSIF 2,092.33

4157 OPPONG SAMUEL 2,087.36

4158 BEATRICE ANOFUL 2,087.26

4159 AVORTY JAMES 2,087.18

4160 ADUONIN EMMANUEL 2,086.54

4161 BARFOA AKUA 2,084.38

4162 WEREKO ERIC 2,082.11

4163 JOSHUA ACQUAAH (1185000000137) 2,081.57

4164 GRACE ROBERTSON 2,081.10

4165 ZARIATU ABDULAI 2,080.17

4166 BONDZIE ALBERTA 2,080.17

4167 ANSAH KATE 2,072.97

4168 ADAM ALHASSAN 2,068.58

4169 REBECCA SOAT 2,068.58

4170 SIMON KUBIL 2,068.58

4171 JULIANA KWAMSON 2,068.58

4172 ESTHER KUBIL BOURA 2,068.58

4173 HAWA SEIDU 2,068.58

4174 FELICIA WEMEGAH 2,068.58

4175 FAUSTINA KPORHAH 2,068.58

4176 MUNIRU ABUDU 2,067.03

4177 EMMANUEL ODOI 2,066.27

4178 BAFFOUR GYAU 2,061.67

4179 MOHAMMED YAHUZA 2,061.34

4180 OSEI-ANNANG MOHAMMED 2,058.57

4181 THERESA OFOSUA 2,056.05

4182 REGINA METTLE 2,052.92

4183 OTOO SOLOMON 2,051.38

4184 KOJO GYEKYE 2,051.38

4185 DINA TSORKOR 2,044.18

4186 SEY COMFORT 2,043.10

4187 AGBAYIZA AGBO BELIEVE 2,040.58

4188 NINNAH NUWUABIKYE 2,039.36

4189 DORKPO JULIANA 2,039.36

4190 AKOMBARE A. WILLIAM 2,038.24

4191 THELMA ACQUAH 2,031.73

4192 DARKO YAW SAMPSON 2,030.36

4193 BEATRICE DONKOH 2,027.08

4194 DAVIES ERIC 2,026.18

4195 KYEI BAFFOUR KINGSLEY 2,025.82

4196 AWABU YAKUBU 2,024.02

4197 MOHAMMED SEIDU 2,021.00

4198 KPOGLI RANDOLPH 2,015.39

4199 KLU ESTHER 2,015.39

4200 HARUNA BUKARI 2,015.39

4201 CUDJOE FRED 2,015.39

4202 AIDOO CELESTINA 2,014.16

4203 OBIRI GILBERT 2,010.89

4204 KENNEDY PRINCE. 2,009.59

4205 ENOCK TETTEH 2,003.65

4206 Others 2,511,897.95

GHS 423,635,116.60

